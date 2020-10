Powroty do biur a druga fala koronawirusa. Jak się przygotować?

Druga fala koronawirusa już zaczyna dawać o sobie znać. Jak się przygotować na potencjalne problemy w normalnym funkcjonowaniu firmy?

Jak się przygotować na potencjalne problemy w normalnym funkcjonowaniu? (fot. twitter.com/BiuroPrasowePGG)

Eksperci są zgodni, okres jesienno-zimowy może nie tylko przynieść wzrost przypadków zachorowań na COVID-19 ale także wszelkich innych infekcji takich jak np. grypa.

Obostrzenia sanitarne stosowane w firmach z powodu koronawirusa są już standardem, a pracodawcy wprowadzają obecnie różne modele pracy.

Chcą w ten sposób utrzymać dotychczasową efektywność zespołów i jednocześnie zapewnić pracownikom bezpieczeństwo.

Dom badawczy Maison&Partners na zlecenie Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, zapytał polskie firmy, czy są dziś przygotowane na ewentualną drugą falę zachorowań na koronawirusa.

Prawie połowa (45 proc.) z nich oceniło, że jest dobrze lub bardzo dobrze przygotowana. Co piąta firma (22 proc.) mówi, że jest przygotowana źle lub bardzo źle (dane opublikowane na początku września).

– Polscy przedsiębiorcy już nie raz udowodnili, że są w stanie sprostać trudnościom, jakie sprawia im otoczenie rynkowe, wysoka międzynarodowa konkurencja, czy przeszkody prawne i podatkowe. Ich wysoka motywacja oraz umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych od lat stanowią o sile polskiej przedsiębiorczości. Tak też dziś, po kilku miesiącach od wybuchu epidemii, dwa razy więcej polskich firm jest już w stanie ocenić, że jest dobrze przygotowana na ewentualną drugą falę zachorowań, niż jest przygotowana źle – ocenia Cezary Kaźmierczak, prezes ZPP.

Praca zdalna, z biura czy mieszana

Obecnie to od pracodawcy zależy w jakim trybie funkcjonuje firma i czy pracownicy pracują z biur czy nadal w trybie pracy zdalnej. W praktyce oznacza to, że organizacje stosują różne modele – niektóre wróciły do pracy w biurze w pełnym składzie, inne postawiły na model mieszany, w którym pracownicy w ściśle określonych grupach część czasu pracują w domu, a część zdalnie. Jeszcze inne w dalszym ciągu utrzymują pracę zdalną i obserwują sytuację epidemiczną w Polsce.

- Pracodawcy mają dość dużą dowolność jeśli chodzi o ewentualne powroty pracowników do biura. Jest wiele kryteriów, które biorą pod uwagę, planując powroty m.in. liczbę dziennych przypadków zakażeń w Polsce, wielkość firmy i biura, rodzaj wykonywanej pracy, możliwość zapewnienia bezpieczeństwa na terenie zakładu pracy, przestrzeń na której pracownicy wykonują pracę… Jednak warto pamiętać, ze w każdym z nich to po stronie pracodawcy leży zapewnienie optymalnych warunków pracy i bezpieczeństwa - wymienia Łukasz Wawrzyniak, W&W Consulting.

Przyznaje on też, że jeszcze kilka miesięcy temu nikt nie przypuszczał, że koronawirus tak bardzo wpłynie na przestrzeń biurową a jednocześnie postawi przed pracodawcami nie lada wyzwanie. - Dostosowanie wymogów sanitarnych do liczby osób pracujących w biurze i zasad, momentami wygląda jak układanka, w której przestawianie poszczególnych elementów, pozwoli na osiągnięcie odpowiedniego rezultatu - komentuje Łukasz Wawrzyniak, W&W Consulting. Dobre planowanie Dlatego pracodawcy planując powroty pracowników do biur, powinni bardzo dokładnie określić i wyjaśnić pracownikom zasady przebywania na terenie firmy. Te działania obejmują m.in. określanie zasad wpuszczania i wypuszczania pracowników do pracy wraz z ustaleniem zasad dot. m.in. konieczności prowadzenia list kontrolnych zdrowia czy procedur dotyczących pomiaru temperatury ciała, wyznaczanie miejsc dla stacji dezynfekujących, określanie przebiegu ciągów komunikacyjnych (wyłączenie mieszania różnych grup pracowniczych); reagowanie na mogące pojawić się punkty krytyczne gromadzenia się ludzi czy też wprowadzanie ściśle określonych zasad dotyczących spotkań i przebywania w poszczególnych pomieszczeniach, pracy przy poszczególnych zadaniach czy wyjazdów służbowych zarówno na terenie Polski jak i za granicę. Istotną kwestią jest także odpowiednie zaprojektowanie przestrzeni pracy z uwzględnieniem wymogów sanitarnych związanych z COVID-19, w tym m.in. zapewnienie regularnej dezynfekcji biurek, klamek i innych obszarów użytku wspólnego czy min. ustanowienie 1,5 m odstępów pomiędzy pracownikami siedzącymi przy swoich stanowiskach pracy. - Te wszystkie działania wymagają odpowiedniego zaplanowania w oparciu o charakterystykę danej organizacji. Inaczej te zasady planuje się w małych firmach, a zupełnie inaczej w dużych korporacjach, gdzie większa liczba pracowników może zajmować jedną przestrzeń. Jeszcze inne procedury wdraża się w zakładach produkcyjnych w których dochodzi do pracy zmianowej a inne w takich firmach, gdzie są jedynie pracownicy biurowi - dodaje Łukasz Wawrzyniak. Dodatkowo, zmieniająca się sytuacja epidemiologiczna wymusza na pracodawcach konieczność stałego dostosowywania się do warunków, tak, żeby maksymalnie zapewnić pracownikom i kontrahentom bezpieczeństwo oraz możliwość działania zakładu pracy. Tym bardziej, że w tej chwili trudno określić co przyniesie przyszłość. Dlatego kluczowe jest długofalowe patrzenie na zasady bezpieczeństwa i ich regularna aktualizacja w zależności od bieżącej sytuacji.

