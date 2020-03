Powstał pakiet antykryzysowy - po pierwsze bezpieczeństwo pracowników

W środę odbyło się posiedzenie zwołanej przez prezydenta Rady Gabinetowej poświęcone pakietowi pomocowemu dla gospodarki w związku z negatywnymi skutkami epidemii koronawirusa. Po posiedzeniu, premier Mateusz Morawiecki poinformował na Facebooku o powstaniu projektu pod nazwą: Gospodarcza i społeczna tarcza antykryzysowa dla bezpieczeństwa przedsiębiorców i pracowników w związku z pandemią wirusa SARS-Cov-2.

Na konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Gabinetowej prezydent zwracał uwagę, że choć w Polsce jest coraz więcej zachorowań, liczba zakażonych nie przyrasta w takim tempie, jakiego początkowo spodziewali się eksperci. "Niemniej jednak przyrasta i należy liczyć się z tym, że będzie coraz większa i coraz więcej będzie w związku z tym problemów" - zaznaczył.

Andrzej Duda wskazał, że wiele osób ma możliwość pracy zdalnej, ale wiele osób nie jest w stanie świadczyć jej w ogóle m.in. z uwagi na brak klientów. - Właśnie o tym rozmawialiśmy dzisiaj, bo to była nasza troska już od dłuższego czasu - podkreślił prezydent.

Premier @MorawieckiM : Dla przedsiębiorców, którzy spełnią kryteria, zostanie zaproponowana możliwość pokrywania przez państwo 40% wysokości wynagrodzenia do wynagrodzenia średniego. Dzięki temu kilka milionów osób będzie bezpiecznych na rynku pracy.

Jak dodał, wielu polskich przedsiębiorców jest dziś w kłopotach. Podkreślił, że pomoc potrzebna jest zarówno najmniejszym przedsiębiorcom, jak i średnim, ale też tym wielkim. - W najtrudniejszej sytuacji są ci najmniejsi, którzy niedawno podjęli inwestycje, ci, którzy wzięli kredyty, którzy zaczęli zatrudniać ludzi, ich pracownicy - zauważył prezydent.

- Uznałem, że jest przede wszystkim potrzeba wsparcia tych ludzi ciężko pracujących na co dzień i jako przedsiębiorcy, i jako pracownicy, bo to oni znajdują się dzisiaj w najgorszej sytuacji, co - rzecz jasna - przełoży się w efekcie na całą gospodarkę. W związku z czym, ten pakiet musi być bardzo szeroki, bardzo głęboki, bardzo kompleksowy i musi obejmować wszystkie dziedziny życia - oświadczył prezydent.

Premier @MorawieckiM: Pierwszy filar #TarczaAntykryzysowa ma na celu bezpieczeństwo pracowników. Ma on chronić pracowników przed utratą pracy, a dla pracodawców wprowadzać działania osłonowe na rynku pracy. — Kancelaria Premiera (@PremierRP) March 18, 2020

- Dla przedsiębiorców, którzy spełnią kryteria, zostanie zaproponowana możliwość pokrywania przez państwo 40 proc. wysokości wynagrodzenia do wynagrodzenia średniego. Dzięki temu kilka milionów osób będzie bezpiecznych na rynku pracy - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki.

- W przypadku samozatrudnienia, umowy zlecenia, umowy o dzieło planujemy wprowadzić bufor, który będzie amortyzował straty tych usług i zleceń - dodał Mateusz Morawiecki.

- W filarze bezpieczeństwa pracowników chcemy zaproponować wiele rozwiązań, takich jak prolongata rat kredytowych czy obciążeń finansowych wynikających ze zużycia mediów - powiedział.