Powrót do biur. Eksperci Hays Poland podpowiadają, jak go przeprowadzić

Najnowsze wytyczne - obowiązujące od soboty 30 maja - mówią, że pracownicy w pomieszczeniach nie będą musieli zakrywać ust i nosa, ale pod jednym warunkiem. Pracodawca ma zapewnić odpowiednie odległości między stanowiskami i spełnić wymogi sanitarne.

Jak zauważają eksperci Hays, powrót do nowej normalności dla pracodawców często oznacza wprowadzenie istotnych zmian w zasadach korzystania z biur. Zdarza się, że reorganizacja dotyczy redukcji liczby biurek, które mogą być użytkowane w tym samym czasie, lub tymczasowego zawieszenia tzw. hot desków, co skutkuje przypisaniem danego biurka do pracownika. Nowe zasady to również wprowadzenie ograniczeń liczby osób, które jednocześnie mogą przebywać w określonych pomieszczeniach, a także jasne wytyczne dotyczące higienicznego i bezpiecznego korzystania z przestrzeni wspólnych – pokojów spotkań, kuchni i toalet.

Zastosowanie się do nowych wytycznych sprawia jednak, że biura często nie są w stanie pomieścić wszystkich pracowników, którzy standardowo z nich korzystają. Jak rozwiązać problem braku miejsc? Organizacje przyjmują różnorodne strategie w tym zakresie.

Jedne z firm wprowadzają system, w którym część zatrudnionych wraca do siedziby firmy, podczas gdy inni wciąż zdalnie wykonują swoje zawodowe obowiązki. Inni pracodawcy na początkowym etapie procesu stawiają na dobrowolność powrotów do biura, inni wprowadzają grafik, określający, kto i w jaki dzień powinien pojawić się w pracy. Zdarza się również, że w firmach funkcjonuje obowiązek uprzedniej rezerwacji stanowiska pracy na dany dzień.

fot. pixabay

Pojawiają się również praktyki dzielenia zespołów na dwie grupy, które wymiennie pracują z biura. Ograniczenie bezpośredniego kontaktu pomiędzy grupami ma na celu zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa, a także zagwarantowanie firmie dostępu do wszystkich niezbędnych kompetencji na wypadek wystąpienia zachorowań w zespole. Jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce w jednej z grup, to druga będzie w stanie tymczasowo przejąć odpowiedzialność za określone aktywności w firmie, co pozwoli zachować ciągłość biznesową. To jedno z częściej stosowanych rozwiązań, bowiem zapewnia firmom ciągłość pracy w przypadku, gdyby u jednego pracownika stwierdzono COVID-19. Wtedy na kwarantannę skierowana zostanie tylko połowa zespołu.

Niedawno firma doradcza Cushman & Wakefield poinformowała o swojej gotowości do powrotu części pracowników do biura w Warszawie. Zastosowała rozwiązania zawarte w autorskiej koncepcji Six Feet Office (6FO), która wcześniej była wdrożona przez oddział w Amsterdamie. Składa się na nią m.in. wprowadzenie oznakowania umożliwiającego bezkolizyjne poruszanie się po biurze. Ograniczono również liczbę stanowisk pracy, co umożliwiło zachowanie bezpiecznego dystansu między pracownikami. Dodatkowo w biurze znalazły się punkty dezynfekujące oraz specjalna izolatka dla osób, które źle się poczują.

- Zależało nam, żeby umożliwić naszym pracownikom pracę z biura przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka. Wielu z nas tęskniło za innym niż dom środowiskiem pracy, ponieważ na co dzień potrzebujemy interakcji, wymiany wiedzy, energii i doświadczeń. Zdecydowaliśmy się na częściowy powrót do biura w odpowiedzi na pytania i prośby pracowników, którzy mieli już dość pracy „przy kuchennym stole”. Interakcje zachodzące w biurze są w naszym zespole kluczowe i liczymy, że z czasem będziemy mogli pracować stacjonarnie w coraz większej grupie. Chcemy być też przykładem dla innych oraz „pozytywną referencją” dla naszych klientów - mówi Krzysztof Misiak, Head of Poland w Cushman & Wakefield.

Może praca zdalna?

Wybór rozwiązania zazwyczaj jest dyktowany charakterem prowadzonej działalności oraz faktem, czy w firmie sprawdziła się powszechna praca zdalna. Są organizacje, które w obliczu pozytywnych doświadczeń nie będą dążyły do jak najszybszego powrotu pracowników do standardowej formy świadczenia pracy. Przykładem jest m.in. Facebook. Szef Facebooka Mark Zuckerberg niedawno poinformował, że firma rozważa umożliwienie niektórym zatrudnionym pracy zdalnej już na stałe. Miałoby się to jednak wiązać z uzależnieniem pensji pracowników od miejsca ich zamieszkania, przez co mogłyby zostać obniżone.

