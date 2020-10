Praca i dom na głowie. Czyli codzienność warszawianek

Warszawianki i Ukrainki pracujące i żyjące w Warszawie na co dzień mają do rozwiązania takie same problemy, jak pani w całej Polsce. Poza pracą zawodową, to na ich barkach częściej spoczywa prowadzenie domu czy opieka nad dziećmi.

Na zdjęciu Katarzyna Wilkołaska-Żuromska, pełnomocniczka ds. kobiet Prezydenta m.st. Warszawy. (Fot. materiały prasowe)

Warszawski magistrat zapytał mieszkanki stolicy o ich sytuację zawodową czy godzenie życia zawodowego z prywatnym. Właśnie opublikował wyniki tej ankiety.

W badaniu jakościowym wzięły udział nie tylko Polki, ale również Ukrainki na co dzień związane ze stolicą.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie mieszka ponad 960 tys. kobiet.

Wyniki badań pokazały, że sytuacja kobiet w Warszawie nie różni się znacząco od tego, jak wygląda codzienność pan z innych części Polski. Większość respondentek zauważa nierówny podział obowiązków domowych, który - jak wynika z różnych badań - jeszcze bardziej się nasilił w czasie lockdownu.

- Panie należą do grup szczególnie dotkniętych przez epidemię koronawirusa – szczególnie warto zwrócić uwagę na pracujące matki. Pandemia jeszcze mocniej ujawniła napięcia, przed którymi stają matki wobec oczekiwań społecznych. Według naszych badań aż 54 proc. z nich na przełomie kwietnia i maja raportowało trudności z łączeniem wychowywania dzieci i pracy - niedawno na łamach PulsHR.pl komentowała wyniki badania Konstancja Zyzik, talent acquisition & capabilities development manager w Grupie Pracuj.

Kobietom w Warszawie trudno jest godzić życie zawodowe z rodzinnym – takie spostrzeżenia mają przede wszystkim młodsze mieszkanki, które dopiero rozpoczynają karierę zawodową i prowadzenie własnego gospodarstwa domowego, a także zakładają rodziny. Kobiety często zajmują się domem same, a udział partnera w pracach domowych jest niewielki.

fot. pixabay

- Ponadto po urodzeniu dziecka zaczynają dostrzegać dyskryminację w pracy. Są gorzej postrzegane przez pracodawców – jako mniej efektywne pracowniczki. Bardziej doświadczone kobiety widzą też lukę płacową - zauważa Katarzyna Wilkołaska-Żuromska, pełnomocniczka ds. kobiet Prezydenta m.st. Warszawy.

Natomiast warszawianki-Ukrainki oprócz problemów związanych z nierównym podziałem obowiązków domowych i często uzależnieniem finansowym od partnerów, czują się dyskryminowane na rynku pracy ze względu na narodowość.

