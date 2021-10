Powinna wygrać zasada win-win. Nadal silniejsze są jednak stereotypy

PKB naszego kraju mogłoby być o 9 proc. wyższe, gdyby lepiej wykorzystać potencjał kobiet na rynku pracy - wynika z raportu McKinsey & Company. To równowartość prawie 300 mld złotych rocznie, czyli więcej niż na przykład wartość całej gospodarki Słowenii.

Udział kobiet na rynku pracy wynosi tylko 45 proc. (fot. Pixabay)

Z raportu wynika, że wkład kobiet w gospodarkę mogą zwiększyć trzy kluczowe czynniki: większy udział kobiet na rynku pracy, większa liczba godzin płatnych przepracowanych przez kobiety oraz większa reprezentacja kobiet w sektorach o największej produktywności.

Jak wynika z ankiety przeprowadzonej wśród 3 tysięcy pracowników (kobiet i mężczyzn) z Czech, Polski i Węgier, kobiety mają porównywalne ambicje z mężczyznami – w Polsce na awans w pracy liczy 70 proc. kobiet i 68 proc. mężczyzn.

Raport Światowego Forum ekonomicznego szacuje, że kobietom i mężczyznom potrzeba średnio 135,6 lat, aby osiągnąć parytet w odniesieniu do szeregu czynników na całym świecie.

W najnowszym raporcie „Win-win: How empowering women can benefit Central and Eastern Europe”, McKinsey & Company przeanalizowała sytuację kobiet na rynku pracy w siedmiu krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w tym w Polsce.

Z badania wynika, że pomimo tego, że Polki stanowią 52 proc. populacji kraju oraz aż 66 proc. osób kończących uczelnie wyższe, ich udział na rynku pracy wynosi tylko 45 proc.

Skorzysta gospodarka

Zmniejszenie tych nierówności, może przynieść wymierne korzyści dla polskiej gospodarki. McKinsey szacuje, że w 2030 r. może to być dodatkowo ponad 9 proc. PKB Polski, czyli równowartość prawie 300 mld złotych rocznie.

źródło: „Win-win: How empowering women can benefit Central and Eastern Europe”, McKinsey & Company

