Praca przed komputerem, ze smartfonem w ręce. Tak niszczymy sobie wzrok

W miejscach pracy Polaków roi się nie tylko od ekranów, ale również osób korzystających z pomocy wzrokowych. Zgodnie z danymi Europejska Rada Optometrii i Optyki (ECOO), okulary korekcyjne można zobaczyć na nosie ponad połowy mieszkańców naszego kraju. Jeszcze w 2017 roku odsetek okularników wynosił zaledwie 30 proc. Do tego należy dodać soczewki kontaktowe, które poprawiają jakość widzenia przeszło 4 proc. rodaków. Eksperci są zgodni, że praca zdalna tylko zwiększy liczbę okularników.

24 lut 2021





Statystyczny Polak jest online przez 6 godzin i 2 minuty dziennie (fot. Pixabay)

Wnioski z badania wOkularach.pl są alarmujące. Polacy spędzają przed ekranami ponad 10 godzin dziennie.

Duże znaczenie ma tu specyfika ich pracy. W polskich przedsiębiorstwach roi się od ekranów – odsetek firm korzystających z internetu sięga już 90 proc.

Niestety, po zakończeniu wykonywania zawodowych obowiązków nie dajemy odpocząć oczom. To nie działa na nie dobrze.

Statystyczny Polak jest online przez 6 godzin i 2 minuty dziennie. Niewątpliwie spory wpływ na ten wynik ma charakter wykonywanych obowiązków zawodowych. Sieć odgrywa bowiem znikome znaczenie w perspektywie działalności tylko 5 proc. przedsiębiorstw, mających do niej dostęp. Tymczasem spędzanie więcej niż 3 godzin dziennie przed monitorem w niemal 9 na 10 przypadków prowadzi do problemów ze wzrokiem.

Nie tylko praca

Nie możemy jednak obwiniać wyłącznie pracy za pogarszanie się naszego wzroku. Okazuje się bowiem, że w weekendy nie tylko nie ograniczamy czasu ekranowego, ale wydłużamy bycie online o kolejnych 10 minut. Dodatkowo przez cały tydzień towarzyszy nam telewizja. Do jednej czwartej doby spędzonej w sieci dodajemy 4 godziny i 24 minuty przed odbiornikami. Tym samym poświęcamy „szklanym ekranom” o 1,5 godziny więcej dziennie niż przeciętny obywatel świata.

Łącznie daje to 159 dni w roku przeznaczonych na wpatrywanie się w świecące prostokąty. Istotne znaczenie dla tego wyniku mają smartfony. Przeszło połowa Polaków w wieku 15–35 lat spędza z telefonem komórkowym w dłoni kilka godzin dziennie. 82 proc. osób z tej grupy zabiera go ze sobą nawet do toalety czy sypialni. Obecnie średnia może być jeszcze wyższa. Zgodnie z danymi CBOS, w trakcie pandemii Polacy zaczęli wykorzystywać Internet do nowych zastosowań, a telewizyjne programy informacyjne odnotowały wzrost oglądalności.

Co się dzieje ze wzrokiem

Brak odpoczynku od technologii w dni wolne od pracy nie sprzyja sokolemu wzrokowi. Jeśli nabłonek gałek ocznych nie ma szansy się nawilżyć i odbudować, staje się coraz bardziej wrażliwy. Znakiem naszych czasów są takie schorzenia jak syndrom widzenia komputerowego czy zespół suchego oka. Prowadzi do nich ignorowanie pogorszenia ostrości wzroku, podwójnego lub zamglonego widzenia, podrażnienia oczu, uczucia piasku pod powiekami czy światłowstrętu.

Gdy tylko pojawi się suchość, pieczenie czy zaczerwienienie oczu, powinniśmy przerwać pracę przy komputerze, czytanie książki na tablecie czy oglądanie filmu na smartfonie. Co ciekawe, z tego ostatniego urządzenia aż 3 na 4 Polaków korzysta również w pracy. Nawet jeśli po chwili odpoczynku od ekranu ból i niedogodności znikną, warto zadbać o profilaktykę. Nadmiar niebieskiego światła nieodwracalnie uszkadza bowiem siatkówkę. W skrajnych przypadkach może doprowadzić do zwyrodnienia plamki żółtej lub nawet całkowitej utraty wzroku. Praca zdalna oczom nie pomaga Na problem pogarszającego się wzroku pracowników kilka miesięcy temu zwracała uwagę dr Małgorzata Kochańska, przewodnicząca Komitetu Technicznego Ośrodka Oceny i Doskonalenia Kompetencji BHP CIOP-PIB, ekspert SEKA, należąca do Koalicji Bezpieczni w Pracy. Podkreślała, że w kolejnych latach będziemy obserwować duże pogorszenie wzroku wśród pracowników. Przyczyną tego będzie wykonywanie obowiązków zawodowych z domu, które wymusiła na nas pandemia. W biurach pracodawca zapewniał dobre oświetlenie pomieszczeń, natomiast z domu mało kto pracuje w odpowiednio oświetlonych pomieszczeniach. Zazwyczaj źródłem światła jest mała biurkowa lampka. - Musimy się nauczyć funkcjonować w nowej rzeczywistości. By ta zmiana zachodziła sprawnie, konieczne jest uregulowanie prawne pracy zdalnej. Nie mówię o ustawie covidowej, a o stałym wpisaniu rozwiązań do Kodeksu pracy. Na razie prace nad tym stanęły, bo zmienił się resort. Liczę, że niebawem wznowimy dyskusję. Ta jest konieczna, bo kwestie sporne dotyczą tego, kto ma dostarczać środki i narzędzia do bezpiecznej pracy z domu - wyjaśnia ekspertka Koalicji Bezpieczni w Pracy.

