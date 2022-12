Praca hybrydowa zmienia zasady gry. Czas na kompromisy i zmianę przyzwyczajeń

- Są one niezbędne do utrzymania kultury organizacyjnej firmy i realizacji jej celów biznesowych. W biurze organizujemy również warsztaty i inne wydarzenia, m.in. wspierające rozwój czy pozwalające nam się lepiej poznać. Dużą rolę odgrywają liderzy, który mądrze zarządzając zespołem, tworzą zgraną społeczność w ramach zespołu i pomiędzy zespołami – wyjaśnia Agata Błaszkiewicz.

Według jednej z zasad pracy hybrydowej w Colliers przynajmniej raz w tygodniu każdy zespół wspólnie pracuje z biura. To właśnie okazja do burzy mózgów, pracy kreatywnej i budowania relacji między pracownikami.

- Biuro zmienia swoją funkcję i od tego trendu nie ma już odwrotu. W Colliers jest istotnym elementem budowania kultury organizacyjnej, sprzyja wdrażaniu i integracji nowych pracowników, jest miejscem spotkań poszczególnych zespołów i budowania w nich relacji, wymiany myśli i daje możliwość wspólnej pracy kreatywnej. Stworzyliśmy zresztą przestrzeń służącą nie tylko wykonywaniu obowiązków służbowych, ale również będącą unikalnym doświadczeniem samym w sobie. Mam tu na myśli tzw. „social glue”. Podczas rozmów rekrutacyjnych od kandydatów często dostajemy informację, że w naszej organizacji już od przekroczenia progu panuje przyjazna atmosfera. Myślę, że to najlepszy dowód na to, że z powodzeniem wprowadziliśmy hybrydowe rozwiązania – mówi Agata Błaszkiewicz, senior dyrektor ds. HR i administracji w Colliers.

Coraz więcej firm wdraża model hybrydowy na stałe. Zmienia się nie tylko styl pracy, ale także podejście do biura. Przestało ono być miejscem pracy, a stało się miejscem spotkań zespołowych, współpracy i integracji.

Uzupełnieniem spotkań w biurze firmy Colliers są spotkania online. Zdarzają się również spotkania hybrydowe, podczas których niektóre osoby są w biurze, a inne online.

- W takich przypadkach korzystamy z nowych technologii, które na dobre zadomowiły się w Colliers. Wyposażyliśmy salki w narzędzia do spotkań hybrydowych, a także nasze biura regionalne, aby wszystkie zespoły mogły efektywnie spotykać się w tej formule – dodaje Błaszkiewicz.

Także biura Hewlett Packard Enterprise Global (HPE) zostały przemodelowane, dzięki czemu sprzyjają integracji, rozwojowi kompetencji oraz kreatywności. Składają się głównie z sal konferencyjnych, otwartych miejsc do kooperacji i przestrzeni wspólnych, tzw. e-Clubów.

- W modelu telepracy zgodnym z polskim prawem pracodawca nie może wskazać konkretnych dni, kiedy pracownik ma przyjść do biura. Stąd obecność w naszych biurach determinują potrzeby biznesowe. W HPE cenimy przewidywalność, dlatego staramy się, aby takie spotkania były cykliczne. W nagłych przypadkach w pierwszej kolejności próbujemy załatwić sprawę online – mówi Katarzyna Turkiewicz, prezes Hewlett Packard Enterprise Global Business Center.

Wprowadzenie nowych zasad pracy i formy działania wymaga czasu (Fot. Shutterstock)

Integracja – tak, ale nie podczas pracy

W firmie ClickMeeting część spotkań odbywa się stacjonarnie. Są one inicjowane przez menedżerów, a czasem sami pracownicy zgłaszają propozycję przeprowadzenia np. twórczych warsztatów w biurze. Zdarza się również, że wybierana jest efektywna hybryda – część osób jest w biurze, inni uczestniczą w spotkaniu zdalnie. W takiej sytuacji pomocny jest odpowiedni sprzęt i wyposażenie sal w biurze.

- Bliskie jest mi myślenie o biurze jako narzędziu pracy, a nie celu samym w sobie. Sądzę, że każdy powinien samodzielnie zastanowić się na przykład nad tym, ile w danym dniu ma pracy w skupieniu, a ile obowiązków wymagających kontaktu z innymi, i na tej podstawie decydować, czy lepiej służyć mu będzie praca zdalna czy z biura – komentuje Sandra Kolańczyk, HR business partner w ClickMeeting.

- Trzeba pamiętać, że część spotkań nie skupia się na integracji samej w sobie. Pracownicy często chcą się spotykać, aby integrować się wokół pewnego zadania, osiągnąć konkretny cel, podjąć decyzje, znaleźć rozwiązania problemów zespołowych czy biznesowych. Wówczas nacisk na integrację będzie im przeszkadzał i może utrudnić osiągnięcie tego podstawowego celu, dla którego się spotykają. Osiągnięty cel, efektywna burza mózgów, znalezienie rozwiązań problemu, którego dotyczy spotkanie, buduje natomiast zadowolenie, dumę i chęć dalszej współpracy. Staramy się wobec tego oddzielać integracje od spotkań ukierunkowanych na cel – komentuje Sandra Kolańczyk.

Aby zintegrować pracowników, firma ClickMeeting organizuje poświęcone temu wydarzenia dwa lub trzy razy w roku, np. imprezy czy wyjścia firmowe. Ponadto każdy team ma swój kwartalny budżet na integrację, np. wyjście na kręgle, do escape roomów, kolację, koncert. To zespół decyduje, na co chce przeznaczyć pieniądze. Odbywają się również szkolenia i spotkania offline organizowane przez menedżerów albo dział HR.

- Integracja nie musi być jednak inicjowana przez firmę. Szczególnie cieszy nas to, że pracownicy samodzielnie i z własnej woli podejmują tego typu inicjatywy. Do takiej spontanicznej integracji niewiele trzeba: w biurze może rozpocząć się od filiżanki kawy, a w przestrzeni wirtualnej przyjmuje formę quizów, konkursów czy wieczorów z grami online. Poza tym pracownicy Clicka chętnie angażują się również w oddolne akcje charytatywne. Mamy to szczęście, że w naszym zespole lubimy się i dbamy o relacje – wyjaśnia Kolańczyk.

Chcesz pracować w biurze? Zarezerwuj biurko

Nowa formuła pracy wymaga nowego podejścia, jeśli chodzi o przestrzeń biurową. Jak zauważa Sandra Kolańczyk, czasy, w których wszyscy pracownicy spotykają się ze sobą w biurze, aby po prostu pracować, raczej już nie wrócą.

- Przekłada się to na mniejsze zapotrzebowanie na stanowiska pracy, co oznacza z perspektywy firmy inną alokację budżetu, jednak wymaga również lepszego planowania. Zdecydowana większość miejsc w naszym nowym biurze działa na zasadzie hot desk. Odchodzimy więc – poza pracownikami back office – od formuły „jedna osoba – jedno biurko”. Zamiast tego przygotowaliśmy system rezerwacji, który pozwala na elastyczne zgłaszanie zapotrzebowania. Oprócz tego pewna pula miejsc jest dostępna bez rezerwacji. Częściowo dzielimy je z firmą GetResponse – mówi Sandra Kolańczyk.

Hot deski funkcjonują także w firmie Colliers, wprowadzono je już w 2014 roku. Każdy pracownik przed przyjściem do biura rezerwuje biurko, przy którym danego dnia będzie pracował. Ta sama zasada dotyczy salek.

- Rezygnacja z indywidualnych, przypisanych do konkretnej osoby biurek wymagała pewnych kompromisów i zmiany przyzwyczajeń, np. usunięcia szafek pod biurkami i przechowywania wszystkich przedmiotów w tzw. lockerach, czyli zamykanych skrytkach – mówi Agata Błaszkiewicz.

- Dużą rolę odgrywają w tym systemie nowe technologie. Nasi pracownicy mają do dyspozycji aplikację mobilną – Whirla Smart Office. To narzędzie umożliwia im rezerwację biurek i sal konferencyjnych, a także zajmowanie wolnych przestrzeni ad hoc. Aplikacja pozwala również na zaznaczanie ulubionych miejsc czy tworzenie cyklicznych i grupowych rezerwacji – dodaje.

Wprowadzenie nowych zasad pracy i formy działania wymaga czasu. Jak wyjaśnia Agata Błaszkiewicz, część pracowników przyjęła zmiany naturalnie – jako nowy model organizacji pracy. Inni nie byli nastawieni tak optymistycznie do nowego systemu, ponieważ wymaga on z ich strony dodatkowej aktywności i elastyczności – systematycznego robienia rezerwacji i modyfikowania ich w przypadku zmiany planów.

- Staraliśmy się jednak stworzyć przestrzeń, która może konkurować z domowym biurem i zachęci pracowników do pokonania często czasochłonnej drogi do biura – dodaje Agata Błaszkiewicz.

Jak wygląda praca w biurze HPE? Firma zrezygnowała z klasycznego ustawienia na rzecz pojedynczych miejsc pracy, których jest zdecydowanie mniej. Liczba biurek to ok. 35 proc. liczby pracowników.

- Skupiliśmy się na tzw. punktach kooperacyjnych – dużych stołach, wokół których stoją krzesła lub sofy, salach konferencyjnych i szkoleniowych. Obecnie nasze biuro jest w dużej mierze nastawione na współpracę i spotkania naszych pracowników – wyjaśnia Katarzyna Turkiewicz.

