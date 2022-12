Praca hybrydowa w praktyce. Pomagają hot deski, aplikacje i dobra komunikacja

Hewlett-Packard Enterprise (HPE) jeszcze przed pandemią stworzył ustrukturyzowany hybrydowy model pracy „Edge-to-Office”. Pracownicy mogą w dowolnym momencie skorzystać z biura. Firma zakłada, że będą oni pracować stacjonarnie nie częściej niż raz lub dwa razy w tygodniu - w zależności od potrzeb.

W firmie Colliers powołano zespół zajmujący się wdrożeniem nowego modelu pracy i przeprowadzono badania potrzeb pracowników. Ponad 85 proc. z nich wskazało, że preferuje system mieszany i chciałoby mieć do wyboru 2-3 dni pracy z domu w ciągu tygodnia i 2-3 dni pracy z biura.

Model hybrydowy wdrożyła także firma ClickMeeting. Pracownicy decydują, ile dni będą pracować stacjonarnie, a ile z domu. Przeważnie to konkretne zespoły i menedżerowie ustalają na bieżąco zapotrzebowanie na pracę w biurze.

W jakim modelu chcą ludzie pracować? W badaniu firmy doradczej Deloitte "Stan pracy hybrydowej w Polsce. Doświadczenia i oczekiwania pracowników" respondenci najczęściej wskazywali 3 dni pracy zdalnej tygodniowo jako preferowany model pracy biurowej – tak uważało 24 proc. pytanych.

- Polskie przedsiębiorstwa od kilku lat intensywnie eksperymentują, szukając najlepszych rozwiązań w zdalnym czy też hybrydowym modelu pracy. Nasze ogólnopolskie badanie stanu takich sposobów wykonywania obowiązków służbowych pokazuje, że nadal wiele organizacji pracujących w ten sposób nie zadbało o wprowadzenie jasnych reguł, co często przekłada się na niezadowolenie pracowników. To tym bardziej istotne, że możliwość pracy zdalnej w wymiarze przynajmniej 40 proc. czasu jest dla pracowników bardzo ważna. Pokazuje to też jednoznacznie, dlaczego ten model wymaga dalszego rozwoju - wyjaśnia John Guziak, partner, lider human capital w Deloitte.

Oni odrobili lekcje i wdrożyli model hybrydowy

Są jednak firmy, które poszły o krok dalej i wdrożyły model hybrydowy, jasno określając jego zasady. Przykładem jest Hewlett-Packard Enterprise (HPE), który jeszcze przed pandemią stworzył ustrukturyzowany hybrydowy model pracy „Edge-to-Office”. Globalnie zaczęto wdrażać go na początku 2020 roku. Natomiast w Polsce działa on z powodzeniem od ponad roku, w oddziałach HPE we Wrocławiu i w Warszawie.