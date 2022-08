Praca pod palmą? Dla wielu freelancerów to codzienność

jk

• 18 sie 2022 17:11





Jak pokazują badania 25 proc. freelancerów o wolnym może pomyśleć tylko w weekend. Wielu, by się utrzymać musi cały czas zabiegać o kolejne zlecenia. Rozwiązaniem wartym rozważenia może być workation - tzw. praca pod palmą, o której marzy wielu wolnych strzelców. 86 proc. polskich freelancerów pracuje w domu, jednak co czwarty z nich deklaruje również pracę zdalną w innym kraju lub mieście (Fot. Kemal Esensoy/Unsplash)

REKLAMA

Dla wolnego strzelca urlop oznacza jedno - gdy nie pracuje, to nie zarabia.

Wyjściem z takiej sytuacji jest workation, czyli praca zdalna połączona z wakacjami.

86 proc. polskich freelancerów pracuje w domu, jednak co czwarty z nich deklaruje również pracę zdalną w innym kraju lub mieście.

Wielu cyfrowych nomadów podjęło się takiego rodzaju pracy pod wpływem pandemii.

Łączenie pracy z podróżami stało się powszechniejsze głównie dzięki pandemii. Firmy zwiększyły elastyczność zatrudnienia, wiele z nich wprowadziło pracę zdalną, a powszechny dostęp do technologii sprawił, że możemy dzisiaj pracować z niemalże każdego zakątka na ziemi. Ten trend dotyczy również wolnych strzelców.

Freelancer może zapomnieć o urlopie?

Urlop dla osoby pracującej na etacie jest czymś normalnym. Mamy określoną prawem liczbę dni wolnych, więc możemy wypoczywać nie martwiąc się, że pozostaniemy bez wypłaty.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Inaczej sytuacja przedstawia się w przypadku osób pracujących na swoim, w tym freelancerów. Zaletą takiej formy zatrudnienia na pewno jest większa elastyczność, jeśli chodzi o to, jak długo chcemy wypoczywać oraz w doborze terminu czy miejsca wypoczynku, jednak dla wolnego strzelca urlop oznacza jedno - gdy nie pracuje, to nie zarabia.

Czytaj też: Workation, czyli praca połączona z wakacjami. Ten trend może przyjąć się w Polsce

Choć freelancing i urlop dla wielu wzajemnie się wykluczają, to jak się okazuje, w ciągu roku większości wolnych strzelców udaje się wyjechać, a tylko co czwarty z nich przyznaje, że robi sobie wolne od obowiązków jedynie w weekendy lub wcale. Jednak, w porównaniu do lat ubiegłych, na dłuższe wakacje - powyżej dwóch tygodni nadal może sobie pozwolić mniej freelancerów niż przed pandemią. W 2019 roku na taki urlop wyjechało 40 proc. wolnych strzelców, natomiast w 2021 roku ich liczba wynosiła 30,4 proc.

Workation sposobem na odpoczynek

Perspektywa urlopu i tymczasowy brak zleceń może być dla freelancera, zwłaszcza początkującego, przerażająca, jednak wyjściem z takiej sytuacji jest workation, czyli praca zdalna połączona z wakacjami. - Podczas pandemii okazało się, że obowiązki zawodowe i spotkania z kontrahentami można odbywać wszędzie tam, gdzie mamy dostęp do niezbędnego sprzętu oraz szybkiego internetu, a dla zleceniodawców ważniejsza jest jakość wykonanej pracy, nie czas spędzony przy biurku. Bycie freelancerem daje sporo swobody w zakresie wyboru godzin pracy i tego, ile czasu w ciągu dnia chcemy na nią poświęcić. Choć w przypadku workation powinniśmy pilnować tego, żeby realizować zlecenia w terminie, to po wykonaniu obowiązków łatwiej nam się “wyłączyć” i poczuć, że nie jesteśmy w pracy bez przerwy - komentuje Agata Kołodziej-Dynarska, client service manager w Useme. Workation nie jest idealnym rozwiązaniem dla wszystkich (Fot. Shutterstock) Pracuj i odpoczywaj 86 proc. polskich freelancerów pracuje w domu, jednak co czwarty z nich deklaruje również pracę zdalną w innym kraju lub mieście. Wielu cyfrowych nomadów podjęło się takiego rodzaju pracy pod wpływem pandemii. Czytaj też: Ten trend przestaje dziwić. Podbija serca pracowników, dzieli pracodawców - Gdyby nie pandemia prawdopodobnie nie zdecydowałabym się na workation. Jednak przeniesienie całego życia biznesowego do sieci – w tym m.in. spotkań z klientami i konferencji ułatwiło mi to zadanie. Teraz gdy powiedzmy, że wszystko wróciło na stare tory, nie zdecydowałabym się na wyjazd na dłużej. Chyba, że w wakacje, kiedy rzeczywiście w branży jest większy przestój i po prostu dzieje się mniej - komentuje Katarzyna Pura z portalu tabletowo.pl. Również Łukasza Ziarneckiego, programisty–freelancera do wyjazdu skłoniły pandemiczne obostrzenia. - Wprowadzane restrykcje związane z pandemią spowodowały, że pod koniec listopada 2020 roku zdecydowałem się na pracę z Zanzibaru. W przeciwieństwie do Polski, na wyspie nie odczułem żadnych ograniczeń i praktycznie codziennie coś się działo, więc po zakończeniu pracy mogłem korzystać z uroków życia na Zanzibarze. Miałem też okazję leżeć z laptopem przy basenie, a w międzyczasie wykąpać się w oceanie. Niestety wiza turystyczna jednokrotnego wjazdu jest ważna dla obcokrajowców tylko przez 90 dni, a osoby planujące dłuższy pobyt są zobowiązane do wystąpienia o zezwolenie - mówi Ziarnecki. Rozwiązanie nie dla wszystkich Jednak workation nie jest idealnym rozwiązaniem dla wszystkich. Osoby pracujące z zagranicy podkreślają, że zmiana miejsca na kojarzące się z wakacjami nadal pozostaje formą wykonywania obowiązków zawodowych, tylko w innych okolicznościach przyrody. Wśród minusów pracy zdalnej z zagranicy wymieniają trudności z przetransportowaniem niezbędnego sprzętu, problemy techniczne związane np. z dostawami prądu w niektórych miejscach na świecie np. na Zanzibarze, wysokie ceny przesyłek pocztowych czy przelotów. - Praca zdalna za granicą sprawdzi się przede wszystkim u osób samotnych, zwłaszcza jeśli naszą destynacją są egzotyczne kierunki. Wysokie ceny biletów, sprawiają, że odwiedziny najbliższych co weekend nie wchodzą w grę, więc na workation lepiej odnajdą się osoby, które nie są mocno przywiązane do rodziny - podkreśla Łukasz Ziarnecki. Workation to świetna alternatywa dla pracy zza biurka, dzięki której po zakończeniu codziennych obowiązków można poczuć się, jak na wakacjach i po prostu dobrze się bawić. - Podczas workation warto doceniać małe rzeczy, jak bliskość do pięknej plaży, ulubionej knajpki czy szlaku turystycznego z zapierającym dech w piersiach widokiem, bo to one tworzą później całokształt i wpływają na nasze zdrowie psychiczne - podsumowuje Katarzyna Pura.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU