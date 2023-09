Potrzebujemy reform i odwagi, bo zegar tyka. Ci ludzie mogą okazać się niezbędni

Szacuje się, że biernych zawodowo w wieku produkcyjnym jest w Polsce ok. 4 mln osób. To zarówno młodzi kontynuujący naukę, jak i wykluczone z rynku pracy kobiety. Niewykorzystany potencjał może okazać się dla polskiego rynku pracy niezbędny w perspektywie najbliższych lat.

- To jest i dużo, i mało - mówi w rozmowie z PulsHR.pl zastępca dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego Andrzej Kubisiak. - Jeśli spojrzymy na dane historyczne, to jest to najniższy poziom, jaki notujemy w historii Badań Aktywności Ekonomicznej Ludności. Jest progres, ale nadal jest to faktycznie bardzo duży odsetek.

Populacja biernych zawodowo jest wyjątkowo specyficzna. Biernymi zawodowo są ci, którzy nie pracują i nie szukają pracy (nie mają statusu bezrobotnego). W grupie osób nieaktywnych zawodowo znajdują się:

- osoby niewykazujące chęci do zatrudnienia mimo posiadania zdolności do podjęcia pracy,

- osoby starsze (w wieku emerytalnym),

- lub takie, które są w wieku produkcyjnym, ale uzyskały uprawnienia rentowe i nie zamierzają powrócić na rynek pracy.

Stan bierności zawodowej dotyczy także osób niepełnosprawnych oraz młodzieży, która nie rozpoczęła jeszcze kariery zawodowej lub czasowo wycofała się z rynku pracy z powodu kontynuowania edukacji lub konieczności opieki nad dzieckiem, rodziną.

- Mamy sporo do nadrobienia w kwestii aktywizowania tych najmłodszych, którzy często się uczą, ale faktycznie moment ich wejścia na rynek pracy jest opóźniany - zauważa Kubisiak. Jak dodaje, schemat, z jakim mamy do czynienia w Polsce - najpierw nauka, później praca - odbiega od standardów przyjętych na świecie.

Wiele powinno się zmienić także w kategorii osób 50-55 plus.

- Dane pokazują, że w tej grupie dominują kobiety, które są bierne zawodowo. To wynika z faktu, że znaczna część kobiet przez wiele lat prowadziła gospodarstwa domowe, zajmowała się wychowywaniem dzieci. Z tego powodu kobiety wypadały z rynku pracy i w konsekwencji mają duży problem, by na niego wrócić. Dodajmy do tego ageizm jako czynnik dyskryminujący na rynku pracy - dodaje Kubisiak.

Jak jednak podkreśla, w przedziale 25-55 lat, na tle krajów tworzących OECD, współczynnik aktywności zawodowej jest w Polsce wysoki.

Potrzebujemy szeroko przeprowadzonych, kompleksowych reform

Pytany o to, co trzeba zrobić, na pierwszym miejscu wymienia działania aktywizacyjne. Te jednak nie powinny być kierowane do osób bezrobotnych, których aktualnie na rynku pracy jest mało (szacowana stopa bezrobocia w sierpniu wyniosła 5 proc.).

Działania powinny być skierowane właśnie do osób biernych zawodowo.

- To jest dużo trudniejsza grupa do aktywizacji. Często są to osoby wykluczone z rynku pracy. Nieposiadające pracy nie przez kilka tygodni czy miesięcy, ale przez kilka lat. Osoby często zniechęcone do jej poszukiwania. To jednak nie powinno blokować przed próbami aktywizacji. - wyjaśnia Andrzej Kubisiak.

Patrząc na prognozy demograficzne, działania aktywizacyjne powinny być realizowane jak najszybciej.

Według prognozy GUS w 2050 roku populacja Polski zmniejszy się o 4,5 mln osób względem roku 2013. Przeciętny Polak będzie miał wtedy 52,5 roku (obecnie 41,7 roku).

W połowie XXI wieku na 100 osób w wieku produkcyjnym będzie przypadać 105 osób w wieku nieprodukcyjnym. Aktualnie na 100 osób w wieku produkcyjnym jest 68 osób w wieku nieprodukcyjnym.