Możliwość pracy zdalnej jest dla pracowników jednym z decydujących czynników podczas wyboru pracodawcy (Fot. Shutterstock)

Zachęcać, a nie zniechęcać do pracy w biurze

Możliwość pracy zdalnej jest dla pracowników jednym z decydujących czynników podczas wyboru pracodawcy. Zgodnie z wynikami badania Deloitte 46 proc. pracowników deklaruje, że decyzja o zwiększeniu liczby dni obowiązkowej obecności w biurze skłoniłaby ich do zmiany firmy. Jednocześnie ponad 30 proc. odpowiadających byłoby w stanie zrezygnować z części wynagrodzenia, aby uzyskać lub zachować możliwość pracy zdalnej w zadowalającym wymiarze dni.

Wyniki badania mają odzwierciedlenie w rzeczywistości. Większość pracowników firmy ClickMeeting preferuje częstszą pracę z domu niż z biura. Blisko połowa zespołu regularnie przyjeżdża do firmy kilka razy w miesiącu lub w tygodniu.

- Punktem wyjścia w przyciąganiu współpracowników do biur jest klarowna wizja i cel. Każda firma musi odpowiedzieć sobie na pytanie, po co chce to robić. W moim odczuciu przyciąganie ludzi do biura nie może być celem samym w sobie, ale sposobem na podjęcie określonego wyzwania czy rozwiązanie problemu, z którym mierzy się organizacja – mówi Sandra Kolańczyk.

Zdaniem Sandry Kolańczyk, jeśli firmy obawiają się braku integracji pracowników zdalnych, to powinny najpierw – zanim podejmą decyzję – zadać sobie pytanie, co chcą osiągnąć poprzez biurową integrację.

- Łatwo o wylanie dziecka z kąpielą: ustawiając sztywne ramy lub ogłaszając powrót do biura po to, by integrować pracowników, można osiągnąć odwrotny efekt, np. w postaci odejść osób niezadowolonych z przymusu pracy stacjonarnej – wyjaśnia Sandra Kolańczyk.

Warto też poznać motywację ludzi oraz to, jak interpretują korzyści wynikające z pracy zdalnej i biurowej – za pomocą rozmowy lub ankiety.

- Sądzę, że za wyborami pracowników stoją pewne potrzeby i wartości. Poznając je, możemy lepiej ich zrozumieć, a następnie szukać rozwiązań dobrych zarówno dla pracodawcy, jak i pracowników – mówi Sandra Kolańczyk.

Kolejnym aspektem, na który warto zwrócić uwagę, jest edukacja zespołów. Jak podkreśla Sandra Kolańczyk, z pracy zdalnej można czerpać wiele życiowych korzyści. Wynikają chociażby z oszczędzenia czasu na dojazdy, co pozwala przeznaczyć go np. dla rodziny. Pracownicy deklarują, że potrafią lepiej skupić się w domu niż w biurze nad pracą koncepcyjną, która nie wymaga współpracy. Z kolei inne aspekty pracy zdalnej są trudniejsze, przykładowo na home office może ucierpieć praca twórcza, innowacyjne myślenie czy integracja między zespołami.

- W moim odczuciu dobrze jest edukować pracowników oraz menedżerów na temat wad i zalet każdej opcji i zostawiać im wybór dotyczący miejsca pracy w kontekście konkretnego celu do osiągnięcia. Przykładowo zachęcać do spotkań offline, gdy potrzebna jest zespołowa lub międzyzespołowa praca kreatywna, zachęcać do pracy zdalnej w przypadku pracy w skupieniu, jeśli domowe warunki temu sprzyjają – dodaje Sandra Kolańczyk.

W ClickMeeting wprowadzono też kilka benefitów, które mają zachęcać do odwiedzania siedziby firmy. Osoby, które regularnie pracują z biura i docierają do niego transportem publicznym, otrzymują zwroty za bilety miesięczne.

- Wspieramy również aktywność fizyczną – na dofinansowanie mogą liczyć pracownicy, którzy biegają do biura lub przyjeżdżają do nas na rowerze. Dotyczy to również rowerów i hulajnóg elektrycznych. Oczywiście zapewniamy całe zaplecze z prysznicami, szafkami i miejscem na zaparkowanie rowerów – mówi Kolańczyk.

- Dodatkowo testujemy krótszy dzień pracy dla osób, które pracują z biura przez określoną liczbę dni. Wiemy, że w dzisiejszych czasach dojazdy bywają odbierane przez pracowników jako strata czasu, dlatego zdecydowaliśmy się pokazać im, że ten czas może być czasem dbania o zdrowie, ekologię, a także może procentować krótszym czasem pracy – dodaje.

