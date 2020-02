Praca pod presją czasu coraz bardziej odczuwalna

"Badanie organizacji i rozkładu czasu pracy" przygotowane przez Główny Urząd Statystyczny pokazuje, że ponad 6,2 mln polskich pracowników bardzo często lub często wykonuje swoją pracę z poczuciem presji czasu. Kolejne ponad 7,5 mln ma z tym zjawiskiem styczność nieregularnie. Jedynie 16,5 proc. polskich pracowników (ok. 2,7 mln) podkreśla, że jest wolnych od tego typu stresogennych sytuacji.

Statystyki pokazują, że presja czasu jest dla polskich pracowników coraz bardziej stresogenna. W 2015 r. badanie GUS pokazywało, że na 15,97 mln pracujących w tej grupie znajdowało się ponad 5 mln pracowników.

Presja czasu w wykonywanej pracy w nieco większym stopniu dotyczy mężczyzn. 39,6 proc. z nich bardzo często lub często miało do czynienia z tego typu sytuacjami, wobec 35,7 proc. kobiet.

- Coraz więcej osób pracuje w poczuciu presji czasu, a to przekłada się nie tylko na jakość ich pracy, ale przede wszystkim na pogorszenie stanu zdrowia. Praca w ciągłym stresie prowadzi do wielu groźnych i przewlekłych schorzeń jak chociażby nadciśnienie. Ponadto obniża odporność na infekcje. Czasem jednak presji czasu nie można uniknąć - zauważa Xenia Kruszewska z firmy Saltus Ubezpieczenia.

Jak podkreślają specjaliści do najczęstszych chorób spowodowanych nadmiernym stresem zaliczamy m.in. problemy kardiologiczne (nadciśnienie, miażdżyca). Rocznie notowanych jest w Polsce ok. 73 tys. zawałów serca. Częstość zawałów występujących przed 45. r.ż. szacuje się na 10 proc. wszystkich przypadków zawałów. Zdecydowaną większość stanowią mężczyźni, jednak obserwuje się tendencję do wzrostu liczby zawałów również u młodych kobiet, które stanowią ok. 20 proc. pacjentów z zawałem serca przed 55. rokiem życia.

Wiele się jednak zmienia. Anna Rulkiewicz, prezes Lux Med, w rozmowie z PulsemHR zwróciła uwagę na rosnąca świadomość roli dbania o zdrowie pracowników.

- Pracodawcy coraz częściej pamiętają, że zadbanie o zdrowie psychiczne pracowników jest bardzo istotne. Mamy coraz więcej próśb i sygnałów, by zadbać o tę strefę pracowników - przyznaje prezes Lux Med. Podkreśla też, ze obecnie na liście chorób cywilizacyjnych znajdziemy nie tylko cukrzycę czy otyłość, ale również stres czy depresję. One również wpływają na to, jak funkcjonuje człowiek.