Migrantki z Ukrainy otrzymują gorsze wynagrodzenie niż Polki, ale i gorsze stanowiska, które często są niezgodne z ich kwalifikacjami. Doświadczają również segregacji poziomej na rynku pracy, a wykonywane przez nie zajęcia - głównie w branżach sfeminizowanych - są niżej wynagradzane i mniej prestiżowe. Barierą zawodową jest zarówno brak sieci kontaktów i znajomości branży, środowiska zawodowego, ale także często niewystarczające kompetencje językowe (znajomość polskiego). Ponadto niektórzy pracodawcy wykorzystują ich trudną sytuację związaną z procedurą legalizacji pobytu. Dodatkowo z przeprowadzonych badań wynika, że Ukrainki nie identyfikują się jako warszawianki i nie czują się też adresatkami oferty miasta. Więcej ról do pogodzenia Jak podkreśla Monika Chodyra, coach i ekspert HR, kobiety na rynku pracy działają na „innych zasadach”. - Mają więcej zadań wynikających z przypisanych im ról społecznych. To dotyczy polskiej mentalności i uwarunkowań społecznych. Poza tym proszę zauważyć, że kobiety w Polsce są zaszufladkowane w dwóch stereotypowych obrazach – matki Polki i kobiety feministki. Nie są natomiast promowane kobiety spełnione, niezależnie od tego, czy mają dzieci czy nie - mówi PulsHR.pl Monika Chodyra. - Kobietom trudniej jest znaleźć swój złoty środek w codziennym życiu z racji tego, iż przyjmują na siebie więcej obowiązków. Mężczyźni po pracy mają hobby, a kobiety po pracy mają dom, pranie, prasowanie, dzieci. I te kobiety, z którymi spotykam się podczas warsztatów czy coachingów, które bardzo udanie łączą życie prywatne z życiem zawodowym, są spełnione, ale – są zmęczone, i często nie zdają sobie sprawy, jak bardzo „dają radę” w codzienności. Narzekają na brak czasu dla siebie, na stres. Być może to jest też nasza odpowiedzialność - dodaje coach i ekspert HR. Także Anna Rulkiewicz, prezes Lux Medu, w rozmowie z PulsHR.pl wskazywała na podobny problem. - Z zasady w pewnym momencie pojawiają się dzieci. Część kobiet chce spędzać z nimi więcej czasu, a nie każdy pracodawca jest na tyle elastyczny, żeby dopasowywać do nich warunki pracy. Kobiety muszą mieć bardzo silną determinację, by sobie z tym poradzić. Drugi element to wsparcie, jakie otrzymują od rodziny i partnera. Nie zawsze jest z tym różowo. Zazwyczaj to na nie spada więcej obowiązków domowych. Dlatego w życiu zawodowym przeważnie mają trudniej niż mężczyźni - opowiadała. Miasto pomaga Przy okazji publikowania wyników badania, miasto podsumowało, na jaką pomoc mogą liczyć warszawianki. Aby wspierać aktywizację zawodową kobiet oraz ich powrót na rynek pracy, w Warszawie działa program bezpłatnych żłobków (rodzice płacą jedynie za wyżywienie) – obecnie miasto zapewnia ponad 14,5 tys. miejsc w placówkach miejskich oraz podmiotach prywatnych, gdzie wykupuje miejsca opieki dla dzieci w standardzie miejskim. To tym istotniejszy element wsparcia, bo jak pokazały wyniki badania wśród rodziców, których dzieci chodzą do żłobka - oraz tych, którzy dopiero wyślą je do placówek - 19 proc. ankietowanych wskazało, że obawia się utraty zatrudnienia. By wesprzeć mieszkanki, które wracają do pracy z urlopów macierzyńskich i wychowawczych oraz kobiet, które utraciły pracę lub obawiają się, że stracą zatrudnienie w związku z kryzysem wywołanym pandemią, Warszawa uruchomiła projekt „Mama– Warszawianka na rynku pracy. Wygrajmy z COVIDEM". (Fot. Shutterstock) Program realizowany przez Fundację Sieć Przedsiębiorczych Kobiet przy wsparciu Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką, obejmuje warsztaty i szkolenia, które mają uchronić matki aktywne zawodowo przed negatywnymi skutkami pandemii na rynku pracy i jednocześnie wzmocnić ich poczucie własnej wartości. Z oferty szkoleń mogą również korzystać migrantki mieszkające w Warszawie, pochodzące z Ukrainy czy Białorusi. Aby wziąć udział w programie należy wypełnić formularz online, dostępny w specjalnej zakładce na stronie Sieci Przedsiębiorczych Kobiet. Wyniki rekrutacji będą znane już 13 października. Kobiety, które potrzebują wsparcia w biznesie, mogą również korzystać z nowej edycji programu doradczego Centrum Przedsiębiorczości Smolna. Programy dla przedsiębiorczyń z Warszawy obejmują konsultacje prawne, księgowe i biznesowe w wersji online. Warszawa bierze również udział w międzynarodowym projekcie „Connection – współpraca miast na rzecz działań integracyjnych", aby wypracować skuteczne rozwiązania w obszarze integracji imigrantek oraz wymianę dobrych praktyk w tym zakresie. Warto przypomnieć, że cudzoziemcy mieszkający w Warszawie mogą korzystać z oferty Centrum Wielokulturowego współfinansowanego ze środków miejskich.

