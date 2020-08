Praca, dom, dzieci w jednym, czyli kobiety w czasie koronawirusa

Z danych GUS wynika, że w pierwszym kwartale 2020 roku zmniejszyła się nieznacznie liczba osób pracujących, która wyniosła 54,2 proc.(w IV kwartale 2019 - 54,4 proc.).

Wśród osób pracujących w wieku 15 lat i więcej było 55,4 proc. mężczyzn i 44,6 proc. kobiet.

Z danych GUS jasno wynika, że kobiety, pod kątem zawodowym, miały dużo trudniej w czasie pandemii.



Z danych GUS wynika, że na początku pandemii wśród pracujących mocno zwiększyła się liczba osób, które nie wykonywały pracy – 19 proc. w stosunku do 5,2 proc. w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Drugim charakterystycznym zjawiskiem dla tego okresu był wzrost liczby pracujących z domu – 14,2 proc. (wzrost o 9,4 pkt proc. rok do roku). Częściej obowiązki zawodowe z domu wykonywały panie – wskazało tak 16,5 proc. z ogółu pracujących kobiet wobec 12,3 proc. ogółu pracujących mężczyzn.

Podobnie sytuacja wyglądała w przypadku stopy bezrobocia. W pierwszych trzech miesiącach 2020 roku wyniosła 3,1 proc., co oznacza wzrost o 0,2 pkt proc. w porównaniu do końcówki 2019 roku oraz spadek o 0,8 pkt proc. w porównaniu rok do roku. Wyższy poziom bezrobocia odnotowano wśród kobiet niż wśród mężczyzn – 3,3 proc. do 3 proc. Od pierwszego kwartału 2019 roku bezrobocie wśród kobiet spadło o 99 tys. osób, a wśród mężczyzn o 71 tys. Natomiast odsetek osób biernych zawodowo w pierwszych trzech miesiącach roku wyniósł 44,1 proc., czyli pozostał na poziomie sprzed roku. Zdecydowaną większość biernych zawodowo nadal stanowią kobiety – 61,9 proc.

Co więcej, w I kwartale 2020 roku znacznie częściej panie (10 proc. ogółu kobiet) niż panowie (4 proc. ogółu mężczyzn) pracowało w niepełnym wymiarze godzin. To stała tendencja odnotowywana od kilku lat.

- Kobiety pracują średnio krócej niż mężczyźni, co wynika głównie z pobudek prywatnych i utrwalonego przez lata podziału obowiązków rodzinnych. W pierwszym kwartale 2020 roku aż 10 proc. kobiet biernych zawodowo nie pracowało ze względu na zobowiązania rodzinne. Dodatkowo, kobiety karmiące piersią mają zagwarantowany prawnie krótszy czas pracy, a praktyka pokazuje, że w przypadku choroby dziecka także kobiety częściej niż mężczyźni decydują się na wykorzystanie przysługujących im z tego powodu dni wolnych. Z uwagi na epidemię koronawirusa, dzieci nie chodziły do szkoły, dlatego obowiązki domowe rodziców zwiększyły się, co przełożyło się na wyniki, choć w pierwszym kwartale ten efekt nie był jeszcze zbyt spektakularny - komentuje Krzysztof Ingot, prezes Personnel Service i ekspert ds. rynku pracy.

Kobiety miały trudniej

Raport Grupy Pracuj.pl wskazuje, że paniom ciężej było łączyć życie zawodowe z prywatnym w ostatnim czasie. Pandemia koronawirusa mocno poszerzyła zakres wyzwań, z jakimi muszą mierzyć się kobiety na rynku pracy – szczególnie te będące matkami, pracujące zdalnie przy jednoczesnym zamknięciu szkół i przedszkoli. - Panie należą do grup szczególnie dotkniętych przez epidemię koronawirusa – szczególnie warto zwrócić uwagę na pracujące matki. Pandemia jeszcze mocniej ujawniła napięcia, przed którymi stają

matki wobec oczekiwań społecznych. Według naszych badań aż 54 proc. z nich na przełomie kwietnia i maja raportowało trudności z łączeniem wychowywania dzieci i pracy. Dlatego tak ważne jest, by pracodawcy w tym trudnym czasie oferowali matkom np. wsparcie psychologiczne, z którego mogą skorzystać. Ważną rolę odgrywa także większa elastyczność przy wyznaczaniu grafiku pracy przez pracodawców oraz większa otwartość przełożonych na branie dni wolnych i urlopów - komentuje wyniki badania Konstancja Zyzik, talent acquisition & capabilities development manager w Grupie Pracuj. Kobiety zdecydowanie częściej od mężczyzn wskazywały na duże znaczenie wsparcia psychologicznego od pracodawcy w czasie pandemii. Za raczej ważne lub zdecydowanie ważne uznało je 53 proc. respondentek – dla porównania podobnie uznawało 46 proc. respondentów. Zarówno mężczyźni i kobiety zgadzali się ze stwierdzeniem, że osoby wychowujące dzieci mają większe trudności z pracą zdalną, niż bezdzietni pracownicy. Opinię taką wyrażało jednak wyraźnie więcej matek (83 proc.), niż ojców (76 proc.). Warto także zauważyć, że to ojcowie częściej czuli się traktowani ze zrozumieniem przez przełożonych niż matki (59 proc. wobec 54 proc.).