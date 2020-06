Powrót do biur? Jak najbardziej, ale nie do tych w tradycyjnym wydaniu

Analizy międzynarodowej firmy doradczej CBRE wskazują na duże zmiany, jakie czekają rynek biurowy w Polsce, który będzie musiał dostosować się do nowych oczekiwań firm.

Wiele z nich zgłasza potrzebę szybkiego powrotu do biur ze względu na trudności, z jakimi spotkały się podczas przedłużającego się okresu pracy zdalnej.

Większa świadomość pracy zdalnej po izolacji może w długim okresie przyczynić się do wzrostu zainteresowania biurami elastycznymi – przewiduje Konrad Szaruga z CBRE.

Jak pokazuje badanie Gumtree.pl, odsetek osób mających możliwość pracy zdanej zdecydowanie wzrósł po wybuchu pandemii koronawirusa - przed marcem 2020, możliwość pracy zdalnej miało 41 proc. pracowników umysłowych, obecnie to już 76 proc.. Także dane GUS wskazywały na ogromny wzrost osób wykonujących obowiązki zawodowe z domu. W pierwszym kwartale 2020 roku do poziomu 6,4 proc. wzrósł odsetek osób, które wykonywały swoją pracę z domu. Rok wcześniej było to 4,8 proc. Przy czym o prawdziwym "wystrzale" tej formy aktywności zawodowej możemy mówić w dwóch ostatnich tygodniach marca. Wtedy wskaźnik poszybował w górę i wyniósł 14,2 proc..

I choć pracownicy różnie oceniają doświadczenia z pracy poza biurem, to nie ma wątpliwości, że sytuacja z ostatnich miesięcy mocno odbije się na rynku wynajmu powierzchni biurowych. W praktyce oznacza to rosnące zapotrzebowanie na biura elastyczne. Firmy chcą być bardziej mobilne, pracować w modelu łączącym pracę biurową i zdalną, a w związku z tym rozpraszać struktury, aby zwiększać efektywność operacyjną oraz zabezpieczać ryzyko. Wielofunkcyjne centra biurowe, ulokowane w najważniejszych miastach przez jednego operatora, mogą znacznie ułatwić przeprowadzenie tego procesu.

- Jest to możliwe dzięki dostępowi do prywatnych biur różnej wielkości, powierzchni typu open space, sal konferencyjnych i tzw. hot desków do wynajęcia w dowolnych konfiguracjach i do dopasowania w zależności od potrzeb oraz możliwości skorzystania z wielu dodatkowych usług. Wszystko to rozliczane jedną fakturą – prosto i przejrzyście - zaznacza Jarosław Bator, dyrektor zarządzający CitySpace – operatora z grupy Echo Investment, który dysponuje 10 centrami biurowymi w 5 miastach - Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Gdańsku i Katowicach. Jak dodaje, możliwość wyboru miejsca w granicach jednego miasta to wyznacznik elastyczności, który sprzyja nowemu modelowi pracy. - Prawie 70 proc. elastycznej powierzchni biurowej jest ulokowana w Warszawie, ale z pewnością operatorzy będą teraz dynamicznie rozwijali działalność także w innych miastach Polski - przewiduje Renata Hartle, menedżer ds. strategii flex office i rozwiązań technologicznych w Colliers International. Innym rozwiązaniem są także biura wirtualne, pozwalające zarejestrować działalność pod prestiżowym adresem, oraz tzw. day office do wynajęcia na bardzo krótki termin, np. tylko na kilka dni w tygodniu. - Z łączonego trybu pracy z pewnością zacznie korzystać więcej firm, szczególnie tych mniejszych, a także większa liczba działalności jednoosobowych i przedstawicieli wolnych zawodów. To przede wszystkim z myślą o nich wprowadziliśmy na rynek tę nowość - tłumaczy Magdalena Śnieżek, regional manager Poland South w CitySpace.

