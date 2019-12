"Praca dla więźniów" budzi kontrowersje, ale pracodawcy są zadowoleni

We wtorek, 10 grudnia, Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport, z którego wynika, że przy realizowaniu rządowego programu „Praca dla więźniów” dochodziło do licznych nieprawidłowości.

Przypomnijmy, że finansowany ze środków Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy program został zainicjowany w 2016 roku przez ówczesnego wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego. Realizowany jest przez Służbę Więzienną, a jego celem jest wspieranie readaptacji społecznej osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych, a w szczególności ich aktywizacji zawodowej.

W program zaangażowało się wielu pracodawców. Pod koniec listopada w Zakładzie Karnym w Łowiczu otwarto halę produkcyjną, w której więźniowie pracują dla firmy Agros Nova. Należąca do grupy Maspex spółka, która jest producentem przetworów owocowo-warzywnych, zapewniła 40 więźniom pracę przy pakowaniu i konfekcjonowaniu produktów.

Do programu przyłączyła się również Poczta Polska. - Umowa między PP a Służbą Więzienną przewiduje pracę maksymalnie 500 osadzonych, przy czym obecnie w 14 sortowanych pocztowych w całym kraju pracuje około 350 osadzonych. To niewielka grupa, biorąc pod uwagę, że Poczta Polska zatrudnia 80 618 osób. Więźniowie kierowani są do prac związanych z rozładowywaniem i załadowywaniem pojazdów, szczególnie ładunków o dużych gabarytach - słyszymy w biurze prasowym spółki.

Poczta Polska zaznacza, że Najwyższa Izba Kontroli nie prowadziła i nie prowadzi w spółce kontroli w zakresie zatrudniania osób osadzonych. - Opublikowany niedawno raport NIK nie dotyczy zatem współpracy Poczty ze Służbą Więzienną - twierdzi firma.

Poczta zwraca jednak uwagę na korzyści, jakie wynikają z zatrudniania więźniów. Wśród nich wymienia możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego, które dla więźniów istotnym elementem resocjalizacji.

- Dla nas stanowią ważną pomoc w sprawnej obsłudze ładunków pocztowych w sortowniach. Pracujący więźniowie muszą być odpowiednio poinstruowani jak prawidłowo wykonywać swoje zadania, a ich praca jest monitorowana, tak jak praca wszystkich naszych pracowników, w trosce o jakość usług pocztowych. Wszyscy pracujący osadzeni muszą mieć pozytywną opinię Służby Więziennej, a współpraca Poczty z zakładami karnymi jest uregulowana umową. Jesteśmy zadowoleni z pracy osadzonych - deklaruje Poczta Polska.

Recepta na brak kadr

Dużym pracodawcą dla więźniów jest także Amica, producent sprzętu AGD. W czerwcu 2018 roku firma podpisała umowę z Zakładem Karnym we Wronkach. W ramach współpracy więzienie zadeklarowało gotowość do pracy w fabryce 100-200 mężczyzn w systemie zmianowym. Pracują oni w hali, którą wybudowała Amica i w której powstał nowy dział produkcyjny. Firma poniosła koszty jego wybudowania oraz długoletniej dzierżawy gruntu. Zakład Karny pokrył koszty zabezpieczenia technicznego tzw. śluz wejściowych oraz zapewnia niezbędny dozór.

- Od dłuższego czasu wszystkie większe firmy w naszym regionie borykają się z problemem, jakim jest znalezienie nowych pracowników. Aktualnie w powiecie szamotulskim jest znacznie więcej miejsc pracy niż potencjalnych pracowników i stanowi to dla nas duże wyzwanie w kontekście rozwoju Grupy i samej fabryki - stwierdził podczas podpisania umowy współpracy Krzysztof Machaj, dyrektor Fabryki Kuchni Grupy Amica we Wronkach.

Amica nie komentuje jednak ani raportu NIK, ani całej sytuacji wokół niego.

Na Podkarpaciu więźniowie pracują m.in. dla firmy Sumitomo Riko. W Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych w roku 2017 rozpoczął się pilotażowy projekt zatrudnienia osób pozbawionych wolności w obiekcie zaadaptowanym na halę produkcyjną. Pracę dla firmy ma docelowo wykonywać 90 osadzonych.

Jak jeden mąż

Służba Więzienna proszona o komentarz do raportu NIK odsyła do oficjalnego oświadczenia, opublikowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Okręgowe inspektoraty Służby Więziennej - podobnie. Wszyscy powołują się na stanowisko resortu. Co na raport odpowiedział resort? Twierdzi, że zarzuty są bezpodstawne.

"Program ten był i jest prowadzony zgodnie z obowiązującym prawem, transparentnie i przy poszanowaniu środków publicznych. Jego realizacja to ogromny sukces. Obecnie pracuje aż o 13 tys. więcej więźniów niż w 2015 roku" - czytamy w stanowisku ministerstwa sprawiedliwości.

Dla resortu zarzuty postawione przez NIK są niezrozumiałe, tym bardziej, że w swoim wystąpieniu pokontrolnym izba sama pozytywnie oceniła realizację programu "Praca dla więźniów". Ministerstwo przypomina, że program pozwolił zwiększyć zatrudnienie do 83 proc. skazanych zdolnych do pracy. W 2015 r. zatrudnionych było 24 tys. więźniów, a dziś jest to ponad 37 tys. "To przedsięwzięcie bez precedensu w historii polskiego więziennictwa. Nigdy w historii III RP nie pracowało tylu skazanych" - zauważa ministerstwo.

Więźniowie płacą alimenty

Resort sprawiedliwości odnosi się także od zarzutu uproszczeń zastosowanych w procedurach związanych z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych. "Uproszczenia te, zastosowane zgodnie z prawem, były konieczne, inaczej przedsiębiorcy nie byliby zainteresowani zatrudnianiem więźniów, tak jak działo się to za rządów PO-PSL. Cały program 'Praca dla więźniów' był objęty mechanizmem 'tarczy antykorupcyjnej'" - zapewnia resort.

NIK zarzuca również, że stawki czynszu wynajmowanych przedsiębiorcom hal przemysłowych, w których zatrudniają więźniów, nie odpowiadają wartościom rynkowym. "Takie oczekiwania są nierealne, bowiem na dzierżawę hal według stawek rynkowych nie ma chętnych" - zauważa Ministerstwo Sprawiedliwości.

Wyjaśnia przy tym, że wynika to z uciążliwości lokalizacji obiektów na terenie zamkniętym jednostek penitencjarnych, co m.in. ogranicza ruch osób i pojazdów a w efekcie całą działalność gospodarczą. Ponadto dyrektorzy jednostek przy wyborze dzierżawcy obiektów kierują się, zgodnie z celem programu, nie tylko proponowaną wysokością czynszu za dzierżawę obiektu, lecz także liczbą utworzonych nowych miejsc pracy dla więźniów, okresem ich utrzymania oraz wysokością udziału kontrahenta w realizacji przedsięwzięcia.

Ministerstwo chwali program. Z danych resortu wynika, że dzięki wprowadzeniu programu spadają koszty utrzymania więźniów. Jako przykład korzyści resort podaje fundusz alimentacyjny. Dzięki programowi w 2018 roku zatrudnieni więźniowie, którzy dotychczas nie płacili zasądzonych alimentów, wpłacili na rzecz funduszu alimentacyjnego ponad 14 mln zł.

