Powrót pracowników do firmy. Jak przygotować biura

– Jako Michael Page zapoznaliśmy się ze szczegółowymi wytycznymi Głównego Inspektoratu Pracy, a nasze biura są już otwarte dla pracowników, dlatego chętnie dzielimy się naszymi wnioskami - tłumaczy Dorota Kuśmierz, finance & HR specialist w Michael Page.

Jak dodaje, otwierając biuro trzeba na nowo zweryfikować istniejące zagrożenia fizyczne, biologiczne oraz chemiczne, a także przeprowadzić ocenę ryzyka. Zanim pracodawca zdecyduje się na powrót pracowników musi upewnić się, że jest w stanie zapewnić im bezpieczne warunki pracy.

- Wszelkie kontakty bezpośrednie z klientami zostały ograniczone do niezbędnego minimum, a większość spotkań biznesowych odbywa się za pomocą wirtualnych komunikatorów. Ponadto, ze względu na konieczność zachowania dystansu, wyłączone zostały części wspólne jak strefa relaksu czy jadalnia, a powierzchnie, z których mogą korzystać wszyscy pracownicy, jak np. kuchenka, czajnik czy mikrofalówka, dezynfekowane są po każdym użyciu - wymienia zmiany, jakie zaszły w ich biurach.

Z kolei Katarzyna Bończewska, HR consultant w Michael Page wskazuje, że na ten moment najłatwiejszą sytuację mają firmy, w których jest możliwość pracy w osobnych pomieszczeniach, a przestrzeń biurowa jest naturalnie wyodrębniona. Tak zwane „open space” należy rozdzielać na pojedyncze stanowiska pracowników, tak by zachować między nimi minimalny dystans 1,5-2 m.

Zwraca uwagę, że warto pamiętać o tym, iż nastroje pracowników mogą być różne i nie każdy będzie czuć się już swobodnie poza domem. Z uwagi na takie przypadki, dobrze jest dezynfekować najbliższe otoczenie minimum raz dziennie, a ze współpracownikami witać się na odległość lub poprzez zetknięcie łokciami. W wielu firmach metalowe sztućce i wielorazowe talerze zostają zastąpione tymi jednorazowymi. To nie tylko stanowi dodatkowy koszt dla firm, ale też kłóci się z popularnym trendem ekologicznego prowadzenia biznesu. Niektórzy decydują się na zakup produktów drewnianych, bądź podatnych na recykling, ponieważ jest to rozwiązanie bardziej ekologiczne niż wykorzystywanie zastawy plastikowej.

- Pracodawcy są jednak świadomi, że otwierając swoje biura w nowym reżimie sanitarnym, bezpieczeństwo pracowników powinno znaleźć się na pierwszym miejscu i są przygotowani na dodatkowe koszty z tym związane - dodaje Bończewska.

Nie tylko bezpieczeństwo

Decydując się na ponowne otwarcie biur należy pamiętać, że oprócz przestrzegania nowych restrykcji sanitarnych, pracownikom powinno się zapewnić także komfort psychiczny i dobre warunki pracy. Jak w takich okolicznościach zapewnić pracownikom bezpieczny powrót do biur i oswoić ich z nową rzeczywistością?

– Rozmowa i obustronny dialog to klucz do wzajemnego zrozumienia i poznania panujących w firmie nastrojów. Klienci, którzy deklarują indywidualne podejście do każdego pracownika, dużo uwagi poświęcają na przygotowanie zespołów do nowych warunków pracy. W tym czasie główną rolą HR-u oraz managerów jest oswojenie pracowników z ostatnio wprowadzonymi środkami ostrożności, a także psychiczne wsparcie tych osób, które nie są w pełni gotowe na codzienną pracę w biurze. Pomoc psychologa w miejscu pracy również będzie dobrze widziana w oczach pracowników i pozwoli im się szybciej dostosować do nowych okoliczności – mówi Katarzyna Bończewska.

Z kolei Dorota Kuśmierz dodaje, że poznanie opinii i obaw pracowników stanowi ważną wskazówkę do oceny gotowości zespołów na powrót do biura. Stała komunikacja pisemna ze współpracownikami, kampanie informacyjne, a także organizowane regularnie wirtualne spotkania z zarządem pozwolą na oswojenie się z nowymi zasadami i znalezienie rozwiązań, które zwiększą komfort pracy w biurze.