– Zwiększenie udziału kobiet w rynku pracy może pomóc w rozwiązaniu problemu z niedoborem pracowników. W tej chwili w Polsce brakuje ok. 125 tys. pracowników. Jeśli gospodarka wróci do tempa wzrostu sprzed pandemii, liczba ta może sięgnąć w 2030 r. nawet 455 tysięcy. Z drugiej strony, polski rynek pracy mogłoby zasilić nawet 820 tysięcy kobiet. Potrzebne jest jednak działanie na rzecz eliminacji nierówności płci – mówi Kamila Kawecka, autorka raportu i ekspertka McKinsey. Jak wskazuje analiza, sektory gospodarki, gdzie można spodziewać się największego wzrostu zapotrzebowania na pracowników to opieka zdrowotna, handel oraz przemysł wytwórczy. W tych branżach już teraz pracuje blisko połowa wszystkich aktywnych zawodowo kobiet w Polsce. Można więc liczyć na to, że kobiety pomogą w zapełnieniu nowo utworzonych miejsc pracy. Skorzystają pracodawcy Na zwiększeniu poziomu zatrudnienia kobiet zyskają także firmy. Badania McKinsey prowadzone w ciągu ostatniej dekady wykazują, że większa liczba kobiet wśród wyższej kadry zarządzającej jest skorelowana z lepszymi wynikami finansowymi spółek. Firmy z większą równością płci na wyższych stanowiskach mają o 26 proc. większe szanse na ponadprzeciętne zyski niż te, które mają najmniej kobiet wśród kadry zarządzającej lub nie mają ich wcale. Analiza 200 największych spółek z regionu, potwierdza, że ta sama zależność występuje także w Europie Środkowo-Wschodniej. W Polsce kobiety stanowią ponad 66 proc. absolwentów szkół wyższych i 43 proc. wszystkich managerów – to najwyższy wynik w regionie, także powyżej średniej dla krajów Europy Zachodniej i Skandynawii. To dobry punkt startowy, jednak im wyższe stanowiska, tym udział kobiet jest mniejszy – wśród wyższej kadry zarządzającej w Polsce to tylko 15 proc., o 4 punkty procentowe mniej niż średnia w Europie Środkowo-Wschodniej. Najniższy udział kobiet obserwujemy wśród prezesów spółek – stanowią one jedynie 6 proc. ogółu. W wielu firmach wśród wyższej kadry zarządzającej wciąż nie ma ani jednej kobiety. Ten problem dotyczy całej Europy Środkowo-Wschodniej – obejmuje aż 44 proc. przebadanych spółek z regionu. fot. Shutterstock Jakie są powody braku równowagi płci w gospodarce? Jak wynika z ankiety przeprowadzonej wśród 3 tysięcy pracowników (kobiet i mężczyzn) z Czech, Polski i Węgier, kobiety mają porównywalne ambicje z mężczyznami – w Polsce na awans w pracy liczy 70 proc. kobiet i 68 proc. mężczyzn. Jednak jedna czwarta kobiet (25 proc.) przyznaje, że brak równowagi między życiem prywatnym a pracą (work-life balance) jest powodem, dla którego nie mogą rozwijać kariery. To samo przyznaje 7 proc. proc. mężczyzn. Zobacz: Nie zmieniają pracy, bo się boją. Groźne zjawisko narasta Problemy z utrzymaniem równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym pogłębiła pandemia. Zarówno kobiety jak i mężczyźni poświęcają teraz więcej czasu na prace domowe i opiekę nad dziećmi. Jednak ponad 40 proc. kobiet przyznaje, że pandemia skłania je do rozważenia ograniczenia zaangażowania zawodowego – zmniejszenia liczby godzin pracy, przejścia na niepełny etat, zmiany pracy na mniej wymagającą lub całkowite porzucenie pracy zarobkowej. W przypadku kobiet z dziećmi poniżej 10. roku życia odsetek ten wzrasta do 54 proc. (podobnie myśli 25 proc. mężczyzn). – Działania na rzecz zrównoważenia udziału kobiet w rynku pracy wymagać będą zaangażowania zarówno firm jak i instytucji publicznych – mówi Tomasz Marciniak, partner zarządzający McKinsey & Company w Polsce. – Chodzi między innymi o zakrojone na szeroką skalę programy szkoleniowe wspierające kobiety w awansach oraz zwiększanie dostępności elastycznych modeli pracy - takich jak praca w niepełnym wymiarze, zdalna czy elastyczne godziny pracy, poszerzenie urlopów rodzicielskich dla kobiet i mężczyzn oraz zwiększenie dostępności usług opieki nad dziećmi. Raport McKinsey wskazuje, że ważne jest wypracowanie wspólnej dla wszystkich stron wizji i celów, ale kluczowe jest silne zaangażowanie liderów i zarządzających firmami oraz instytucjami publicznymi w pracę na rzecz zmniejszania nierówności płci. Przynosi to dużo lepsze rezultaty niż jedynie delegowanie takich działań do „specjalistów ds. równości”. – Polska potrzebuje nowoczesnego modelu rozwoju opartego na wiedzy, cyfryzacji i zielonej transformacji. Pełniejsze wykorzystanie potencjału kobiet może być jeszcze jednym motorem napędzającym gospodarkę w nowej, post-pandemicznej rzeczywistości. Na szali są nie tylko wymierne korzyści makroekonomiczne, ale także setki tysięcy kobiet i mężczyzn, których potencjał można by lepiej wykorzystać, a przy okazji zapewnić lepszą równowagę między życiem prywatnym a pracą zawodową – dodaje Tomasz Marciniak. Ogromna przepaść Światowe Forum Ekonomiczne od 2006 dostarcza najprawdopodobniej najpełniejszych danych dotyczących gender pay gap - światowych danych dotyczących nierówności w wynagrodzeniach ze względu na płeć. Bazując na informacjach ze 153 krajów ekonomiści mierzą parytet w czterech obszarach: możliwości gospodarcze, siła polityczna, edukacja i zdrowie. Z tegorocznego badania wynika, że czas, jaki zajmie osiągnięcie parytetu płci, wzrósł o 36 lat w ciągu zaledwie 12 miesięcy. W raporcie szacuje się, że kobietom i mężczyznom potrzeba średnio 135,6 lat, aby osiągnąć parytet w odniesieniu do szeregu czynników na całym świecie. To największy wzrost w ciągu jednego roku od początku publikacji raportu. fot. Shutterstock Z danych przedstawionych przez WEF wynika, że kobiety zajmują zaledwie 26,1 proc. miejsc w parlamencie i 22,6 proc. stanowisk ministerialnych na całym świecie. Zlikwidowanie politycznej różnicy płci, zgodnie z wyliczeniami, zajmie ponad 145 lat. W 2020 roku było to 95 lat. Z kolei zlikwidowanie ekonomicznej różnicy płci zajmie kolejne 268 lat. Co istotne, dane nie odzwierciedlają w pełni skutków pandemii, co może pogorszyć sytuację. - Postęp w kierunku parytetu płci hamuje w kilku dużych gospodarkach i branżach. Częściowo jest to spowodowane częstszym zatrudnianiem kobiet w sektorach najbardziej dotkniętych przez blokady w połączeniu z dodatkową presją związaną z opieką w domu - zauważają w raporcie eksperci. Sytuacji nie poprawia także zwiększona w związku z pandemią COVID-19 automatyzacja. Z raportu The Future of Jobs 2020 wynika, że 84 proc. pracodawców przyspiesza realizację programu cyfryzacji, a 50 proc. zamierza przyspieszyć automatyzację miejsc pracy. Eksperci zauważają, że kobiety są niedostatecznie reprezentowane w sektorach, które mają chronić przed tą zmianą: przetwarzanie w chmurze, inżynieria i sztuczna inteligencja.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.