Na rynku pojawiają się nawet deklaracje planowanego zmniejszenia powierzchni biur i wdrożenia pracy zdalnej jako dominującej formy wykonywania służbowych obowiązków w firmie. Jednocześnie nie brakuje pracodawców, dla których przywrócenie standardowej formy pracy jest warunkiem wznowienia biznesowej działalności. Tym samym zależy im na sprawnym powrocie do normalności i jak najlepszym wykorzystaniu obecnego potencjału.

fot. Pixabay

Agnieszka Kolenda, dyrektor w Hays Poland, podkreśla jednak, że bez względu na obrany kierunek, priorytet należy nadawać eliminacji ryzyka. – Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników powinny być kluczowe we wszystkich podejmowanych decyzjach określających nowe zasady funkcjonowania w miejscu pracy. Pracownicy, którzy wracają do biura, muszą mieć pewność, że pracodawca podjął wszelkie możliwe środki, aby dostosować miejsce pracy do aktualnych zagrożeń. W tym celu niezbędna jest jasna komunikacja, prowadzona zarówno przed otwarciem biura, jak i na miejscu. Pracownicy powinni dokładnie wiedzieć, kiedy i na jakich zasadach mogą wrócić do pracy, kiedy oczekiwana jest ich obecność oraz jakie rozwiązania wprowadzono, aby pogodzić bezpieczeństwo z potrzebami biznesowymi firmy – wyjaśnia Kolenda.

Warto jednak pamiętać, że doświadczenia zebrane przez pracowników w ostatnich miesiącach są bardzo różnorodne. Podczas gdy okres izolacji połączony z pracą zdalną dla jednych był przede wszystkim cenną nauką na przyszłość, to dla innych mógł stanowić źródło stresu, obaw o zdrowie i trudności wynikających np. z konieczności pogodzenia pełnoetatowej pracy i opieki nad dziećmi. Stąd też w każdej organizacji są pracownicy, którzy entuzjastycznie zareagują na plan wznowienia bezpośredniej współpracy, jak również osoby posiadające istotne obawy związane z powrotem do biura. Powody mogą być różne, natomiast w każdym przypadku pracodawca powinien wysłuchać potrzeb pracowników i uwzględnić je w kolejnych etapach powrotu do normalności.

Zarządzanie w postpandemicznym świecie

Eksperci z Hays Poland zwracają uwagę również na to, że nowe zasady określające sposób korzystania z przestrzeni biurowej to dodatkowe wyzwania w zakresie skutecznego zarządzania ludźmi. Częściowy powrót do normalności może bowiem prowadzić do sytuacji, w której część zespołu na stałe powróciła do biura, a niektórzy jego członkowie wciąż pracują zdalnie. Wymaga to ponownego dostosowania modelu pracy do nowych okoliczności, tak aby na zmianie nie ucierpiało zaangażowanie pracowników oraz morale zespołu.

Organizacja pracy w tzw. hybrydowych zespołach – składających się zarówno z osób przebywających w biurze, jak i wykonujących obowiązki zdalnie – będzie nowością dla wielu firm. Zadbanie o motywację pracowników i utrzymanie dotychczasowego poziomu produktywności może być niemożliwe bez odpowiedniego wsparcia kadry zarządzającej.

fot. Pixabay

Rolą menedżerów jest takie dopasowanie modelu współpracy do nowych okoliczności, aby każdy z członków zespołu poczuł się uwzględniony w prowadzonych projektach i zyskał poczucie wpływu na podejmowane decyzje. Skuteczne przeprowadzenie pracowników przez kolejną zmianę będzie przede wszystkim wymagać otwartości na potrzeby obu grup. Nikt bowiem nie powinien odczuć, że decyzja o kontynuowaniu pracy zdalnej lub powrocie do biura negatywnie wpłynęła na jego możliwość udziału w projektach czy stan wiedzy.

– Co prawda z niektórymi pracownikami wciąż możemy nie mieć bezpośredniego kontaktu, jednak nie oznacza to, że są oni nieobecni w pracy. Należy pamiętać o osobach pracujących z domu i uwzględniać je we wszelkiej komunikacji. Dobrą praktyką jest podtrzymanie tradycji wypracowanych w okresie powszechnej pracy zdalnej. Po powrocie części pracowników do biura nadal warto organizować regularne, wirtualne spotkania zespołowe, podczas których każdy ze współpracowników może omówić bieżące sprawy, ale także zadać istotne pytania lub podzielić się wątpliwościami. Dzięki temu menedżer zyskuje pewność, że każdy dysponuje pełnym oglądem sytuacji i może jak najlepiej wykonywać swoje obowiązki. Z kolei osoby pracujące z domu nie czują się wyłączone z życia zespołu, co pozytywnie wpływa na ich zaangażowanie – wyjaśnia Agnieszka Kolenda.