- Wiele firm umożliwia swoim pracownikom pracę w niestandardowych godzinach, tak aby mogli uniknąć dojazdu do pracy komunikacją miejską w godzinach szczytu. Niektórzy pracodawcy zachęcają także do dojazdu do pracy na rowerze, aby uniknąć konieczności podróżowania w tłoku. W tym celu stawiają pod biurem większą liczbę stojaków, a także organizują konkursy na największą ilość przejechanych kilometrów oraz akcje charytatywne promujące ekologiczny tryb życia. Ważna jest otwarta komunikacja na linii pracodawca-pracownik, by podczas rozmów na bieżąco komunikować o kolejnych krokach bezpieczeństwa wprowadzanych w biurze - dodaje Dorota Kuśmierz.

Firmy zauważyły w tym trendzie możliwość zysku i wyszły z ofertą dla firm. Na przykład największy polski producent rowerów firma Kross, przygotowała ofertę wynajmu rowerów dla firm. Jak przekonuje Tomasz Kurzątowski, prezes Kross Rental, to doskonałe połączenie aktywności fizycznej i oszczędności czasu, bowiem dotarcie do celu w mieście rowerem może być szybsze, niż dojazd samochodem i znalezienie wolnego miejsca parkingowego. W czasie, kiedy dystans społeczny jest na wagę złota wypełnia również kolejne zadanie - chroni przed potencjalnym złapaniem koronawirusa.

Powstał też Free Now to Work, czyli nowy program platformy do zamawiania przejazdów, uruchomiony z myślą o pracownikach powracających do biur w okresie pandemii.

- Zauważamy, że wśród firm zmieniają się priorytety, jeśli chodzi o benefity dla pracowników. Z naszych rozmów z firmami wynika, że już nie tylko “owocowe czwartki” albo darmowe karnety na siłownię są przekonującym dla pracownika świadczeniem, które podnosi jego poczucie komfortu w miejscu pracy. Wielu pracodawców budżety na benefity pracownicze przerzuca na darmowe dojazdy do pracy taksówką - mówi Katarzyna Kram, Head of Sales we Free Now.

Hybryda mile widziana

Jeszcze pod koniec 2019 r., ponad 61 proc. pracowników twierdziło, że możliwość pracy z domu stanowi ważny element wpływający na satysfakcję z pracy – wynika z badania Confidence Index przeprowadzonego w IV kwartale zeszłego roku. W ostatnich miesiącach „home office” przestał być postrzegany jedynie jako atrakcyjny benefit, a dla wielu pracowników stał się codziennością. 6 na 10 ankietowanych, którzy wzięli udział w badaniu NEXERY przyznało, że wie jak efektywnie pracować z domu i z sukcesem udaje im się to realizować. Ponad połowa (54 proc.) respondentów zadeklarowała, że podczas „home office” jest tak samo lub jeszcze bardziej efektywna. Złotym środkiem dla wielu firm stało się zatem wdrożenie modelu hybrydowego – czyli możliwość realizowania obowiązków w trybie zdalnym i w biurze.

– System zmianowy, na który decydują się w ostatnim czasie pracodawcy, pozwala zachować równowagę i pozytywnie wpływa na work-life balance pracowników. Wprowadzenie takiego trybu pracy to także duża oszczędność dla firm, które poprzez rotacje zespołów mogą ograniczyć zajmowaną przestrzeń biurową. W ostatnim czasie wielu z nas miało okazję poznać zalety oraz wyzwania „home office”, a także wypracować nowy model zarządzania czasem i zespołem. Warto wykorzystać nabyte podczas pracy z domu umiejętności z korzyścią dla obu stron. Niewykluczone, że ostatnie tygodnie na stałe zmienią podejście pracowników i pracodawców do pracy zdalnej – przyznaje Katarzyna Bończewska.

Także Jerzy Brodzikowski, general manager w CIC Warsaw przekonany jest, że model mieszany zagości w polskich biurach na dłużej.

- Efektem obecnej sytuacji będzie zapewne to, że jeszcze więcej organizacji zacznie stawiać na elastyczne modele funkcjonowania, także jeżeli chodzi o przestrzeń do pracy. Zmiany wymuszone pandemią nie sprawią, że ludzie będą pracować wyłącznie w izolacji. Wręcz przeciwnie: to właśnie izolacja, a dokładniej jej psychologiczne konsekwencje spowodują, że będziemy szukali jak najczęstszego, ale bezpiecznego kontaktu z innymi. Poza przyspieszonym procesem cyfryzacji i rozwoju technologicznego, odpowiedzią będą maksymalnie wydajne platformy współpracy w fizycznej przestrzeni dostosowane do nowej normalności. W cenie będą te rozwiązania, które umożliwią optymalizację wielu procesów, dostęp do wiedzy oraz innych zasobów pozwalających tworzyć innowacje, i które zapewnią najwyższy standard bezpieczeństwa - podsumowuje Jerzy Brodzikowski.