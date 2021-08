Praca hybrydowa zostaje na dobre. Wielu pracodawców dokonało wyboru

Po blisko półtora roku od wybuchu pandemii praca zdalna w dalszym ciągu wywołuje skrajne emocje, zarówno u pracowników, jak i pracodawców. W ostatnich miesiącach, gdy na plecach poczuliśmy oddech wolności, klasyczny home office zaczął ustępować miejsca hybrydowej formie wykonywania obowiązków zawodowych. Jak ta sytuacja będzie wyglądała w najbliższej przyszłości?

Jak wynika z danych Eurostatu, w 2020 roku zaledwie niecałe 9 proc. polskich pracowników pracowało z domu, co stanowi ponad 3 proc. poniżej unijnej średniej. Choć to i tak blisko o 94 proc. więcej niż w latach poprzedzających pandemię i zdawałoby się, że praca zdalna w wielu firmach się przyjęła, to zupełnie inne wnioski płyną z raportu ManpowerGroup. Wynika z niego, że firmy chcą, aby 88 proc. pracowników wróciło do pracy stacjonarnej w ciągu najbliższych 6-12 miesięcy. Jedynie 9 proc. zatrudnionych ma otrzymać propozycję pracy hybrydowej, a 1 proc. pracy całkowicie zdalnej.

Wielu pracodawców stoi jednak po drugiej stronie barykady, oferując pracownikom model hybrydowy. Jak wykazała najnowsza analiza ekonomistówbanku Goldman Sachs, praca hybrydowa to optymalny model, a dzięki tzw. ekonomii aglomeracji, czyli gromadzeniu się w kilku lokalizacjach, pracownicy i pracodawcy mogą osiągnąć znacznie bardziej wymierne korzyści w zakresie produktywności, niż pracując wyłącznie zdalnie lub stacjonarnie. Tym samym wydaje się, że forma hybrydowa pozwala czerpać z obu modeli to, co w nich najlepsze - z jednej strony efektywną, indywidualną pracę w domu, z drugiej zaś kreatywną współpracę z zespołem w biurze.

Eksperci zwracają także uwagę na olbrzymi przeskok technologiczny, jaki ich zdaniem dokonał się od momentu wybuchu pandemii, przyspieszając trendy w kierunku automatyzacji, sztucznej inteligencji czy uczenia maszynowego. Tę opinię podziela również Katarzyna Merska, ekspert rynku pracy i koordynator ds. komunikacji Gumtree.pl, firmy, która w 2020 roku przygotowała wnikliwą analizę podejścia polskich pracowników i pracodawców do pracy zdalnej.

- Te blisko półtora roku trwania pandemii, chcąc nie chcąc, wymusiło zarówno na pracodawcach, jak i pracownikach solidne przygotowanie do nowo obowiązujących zasad. Praca zdalna czy też hybrydowa nie stanowi już tak skomplikowanego procesu, ponieważ obie strony miały wystarczająco dużo czasu, aby odpowiednio się zorganizować i wypracować wewnętrzne zasady i procedury, według których działają. Znaczna większość przedsiębiorców wie już, że nie wystarczy pracownikowi dać do domu laptopa, ale potrzebne są konkretne oprogramowania do zabezpieczania danych czy do rozliczania czasu pracy oraz ustalenia czy mają pracować w systemie godzinowym, czy zadaniowym - podkreśla Katarzyna Merska.

Choć - jak wynika z badania ManpowerGroup - niemal 25 proc. pracodawców obawia się, że praca zdalna negatywnie wpłynie na samopoczucie pracowników, a 20 proc. martwi się o jakość współpracy w zespołach czy też o spadek produktywności, to wielu przedsiębiorców otwarcie przyznaje, że w swoim podejściu wychodzi naprzeciw oczekiwaniom pracowników i to model pracy ma dostosować się do nich, a nie odwrotnie.

- W Tpay dajemy naszym pracownikom wybór - w zależności od potrzeb i stylu pracy, mogą oni pracować z biura, z domu lub łączyć obie opcje w model hybrydowy. Aby móc lepiej poznać ich oczekiwania, przeprowadziliśmy ankietę, która pokazała, że część z pracowników chce powrotu do pracy stacjonarnej, a część woli pozostać na home office lub pracować hybrydowo. Ci pierwsi mówili, że brakuje im poczucia wspólnoty, że po prostu lubią jeździć do biura. Z kolei część kadry preferująca system hybrydowy wspominała, że to dogodna dla nich opcja np. ze względu na sytuacje rodzinne – kiedy jest taka potrzeba, wygodniej jest im pracować z domu. Są u nas także specjaliści, którym praca zdalna umożliwiła przeprowadzkę do innego miasta, a nawet przebywanie za granicą, a także tacy eksperci, którzy wreszcie nie muszą walczyć ze swoim zegarem biologicznym, by rano dojechać do biura. Naszą odpowiedzią na wynik ankiety jest więc elastyczne podejście - mówi Paweł Działak, CEO operatora płatności Tpay.

