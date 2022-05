Praca hybrydowa poprawia wydajność i produktywność

Praca hybrydowa przyczyniła się do poprawy samopoczucia pracowników na całym świecie, lepszej równowagi między życiem zawodowym i prywatnym oraz do wzrostu wydajności pracy – wynika z globalnego badania Cisco. Chociaż organizacje odniosły już z tego powodu korzyści, należy zrobić jeszcze więcej, aby zbudować kulturę integracji i w pełni wdrożyć hybrydowe modele pracy – oceniają autorzy raportu.

Tomasz Wolf

Tomasz Wolf • 16 maj 2022 13:09





Pracownicy i firmy dostrzegają wymierne korzyści w zakresie kluczowych wskaźników: od poprawy ogólnego samopoczucia pracowników, po lepszą produktywność i wydajność pracy — mówi Anupam Trehan (fot. Shutterstock)

Prawie połowa ankietowanych pracowników (46,8 proc.) zauważa poprawę jakości swojej pracy. Podobna liczba (ok. 45 proc.) uważa, że wzrosła także ich wydajność.

Tylko co czwarty (23,4 proc.) uważa, że jego firma jest „bardzo dobrze przygotowana” do hybrydowej pracy w przyszłości.

Ponad 61 proc. respondentów z Polski chce w przyszłości korzystać z pracy hybrydowej, łącząc pracę zdalną z pracą w biurze.

Badanie Cisco „Pracownicy są gotowi na pracę hybrydową, a ty?” („Employees are ready for hybrid work, are you?”) wykazało, że prawie połowa ankietowanych pracowników (46,8 proc.) zauważa poprawę jakości swojej pracy. Podobna liczba (ok. 45 proc.) uważa, że wzrosła także ich wydajność. Dodatkowo 66,8 proc. twierdzi, że ich zadania mogą być obecnie wykonywane jednakowo dobrze zarówno zdalnie, jak i w biurze.

Z badania przeprowadzonego wśród 28 tys. pracowników z 27 krajów wynika jednak, że tylko co czwarty z nich (23,4 proc.) uważa, że jego firma jest „bardzo dobrze przygotowana” do hybrydowej pracy w przyszłości. W Polsce tego samego zdania jest jedynie 18,9 proc. zapytanych osób.

- Zarówno pracownicy, jak i firmy dostrzegają wymierne korzyści w zakresie kluczowych wskaźników: od poprawy ogólnego samopoczucia pracowników, po lepszą produktywność i wydajność pracy — powiedziała Anupam Trehan, People & Communities Leader, Senior Director, People & Communities, Cisco APJC. - Niemniej jednak należy zrobić jeszcze więcej, aby w pełni wykorzystać możliwości pracy hybrydowej, zwłaszcza w zakresie budowania kultury integracyjnej, opracowywania strategii zaangażowania pracowników oraz wdrażania infrastruktury technologicznej, która pozwoli organizacjom osiągnąć poziom gotowości pracowników - dodaje.

Work-life balance

Czas spędzony poza biurem zwiększył równowagę między życiem zawodowym i prywatnym (work-life balance) w przypadku 59,7 proc. pracowników z Polski, ze średnią ogólnego badania na poziomie 79 proc. pracowników. Do tej poprawy przyczyniły się bardziej elastyczne harmonogramy pracy (59,5 proc.) oraz znaczne skrócenie lub całkowite wyeliminowanie czasu dojazdu do pracy (59,3 proc.). Ponad połowa osób (ok. 54 proc.) zaoszczędziła pracując w domu co najmniej cztery godziny tygodniowo, a prawie jedna piąta respondentów (19,7 proc.) zyskała dodatkowo osiem lub więcej godzin w tygodniu.

Jednocześnie technologia pozostanie kluczowym elementem umożliwiającym funkcjonowanie w przyszłości coraz bardziej zróżnicowanych i rozproszonych pracowników. Prawie sześciu na dziesięciu respondentów (55,2 proc.) uważa, że regularne problemy z łącznością ograniczają karierę pracowników zdalnych. W związku z tym 80,6 proc. twierdzi, że infrastruktura sieciowa jest niezbędna do bezproblemowej pracy w domu, ale tylko 62 proc. zaznacza, że ich firma dysponuje obecnie odpowiednimi rozwiązaniami na tym polu (przy średnim globalnym wskaźniku na poziomie 67,9 proc.). Biorąc pod uwagę zalety płynące z pracy hybrydowej, ponad 61 proc. respondentów z Polski chce z niej w przyszłości korzystać, łącząc pracę zdalną z pracą w biurze – wynika z badania. 11 proc. pragnie pracować w pełni zdalnie, a niemal jedna czwarta (24,4 proc.) chce przebywać w biurze w pełnym wymiarze godzin.

