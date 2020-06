Powrót do biur nie taki łatwy. Pracodawcy muszą się dobrze przygotować

Część pracodawców podjęła decyzję, że właśnie po przedłużonym weekendzie pracownicy stopniowo wrócą do pracy stacjonarnej.

Przedstawiciele firmy Personnel Service wskazują, że działania w tym zakresie powinny zostać poprzedzone kompleksową oceną ryzyka i przystosowania biura.

Pracodawca powinien zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz rozważyć zmiany np. w zakresie czasu pracy powracających pracowników.

- O nowych wytycznych i regulacjach związanych ze świadczeniem pracy w okresie trwania pandemii koronawirusa pracodawca powinien poinformować wszystkich pracowników. Kompleksowe i precyzyjne instrukcje pozwolą na minimalizację ryzyka związanego z COVID-19. Nowe zasady pracy w zakładzie powinien regulować np. podręcznik lub regulamin stworzony w tym celu - zaznacza Anna Husarz, prawnik z firmy Personnel Service.

W regulaminie powinny znaleźć się informacje odnoszące się m.in. do drogi do pracy, np. rekomendacje odnośnie korzystania ze wspólnych przejazdów, zasady korzystania z wind i wejść na teren zakładu, rozkładu czasu pracy, np. wprowadzenie pracy rotacyjnej czy też środków ochrony osobistej, np. wskazanie sytuacji, w których zakrycie ust i nosa jest obowiązkowe.

Państwowa Inspekcja Pracy zebrała w jednym miejscu wszystkie informacje na temat tego, jak odpowiednio przygotować miejsca pracy na powrót pracowników. PIP zaleca by wprowadzenie takich elementów jak: zmianowość na stanowiskach pracy, zwiększenie czasu trwania i liczby przerw w pracy czy kierowanie tylko wykwalifikowanych pracowników do wykonania określonych działań. Równie istotne są środki ochrony osobistej takie jak m.in. maseczki czy przyłbice. Pracodawca powinien prowadzić także obserwacje przestrzegania nowych reguł i sprawować wzmocniony nadzór nad zatrudnionymi.

Daleko od siebie

W zakładzie należy zredukować do minimum kontakt fizyczny między pracownikami. To dotyczy również miejsc, w którym organizowane są przerwy na posiłki (np. stołówka, kuchnia). Jeśli to możliwe, należy zapewnić najbardziej narażonym osobom możliwość pracy w domu.

- W wielu firmach już na początku epidemii wprowadzono jednolite zasady noszenia maseczek i innych środków ochrony osobistej, a nawet wytyczne postępowania w sytuacji kaszlu czy kichania. Zmieniły się też nawyki dotyczące sprzątania, wietrzenia i dezynfekcji. Wiele z nich prawdopodobnie wejdzie na stałe w zakres działań pracodawców, a epidemia wpłynie na rozszerzenie wewnętrznych zasad BHP - wyjaśnia Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service i ekspert ds. rynku pracy. Jak dodaje, Anna Zdybicka, administration manager w firmie Brother, zachowanie odpowiedniej odległości jest bardzo ważne - również w warunkach biurowych. - Należy zmniejszyć ilość osób w pomieszczeniach i przy biurkach, tak aby zachować odpowiednią odległość - mówi. - Warto również zadbać o zachowanie dystansu zarówno w przestrzeni wspólnej, jak i przy urządzeniach biurowych. Rezygnacja z jednego biurowego urządzenia wielofunkcyjnego na rzecz małych kompaktowych drukarek pozwoli wyeliminować kolejki przy drukarce, a co za tym idzie uszanować społeczny dystans. Większa ilość urządzeń kompaktowych A4 oznacza również możliwość wypożyczenia sprzętu w razie potrzeby przy pracy zdalnej przez pracowników - komentuje ekspert Brother. Elastyczny grafik Warto umożliwić pracownikom elastyczny grafik. Jeżeli nie muszą oni wykonywać swoich obowiązków na terenie biura, warto dać wybór, czy wolą pracować w siedzibie firmy, czy jednak będą czuli się bardziej komfortowo, pracując z domu lub też wykonując swoje obowiązki w takich godzinach, które umożliwią uniknięcie tłoku w komunikacji miejskiej. Dodatkowo najlepiej powrót do stacjonarnej pracy zorganizować w taki sposób, aby pracownicy czuli się bezpiecznie, np. proponując początkowo pracę w biurze przez jeden lub dwa dni w tygodniu. - Powrót do biura to duże wyzwanie nie tylko dla pracodawców, ale również dla pracowników, ponieważ panująca sytuacja jest obciążeniem dla wszystkich, a dynamiczne zmiany tego nie ułatwiają. Pamiętajmy jednak, że najważniejsze jest bezpieczeństwo. Dlatego szczególnie ważna jest elastyczność i zapewnienie poczucia komfortu i odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa wszystkim pracownikom - dodaje Anna Zdybicka. W okresie pandemii praca zdalna stała się zjawiskiem, może nie powszechnym, ale dużo lepiej znanym wielu pracownikom. Jak wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego w pierwszym kwartale 2020 roku do poziomu 6,4 proc. wzrósł odsetek osób, które wykonywały swoją pracę z domu. Rok wcześniej było to 4,8 proc. Przy czym o prawdziwym "wystrzale" tej formy aktywności zawodowej możemy mówić w dwóch ostatnich tygodniach marca. Wtedy wskaźnik poszybował w górę i wyniósł 14,2 proc. Wśród tych osób aż 71,8 proc. wskazało sytuację związaną z koronawirusem jako bezpośredni powód pracy z domu. Co ciekawe, w ostatnich dwóch tygodniach kwartału pracę z domu częściej wykonywały kobiety (16,5 proc.). Odsetek mężczyzn wynosił 12,3 proc..