Wielu pracodawców oferuje pracownikom model hybrydowy (Fot. Shutterstock)

Podobne, elastyczne i otwarte podejście panuje w strukturach spółki Vercom. Jak przyznaje członek zarządu Tomasz Pakulski, Vercom jako pracodawca stawia na rezultat, czyli osiągnięty cel czy zrealizowane zadanie. Dużą rolę odgrywają menedżerowie i liderzy zespołów, którzy koordynują prace danego zespołu, a także dobrze znają potrzeby i charakterystykę pracy ich członków. W tak mieszanym i hybrydowym środowisku pojawiają się oczywiście wyzwania – choćby zapewnienie sprawnej komunikacji. Tu wsparciem są dedykowane komunikatory czy aplikacje do wideokonferencji. Dodatkowo w zarządzaniu i dobrej komunikacji w zespole pomaga płaska struktura i małe, zwinne zespoły projektowe.

Możliwość pracy zdalnej lub hybrydowej oraz inicjatywę wprowadzenia w Kodeksie pracy zmian dotyczących zdalnego wykonywania obowiązków zawodowych pozytywnie ocenia również Aleksandra Kolbus-Kucharska, prawnik z kancelarii Świostek Kupski Adwokaci.

- Pierwszą różnicą w stosunku do obecnych uregulowań pracy zdalnej jest możliwość złożenia przez pracownika wniosku o wykonywanie pracy zdalnej, a także możliwość rozpoczęcia pracy w ten sposób w czasie trwania umowy, podczas gdy przepisy dotyczące telepracy stanowiły, że ten rodzaj pracy powinien być od początku przedmiotem umowy i podstawową formą świadczenia pracy. Dobrym rozwiązaniem jest również wprowadzenie możliwości polegającej na tym, że praca zdalna może być wykonywana okazjonalnie, do 24 dni w roku kalendarzowym. Warto podkreślić, iż do pracy hybrydowej znajdują zastosowanie wszystkie zasady dotyczące pełnowymiarowej pracy zdalnej - wyjaśnia Aleksandra Kolbus-Kucharska.

Im było łatwiej

Mimo że zdalna rewolucja dokonała się dopiero w obliczu pandemii, to przed marcem 2020 roku część pracodawców oferowało swoim pracownikom pracę z domu. Taki model już w 2008 roku, czyli 13 lat temu, wprowadziła marka Netguru. Jak przyznaje Lidia Szutkiewicz, HR menedżer w organizacji, lata operowania w modelu remote-friendly pozwoliły firmie przenieść operacje ponad 600-osobowej organizacji do sieci w mniej niż 24 godziny, co z perspektywy bezpieczeństwa ludzi było nie do przecenienia.

- Dużą próbą było dla nas wdrożenie nowych pracowników, które do tej pory odbywało się w naszym głównym biurze w Poznaniu. Obecnie takie działania prowadzone są w 100 proc. online – nowi członkowie zespołu, niezależnie od tego, czy przebywają w biurze czy poza nim, dołączają do spotkań zaplanowanych online. Wcześniej otrzymują pełen pakiet informacji i dokumentów wraz ze sprzętem niezbędnym do pracy, od laptopów po myszki, klawiatury, monitory czy fotele do pracy - dodaje Lidia Szutkiewicz.

Czytaj więcej: Netguru, Capgemini i Shell wiedzą, jak zdalnie wdrażać nowych pracowników

Z home office przed pandemią mogli się również zaznajomić pracownicy Escola. Jak mówi prezes firmy Krzysztof Wojewodzic, wcześniej z pracy zdalnej korzystało 20 proc. kadry, a teraz to już 80 proc. wszystkich pracowników. Firma jako największe wyzwanie podaje zmianę podejścia w kwestii lokalu, narzędzi i stylu komunikacji wewnątrz firmy.

Zdalny lub hybrydowy widok na przyszłość

Wybuch pandemii i pojawienie się możliwości pracy zdalnej sprawiły, że ten rodzaj wykonywania obowiązków zawodowych zyskał swoich zwolenników. Jak wynika z badania Gumtree.pl i Randstad Polska pt. „Aktywni+. Praca zdalna z perspektywy pracowników i pracodawców”, aż 89 proc. respondentów uważa, że praca zdalna w najbliższej przyszłości będzie zyskiwać na znaczeniu, a ponad połowa (52 proc.) jest przekonana, że po uspokojeniu się obecnej sytuacji będzie mogła wykonywać część obowiązków zdalnie. Z kolei na całkowite przejście na zdalną formę pracy liczy co piąty pracownik.

