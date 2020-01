Praca 4 dni w tygodniu? Finlandia nie planuje. Polska może za wiele lat

Fiński rząd zdementował informacje o planach wdrożenia 4-dniowego tygodnia pracy. Debata na skróceniem czasu pracy jednak rozgorzała na dobre.

Jak przekonuje w rozmowie z PulsHR.pl Andrzej Kubisiak z Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE), czas pracy łączy się nieodzownie z wydajnością. Skracanie uzasadnia wysoka wydajność. Tak się stało np. z sobotą, która kiedyś była normalnym dniem pracy.

Związki zawodowe pozytywnie przyjmują pomysł, ale i zalecają ostrożność. Tak radykalna zmiana bowiem musi być dobrze przedyskutowana i nie ma na nią chyba miejsca, jeśli "większym problemem niż ustalanie niższej normy czasu pracy jest przestrzeganie obecnych przepisów" mówi nam Marek Lewandowski z NSZZ Solidarność.

Światowe media obiegła lotem błyskawicy informacja, że Finlandia rozważa wprowadzenie czterodniowego tygodnia pracy w wymiarze sześciu godzin dziennie. Przy tej okazji cytowano nową premier Finlandii Sannę Marin, która poparła takie rozwiązanie.

"Wierzę, że ludzie zasługują na to, by mieć więcej czasu dla rodziny, bliskich, swoje hobby, inne aspekty życia: np. kulturę." - stwierdziła 34-letnia Marin.

To wystarczyło do wszczęcia dyskusji nad tym, kiedy i jak Finlandia skróci tydzień pracy. Jednak równie szybko jak spekulacje się pojawiły, zostały zdementowane przez gabinet premier Marin. Informacje były nierzetelne, bo oparte na wypowiedzi polityk sprzed kilku miesięcy, gdy jeszcze nie pełniła funkcji premiera kraju.

Zainteresowanie, jakie wywołały medialne doniesienia, jak i liczne przykłady testowania skróconego tygodnia pracy na całym świecie, pokazują, że temat jest bardzo aktualny. Potwierdzają to nasi rozmówcy.

4-dniowy tydzień pracy w Polsce? To kwestia dekad

Zdaniem Andrzeja Kubisiaka, eksperta Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE), cała debata o skracaniu czasu pracy jest warunkowana jej wydajnością. Ta rośnie od wielu lat.

- Przypominam, że do niedawna pracowaliśmy 6 dni. Wystarczy zapytać osoby starsze, które na pewno znają pojęcie pracującej soboty - zauważa ekspert w rozmowie z PulsHR.pl. - Był jednak wówczas powód, by tak zrobić - dodaje i wskazuje na wydajność pracy, która wzrosła na tyle, by dać pracującym Polakom w 1980 r. wszystkie soboty wolne.

Zwraca też uwagę na jeszcze jedno - na rozróżnienie pracownik i konsument. Tymi ostatnimi stajemy się po pracy. W ocenie specjalisty PIE nie mamy do czynienia z prostym rachunkiem ekonomicznym, w którym zasadne jest skracanie czasu pracy. Wiele zależy od branży o której mówimy, od sektora. - Konsumpcja napędza gospodarkę - dodaje Kubisiak akcentując, że w przyszłości będziemy pracować 6 godzin. Jednak jego zdaniem nie stanie się to szybko. To raczej kwestia dekad. Zwolennicy czterodniowego tygodnia pracy podkreślają, że taki model usprawnia relację życia prywatnego i zawodowego. Pozwala on także na poświęcenie większej ilości czasu na rodzinę, sen czy hobby. Tu też wraca wspomniana przez Andrzeja Kubisiaka konsumpcja. Skrócony czas pracy ma też mieć zbawienny wpływ na morale pracujących. W konsekwencji pracownicy wykazują większą produktywność, zaangażowanie w podejmowane projekty i nadrabiają dzięki temu poświęcony dzień w czasie de facto krótszym. Czytaj też: Mały ZUS na pewno do 120 tys. zł przychodu Są ważniejsze problemy do rozwiązania Z ramienia Komisji Krajowej NSZZ Solidarność możliwy 4-dniowy tydzień pracy skomentował dla PulsHR.pl Marek Lewandowski. Jak sam podkreśla, trudno mu mówić za wszystkie związki w Polsce, ale Solidarność jest generalnie na tak, choć nie chce forsować tak radykalnego rozwiązania. - Takie rozwiązania powinny być wypracowywane w drodze porozumienia z pracodawcami w ramach układów zbiorowych - komentuje Lewandowski. - Różne branże mają różną specyfikę i równanie ich pod jedną miarę nie jest rozsądne. W Polsce potrzeba poważnej debaty i zmian w prawie umożliwiających zawieranie układów dla całych branż, sektorów, a nawet w wymiarze ponadnarodowym. Nasz rozmówca podpowiada, że w Europie trzeba zadać pytanie, dlaczego w ramach koncernu obejmującego kilka krajów Unii na przykład nie mają obowiązywać te same zasady? - Dzisiaj większym problemem niż ustalanie niższej normy czasu pracy jest przestrzeganie obecnych przepisów - dopowiada nasz rozmówca. - Rozliczanie czasu pracy, rozliczanie nadgodzin, zachowanie czasu na wypoczynek i wykorzystanie prawa do urlopu to jedne z najczęściej ujawnianych przez PIP nadużyć pracodawców wobec pracowników - zaznacza. Świat testuje skrócony tydzień pracy Czterodniowy tydzień pracy nie jest tematem nowym. Co więcej w różnych częściach świata takie rozwiązanie było już testowane. Pierwsze próby dały zróżnicowane wyniki. Z jednej strony skrócenie czasu pracy wpływa na produktywność, bo zmusza do lepszej organizacji czasu. Potwierdził to ubiegłoroczny test w japońskim oddziale Microsoftu, gdzie pracowano 6 godzin. Produktywność skoczyła aż o 40 proc. Z drugiej strony jednak, co pokazał test w Szwecji, są i minusy. W Goeteborgu, którym testowano 6-godzinny dzień pracy w administracji, Szwedzi co prawda zauważyli poprawę satysfakcji urzędników, ale i zanotowali wzrost kosztów budżetowych. Również prywatni pracodawcy tego obawiają się najbardziej. Każde zmniejszenie wymiaru pracy dla pracowników przy niedostatecznym podniesieniu wydajności pracy, może pociągnąć za sobą konieczność zwiększenia liczby zatrudnionych. Co warto zauważyć, bez przeprowadzenia testu na "żywym organizmie", czyli w normalnie funkcjonującej firmie, nie można się jednoznacznie przekonać, czy model ze skróconym czasem pracy odpowiada danej działalności biznesowej. Stąd tylko duże przedsiębiorstwa decydowały się do tej pory na takie eksperymenty. Czytaj też: Czy pracodawcy będą mierzyć dokładniej czas pracy pracowników? Ostatnim prominentnym politykiem, który mówił o możliwości ograniczenia czasu pracy do 4 dni był premier Rosji Dmitrij Miedwiediew. - Jest bardzo prawdopodobne, że w przyszłości dojdzie do ograniczenia tygodnia pracy z pięciu do czterech dni - powiedział wówczas Miedwiediew na 108. Międzynarodowej Konferencji Pracy, którą zorganizowano w Genewie. W ocenie cytowanego skrócenie tygodnia pracy pomoże w walce wypaleniem zawodowym, które jest jedną z najważniejszych konsekwencji stresu w pracy. Politycy też kuszą 4-dniowym tygodniem pracy Temat czterodniowego tygodnia pracy powraca jak bumerang. Przypomnijmy, że w 2018 r. Partia Razem rozpoczęła zbieranie podpisów pod projektem ustawy skracającej tydzień pracy do 35 godzin. - Spędzamy życie w pracy, zmagamy się ze stresem i nie mamy dla siebie czasu. Świat poszedł do przodu, a my dalej pracujemy tyle, co sto lat temu. Pracujemy znacznie wydajniej i efektywniej - dlatego stać nas na skrócenie czasu pracy - podkreśla Partia Razem. Ostatecznie projekt „Pracujmy krócej” nie trafił do Sejmu. Również PSL chciał skrócenia do siedmiu godzin na dobę czasu pracy dla rodzica lub opiekuna, który wychowuje dziecko do 15. roku życia. Kto chce pracować 4 dni? O to, czy pracować cztery dni, zapytano również Europejczyków. Jak wynika z ubiegłorocznych badań firmy ADP, większość ankietowanych chce cztero-, a nie pięciodniowego tygodnia pracy. Z największym entuzjazmem do koncepcji podchodzą Hiszpanie, Brytyjczycy, Holendrzy i Francuzi. W Polsce 37 na 100 pracujących przyjmuje pomysł optymistycznie. W lutym 2019 r. amerykańska firma Robert Half zapytała z kolei o 4-dniowy tydzień pracy Amerykanów. Aż 66 proc. z 1500 ankietowanych pracowników i 600 menedżerów pionów HR było pozytywnie nastawionych do takiego rozwiązania. Jednak tylko 17 na 100 firm wyraziło gotowość, by je wprowadzić. Komentujący badanie biznesmen i milioner Richard Branson, twórca Virgin Group, odniósł się do tej kwestii stwierdzając, że nie zawsze było jak jest, że pracujemy 5 dni po 8 godzin i w przyszłości też tak nie będzie. W jego ocenie, technologia zmieni naszą pracę, pozwoli być wydajniejszym przy jednoczesnym oszczędzaniu czasu.

