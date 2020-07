Poznaj pięć filarów efektywnej pracy zdalnej

Jak podał GUS, w pierwszym kwartale 2020 roku do poziomu 6,4 proc. wzrósł odsetek osób, które wykonywały swoją pracę z domu. Rok wcześniej było to 4,8 proc.

Tylko w dwóch ostatnich tygodniach marca obowiązki zawodowe z domu wypełniało aż 14,2 proc. Jeszcze nigdy tak wielu Polaków nie pracowało z domu.

Jak odnaleźć się w nowej rzeczywistości? Firma Canon Polska podpowiada, jakich zasad przy pracy zdalnej warto się trzymać.

Jak wynika z badań firmy analityczno-badawczej Gartner, nawet co trzeci pracownik może już nie wrócić do biura po lockdownie. To dane globalne. Jednak i w Polsce - mimo minusów tej formy funkcjonowania w życiu zawodowym - coraz więcej firm przyznaje, że praca zdalna po prostu się sprawdziła i w okresie długoterminowym nabierze jeszcze większego znaczenia. Jak zatem w dłuższej perspektywie rozwijać firmę, wykorzystując technologie pracy na odległość?

Praca zdalna XXI wieku

W nowej rzeczywistości niejednokrotnie zmuszeni możemy zostać do mierzenia się z tym, jak umiejętne rozstawić aparaty lub kamery, wykorzystać mobilnego greenboxa, nowoczesne oprogramowanie streamingowe czy rozstawić oświetlenie i nagłośnienie.

- Odpowiednia prezentacja produktu, podobnie jak bezpośredni kontakt z klientem, to podstawa każdego biznesu - mówi Piotr Wieczorek, business development manager B2C Canon Polska. – Podczas lockdownu nasz zespół B2C stanął przed wyzwaniem: jak zachować bezpieczeństwo, nie rezygnując z dotychczasowych standardów kontaktu z kontrahentami? Tak powstało prawdziwe domowe studio do internetowych transmisji i online spotkań z klientami wspomina.

W testowym spotkaniu online, zorganizowanym wspólnymi siłami producenta oraz jednej z uczelni, uczestniczyło ponad 400 studentów. Streaming video na żywo wygenerował prawie 6 razy większe zainteresowanie niż dotychczasowe wykłady prowadzone w klasyczny sposób - na żywo.

- Wszystko to wskazuje, że internetowe formy komunikacji, w tym także praca zdalna, będą nabierały coraz większego znaczenia. Nie sprawdziły się obawy przedsiębiorców, że pracownicy będą mniej wydajni podczas pracy z domu - komentuje Piotr Wieczorek.

CZYTAJ DALEJ »

Efektem tego wzrostu będzie zainteresowanie rozwiązaniami chmurowymi. W ostatnich latach chmura obliczeniowa niemal całkowicie zintegrowała się z nowoczesnym biznesem. Coraz bardziej kreatywne pomysły przedsiębiorców udowadniają jej ogromną przydatność. Jedna z firm meblarskich udostępnia projekty mebli w przestrzeni chmurowej, pozwalając klientom pobrać (zakupić) gotowe schematy i zlecić produkcję mebli lokalnym wykonawcom w ich regionie. Dzięki pomysłowemu wykorzystaniu Internetu, zyskuje nie tylko firma-producent, ale też lokalna społeczność. Ostatnie tygodnie tylko umocniły przedsiębiorców w sensowności tego kierunku zmian. - Oprogramowanie chmurowe to cyfrowy "mózg" firmy, znajdujący się nie w biurze, a w przestrzeni internetowej. Łączący poszczególnych pracowników oraz ich komputery, zapewniający nowoczesne i wydajne rozwiązania techniczne oraz wyśrubowane normy cyberbezpieczeństwa - mówi Dariusz Szwed, product business development manager, B2B w Canon Polska. Pięć filarów Nim zaczniemy sprawnie używać nowych technologii na home office, musimy na nim przetrwać... Jak wskazują badania, organizacja dnia sprawia nam spore problemy. Dobrze zorganizowana praca w domu może być tak samo wydajna, jak biurowa. Warto jednak przestrzegać kilku zasad. Eksperci podzielili je na pięć głównych filarów: Psychiczny komfort. Warto odseparować się od domowych "rozpraszaczy", zachować odpowiedni rytm pracy i pozostawać w regularnym kontakcie ze współpracownikami oraz przełożonymi. Uporządkowanie przestrzeni cyfrowej oraz analogowej. To kwestia, która dotyczy zwłaszcza firm na początku ich cyfrowej transformacji. Przejście w większej mierze na pracę zdalną może być dobrą okazją, aby większość dokumentacji przerzucić całkowicie do sieci. Odpowiednie narzędzia komunikacji. Niepewne połączenie, ciągły pogłos, brak wyraźnej wizji, opóźnienia - to częste bolączki wielu grupowych spotkań internetowych. Aby firma sprawnie działała na odległość, warto zadbać o dostarczenie pracownikom odpowiednich rozwiązań technicznych. Bezpieczeństwo cyfrowe. HomeOffice nie może być służyć jako okazja dla cyberprzestępców. Warto inwestować w świadomość pracowników oraz odpowiednie zabezpieczenia ze strony oprogramowania. Nowoczesne technologie. Znaczne ułatwienie i uporządkowanie codziennej pracy. Eksperci wskazują, że poza sferą psyche i nowymi technologiami, musimy zwrócić uwagę również na naszą fizyczność. Brakuje nam ruchu, choćby podczas drogi z domu do pracy. W trybie home office za biurka służą nieraz blaty kuchenne czy deski do prasowania, praca zdalna odbywa się też często z pozycji fotela z laptopem umieszczonym na tacy śniadaniowej. Wydaje się, że tego typu domowe biura mogą negatywnie wpłynąć na zdrowie, postawę i kręgosłup. Co na to fizjoterapeuta? - Zgodnie z najnowszymi badaniami, tak naprawdę nie ma wielkiego znaczenia, w jakiej pozycji siedzimy. Jedynym problemem jest to, że znajdujemy się w tej samej pozie bardzo długo. Wbrew pozorom niekoniecznie wygodne stanowisko pracy motywuje do częstszego wstawania z miejsca, zmiany pozycji czy rozciągania się, czyli dobrych praktyk - mówi Agnieszka Wnuk-Scardaccione, specjalistka Fundacji Poland Business Run, autorka warsztatów online dla firm o pracy siedzącej, rozciąganiu i oddychaniu czy kręgosłupie w stresie.