- Jak pokazują wyniki naszego badania, ci pracodawcy, którzy chcą zdecydować się na przynajmniej częściowe utrzymanie pracy zdalnej dostrzegają, że praca stacjonarna nie jest konieczna, aby ich pracownicy rzetelnie wykonywali swoje obowiązki – twierdzi tak 31 proc. respondentów. Z kolei blisko 30 proc. jako argument podnosi tezę, że produktywność ich pracowników jest taka sama lub wyższa niż w przypadku pracy stacjonarnej, natomiast 14 proc. pracodawców mówi o lepszym samopoczuciu pracowników mających możliwość pracy zdalnej - komentuje Katarzyna Merska.

Aż 89 proc. respondentów uważa, że praca zdalna w najbliższej przyszłości będzie zyskiwać na znaczeniu (Fot. Shutterstock)

Niektórzy pracodawcy, choć z nadzieją patrzą w przyszłość, wypatrując końca pandemii, zdają sobie sprawę, że obecna sytuacja może potrwać jeszcze długo. Stąd tak ważne jest odpowiednie przygotowanie przestrzeni, w której pracownicy, jeśli chcą i póki mogą, stacjonarnie wykonują swoje obowiązki. Tak jest w przypadku nowej siedziby Tpay, do której firma przeprowadziła się kilka miesięcy temu.

- Covidowa rzeczywistość realnie wpłynęła na wygląd naszego nowego biura, choć o jego aranżacji myśleliśmy na długo przed wybuchem pandemii. Bardzo zależało nam na tym, by pracownicy mieli pełne poczucie bezpieczeństwa i komfortu pracy. Wcześniej przez blisko 10 lat zajmowaliśmy trzy piętra kamienicy, w której podłogi oddzielające piętra nieraz dosłownie tworzyły bariery między zespołami. Dlatego świadomie zaaranżowaliśmy każdy metr kwadratowy nowego biura, przede wszystkim bazując na wynikach ankiety przeprowadzonej wcześniej wśród pracowników. Dzięki temu powstało miejsce, które odpowiada na oczekiwania kilku różnych zespołów Tpay, które w każdej chwili można w dużym stopniu dostosować do aktualnych potrzeb. Wśród udogodnień dostępnych w naszym biurze, które szczególnie w czasie pandemii są doceniane za swoją funkcjonalność, jest aplikacja do rezerwacji stanowiska pracy i sal do spotkań. Pracownicy nie mają swoich wyznaczonych biurek – każdego dnia, kiedy decydują się na pracę w biurze, mogą wybrać najdogodniejsze dla siebie miejsce - opowiada Paweł Działak.

Według Katarzyny Merskiej, hybrydowy model pracy zostanie utrzymany w wielu firmach. Stanie się tak z kilku powodów. Po pierwsze, pracodawcy dostrzegli liczne jego zalety, m.in. zmniejszenie kosztów, chociażby poprzez najem mniejszej powierzchni biura i pracę na tzw. hot deskach. Ponadto przekonali się, że pracownicy mogą być wydajni pracując zdalnie, a wypracowane procedury szkoda będzie zaprzepaścić, skoro działają dobrze.

Podobne zdanie na temat przyszłości pracy zdalnej i hybrydowej ma prawnik z kancelarii Świostek Kupski Adwokaci.

- Przepisy aktualnie obowiązujące, czyli głównie przepisy Tarczy Antykryzysowej 4.0 uzupełniane Kodeksem pracy w dotychczasowej postaci, doświadczeniem życiowym i rozsądkiem stron stosunku pracy, są niestety niedoskonałe i wymagają pilnej zmiany, ponieważ - jak pokazują ostatnie miesiące - praca zdalna na stałe zagościła na polskim rynku pracy i stanowi alternatywę dla obu stron stosunku pracy - komentuje Aleksandra Kolbus-Kucharska.

Aspekt, którego również nie sposób pominąć, a który należy mieć na względzie w szerszej perspektywie, to potencjalne kolejne zagrożenia.

- Musimy liczyć się z tym, że pandemie, taka jak COVID-19, mogą się powtarzać, a zatem przystosowanie się i zorganizowanie pracy w elastycznej formule sprawi, że zarówno pracodawcy, jak i pracownicy będą dobrze przygotowani do pracy w domowych warunkach - dodaje Katarzyna Merska.