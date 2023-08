Praca i podróżowanie jednocześnie. Oto kilka sposobów, jak dobrze zaplanować workation

To zjawisko staje się coraz popularniejszym rozwiązaniem, nie tylko w sezonie letnim. Firmy otwierają się na elastyczność dzięki możliwości pracy hybrydowej, a także digitalizacji znacznej części działań. Wiele turystycznych rejonów zapewnia miejsca dostosowane do pracy zdalnej, nikogo nie dziwią już także przestrzenie coworkingowe w znacznej części hoteli, kawiarni czy centrów handlowych.

– Już nie tylko freelancerzy i osoby prowadzące własną działalność mogą sobie pozwolić na taką formę pracy, która była w pewien sposób niedostępna dla dużej części pracowników. Największą popularnością workation cieszy się obecnie w sektorze IT i w firmach marketingowych. Wzrost popularności tego trendu bez wątpienia odnotowaliśmy po pandemii. To czas, który wymusił choćby częściową digitalizację organizacji, przyspieszył wdrożenie pracy zdalnej w wielu miejscach pracy, a co za tym idzie – chęć pracowników do wykorzystywania tej możliwości zamiast urlopu. Workation może wpływać pozytywnie na codzienną pracę, przekładając się na wzrost kreatywności i efektywności pracowników – dodaje.

Dobre rozwiązanie, które ma jednak swoje minusy

Pomimo wielu zalet, z jakimi wiąże się workation, to rozwiązanie nie jest przeznaczone dla wszystkich. Pierwszą z barier jest specyfika stanowiska i branży, bowiem nie każdy ze względu na swój profil zawodowy może sobie pozwolić na wyjazd połączony z pracą. Wyzwaniem przy okazji jednoczesnej pracy i wypoczynku jest też kwestia motywacji, rozdzielenia czasu na odpoczynek oraz korzystanie z uroków lokalnych atrakcji.

Dużym wyzwaniem może być także utrzymanie koncentracji na zadaniach, gdy „jedną nogą” zwiedzamy okolicę, a w przypadku dalekich krajów, gdzie obowiązuje inna strefa czasowa, pojawia się także kwestia współpracy z innymi osobami z firmy czy zespołu.

Pomimo wielu zalet, z jakimi wiąże się workation, to rozwiązanie nie jest przeznaczone dla wszystkich (Fot. Anastasia Nelen/Unsplash)

Formalności przede wszystkim. Co mówi prawo pracy?

Polskie prawo pracy uległo w ostatnim czasie zmianom, uregulowana została praca zdalna. Planując jakikolwiek, dłuższy czy krótszy wyjazd urlopowy połączony z wykonywaniem obowiązków zawodowych, należy każdorazowo uzgodnić to z przełożonym. Warto o tym pamiętać zarówno w kontekście organizacyjnym, jak i ze względów prawnych.

– Tegoroczna nowelizacja Kodeksu pracy wprowadziła zmiany dotyczące work-life balance, jednak wiele firm jest dopiero w trakcie przystosowywania się do nowych standardów. Zmiany obejmują możliwość pracy zdalnej w wybranym przez siebie miejscu, każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą. To może być miejsce zamieszkania, ale definicja pozostaje otwarta, niemniej jednak należy poinformować o takim zamiarze swojego przełożonego – podkreśla Adrianna Wiśniewska.

Kilka sposobów na to, jak dobrze zaplanować pracę podczas workation

Wakacyjne rozluźnienie związane z wyjazdem, nowym miejscem i chęcią zwiedzania potrafi mocno obniżyć naszą produktywność. Adrianna Wiśniewska podpowiada, jak dobrze zaplanować czas pracy podczas wyjazdu.

Pamiętajmy, aby w godzinach pracy skupić się na zadaniach i nie odkładać ich na później. Im szybciej uporamy się z pracą, tym prędzej wykorzystamy wolny czas.

Przygotujmy plan, określmy cele, zróbmy listę zadań, które chcemy zrealizować w konkretne dni i trzymajmy się jej.

Wybierając kierunek podróży, należy wziąć pod uwagę różnice czasowe, tak by nie utrudniały one codziennej współpracy w zespole. Rezerwując miejsce, warto dopytać również o stabilne połączenie sieciowe.

Wyznaczmy sobie miejsce do pracy, zapytajmy o przestrzeń coworkingową w hotelu. To pozwoli w pełni skupić się na zadaniach i ze spokojem odbyć niezbędne spotkania online.

Postarajmy się zachować poranną rutynę, dzięki czemu łatwiej będzie nam przejść w tryb „praca”.

Pracodawcy nie do końca są gotowi na workation

Zgody na workation nie wyraża 41 proc. organizacji biorących udział w badaniu HRK. Jasne przepisy pracy zdalnej spoza miejsca swojego zamieszkania ma zaledwie 11 proc. pracodawców osób biorących udział w badaniu. Wyraźnie widać, że wiele firm nie jest jeszcze gotowych na taką rewolucję, a część z nich dopiero przygotowuje się do wdrożenia nowych procedur.

Pracodawcy są czujni. Jak wynika z badania firmy Komputronik, dwóch na pięciu (39,1 proc.) respondentów postrzega workation jako dodatkowy urlop, podczas którego nie trzeba brać wolnego. To dla pracodawców może być niepokojący sygnał.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl