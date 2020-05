Praca biurowa już nie będzie taka jak kiedyś. Badanie z udziałem 40 tys. osób

Firma porównała dane dotyczące dotyczących środowiska pracy przed wybuchem pandemii COVID-19 oraz dane związane z aktualnym środowiskiem pracy z domu.

Dzięki badaniu uzyskała informacje o tym, jak pracownicy radzą sobie w systemie pracy zdalnej oraz jak będzie wyglądać nowa normalność po ponownym otwarciu biur.

- Trzeba zdać sobie sprawę z tego, że miejsce pracy nie będzie już tylko pojedynczą lokalizacją, lecz ekosystemem różnych lokalizacji i doświadczeń, zapewniającym wygodę i funkcjonalność oraz umożliwiającym zadbanie o zdrowie pracowników - powiedział Brett White, prezes wykonawczy i dyrektor generalny Cushman & Wakefield.

Efektywność pracy w czasie pandemii utrzymuje się na wysokim poziomie, a współpraca pomiędzy zespołami weszła na wyższy poziom dzięki efektywniejszemu wykorzystywaniu zdalnych technologii - tak w skrócie można określić wnioski płynące z badania.

Około 75 proc. respondentów wskazało na efektywność współpracy z kolegami i koleżankami w obecnych warunkach. To wzrost o 10 proc. w porównaniu z okresem przed wybuchem pandemii COVID-19. Ponadto 73 proc. z nich uważa, że firmy powinny wprowadzić elastyczny model pracy.

Brett White przewiduje, że firmy nie będą redukowały powierzchni obecnie zajmowanych biur.

- Wskutek wprowadzenia elastycznego modelu pracy, w biurze będzie przebywało jednocześnie mniej osób, ale zaoszczędzona powierzchnia będzie musiała być wykorzystana na potrzeby zachowania dystansu społecznego - dodał prezes wykonawczy Cushman & Wakefield.

Przekonanie do pracy zdalnej to jedno, ale z drugiej strony wyniki badania pokazały też, że cierpią na tym kontakty międzyludzkie i więzi społeczne. A to z kolei wpływa negatywnie na kulturę korporacyjną i procesy uczenia się. Nieznacznie ponad 50 proc. respondentów nie odczuwa odłączenia od współpracowników pracując z domu.

- Biuro będzie miało nowy cel w przyszłości - być inspirującym miejscem, które będzie wzmacniać kulturę pracy, ułatwiać proces uczenia się, zachęcać do budowania więzi pomiędzy współpracownikami i klientami oraz sprzyjać kreatywności i innowacyjności - powiedziała Despina Katsikakis, dyrektor Workplace Business Performance w Cushman & Wakefield.

Firma przyjęła naukowe i oparte na danych podejście do poznania kluczowych czynników wpływających na komfort środowiska pracy w oparciu o bazę danych Experience per Square Foot™ (XSF). Jest to autorskie narzędzie umożliwiające monitorowanie wskaźników dotyczących nieruchomości i środowiska pracy. - Firma przeanalizowała ponad 2,5 mln punktów danych dotyczących środowiska pracy przed wybuchem pandemii COVID-19 oraz kolejnych 1,7 mln punktów danych związanych z aktualnym środowiskiem pracy z domu - wyliczyła Cushman & Wakefield.