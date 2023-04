Potrzebujemy melanżu kompetencji. Dopiero taka mieszanka przynosi efekt

Polacy dużo lepiej, niż wskazują statystyki Eurostatu, oceniają swoje umiejętności cyfrowe. Coraz bardziej zdają sobie też sprawę, że one same nie wystarczą, by rozwijać się w pracy.

Jak wskazują autorzy raportu, bez wątpienia wpływ na to mają wydarzenia ostatnich lat i upowszechnienie się pracy zdalnej i pracy w modelu hybrydowym. Bo choć od 2022 roku firmy wracają do pracy biurowej, modele zdalny i hybrydowy na stałe wpisały się w realia rynku pracy.

W związku ze wzrostem popularności pracy zdalnej i hybrydowej w firmach były wdrażane w ostatnich latach odpowiednie rozwiązania technologiczne i narzędziowe, także w obszarze szkoleń i rozwoju kompetencji.

46 proc. osób wykonujących zadania w tych modelach przyznaje, że ich pracodawcy wdrożyli rozwiązania, udostępniając zespołowi narzędzia szkoleniowe dostępne online. Takie inicjatywy są dostrzegane i doceniane przez pracowników. 64 proc. respondentów z tej grupy postrzega dostęp do kursów prowadzonych przez sieć dla osób pracujących spoza biura za ważne wsparcie ze strony pracodawcy.

Kompetencje cyfrowe kuleją, ale nie zdaniem polskich pracowników

Mimo iż pod kątem odsetka osób posiadających podstawowe kompetencje cyfrowe Polska znajduje się na dole zestawienia przygotowywanego przez Eurostat (za nami uplasowały się wyłącznie Bułgaria i Rumunia), to jak wynika z badania GoodHabitz, Polacy wykazują się pod tym względem zaskakująco dużym optymizmem.

Blisko 6 na 10 badanych ocenia swoje kompetencje cyfrowe pozytywnie, przy czym nieco częściej taką opinię wybierali mężczyźni (62 proc.) niż kobiety (57 proc.).

- Dane unijne pozostają w pewnej sprzeczności z samooceną Polaków. Nie ulega jednak wątpliwości, że nauka efektywnego wykorzystania technologii do celów zawodowych jest istotnym wyzwaniem w Polsce. Część firm stara się na to reagować. 41 proc. badanych Polaków uważa, że w ich miejscu pracy przykłada się dużą wagę do rozwoju kompetencji cyfrowych zespołu. To wciąż zbyt mały odsetek, ale wskazujący na świadomość wyzwania u znaczącej części pracodawców - komentuje Daniel Idźkowski, country director w GoodHabitz Poland.

Kompetencje cyfrowe to za mało. Rozwijać trzeba również kompetencje miękkie

Choć coraz głośniej mówi się o konieczności rozwoju kompetencji cyfrowych, to nie tylko o nich muszą pamiętać pracownicy.

Już pod koniec 2019 roku eksperci PFR, DELab UW i Google podkreślali, że równolegle z tymi dziedzinami potrzebny jest rozwój kompetencji miękkich, które pozwalają ludziom odróżnić się od maszyn i wykorzystywać unikalne umiejętności, takie jak np. rozwiązywanie problemów, empatia, zarządzanie ludźmi czy krytyczne rozumowanie. W efekcie coraz ważniejszy na rynku jest skill blending, czyli sprawne i skuteczne mieszanie różnych zestawów umiejętności – twardych, miękkich i cyfrowych.

Pracownicy są tego świadomi. 2/3 badanych uważa, że na współczesnym rynku coraz bardziej zacierają się granice między różnymi rodzajami umiejętności i warto jest łączyć różne zestawy kompetencji.

72 proc. respondentów dodaje, że na obecnym rynku pracy ważna jest umiejętność łączenia kompetencji cyfrowych z miękkimi. Głównymi powodami są osiąganie lepszych wyników, tworzenie innowacji oraz odpowiednie zarządzanie swoją karierą zawodową.

Pracownicy podkreślają wpływ umiejętności miękkich na skuteczną współpracę w zespole (79 proc.), budowanie relacji z przełożonym (77 proc.) czy kontakty z klientami firmy (75 proc.).

Pod kątem efektywności pracy, 77 proc. z nas dostrzega wpływ umiejętności miękkich na wyniki zawodowe, a 66 proc. - na tworzenie nowych rozwiązań i produktów. Istotne są także aspekty związane z samymi warunkami zatrudnienia. 72 proc. pracujących Polaków widzi wpływ umiejętności miękkich na podejmowanie trafnych decyzji w karierze (74 proc.), skuteczne starania o podwyżkę (72 proc.) czy utrzymanie stabilnej pracy na dłużej (72 proc.) i skuteczne staranie o awans (66 proc.).

- Optymizm Polaków i wysoka samoocena w zakresie umiejętności wykorzystywania technologii mogą cieszyć, jednak warto uzupełniać je nowymi kompetencjami, które stanowią czynnik sukcesu pracy w grupie: efektywnej współpracy i osiągania wyników w nowej rzeczywistości. Przykładami nowych kompetencji są m.in. umiejętność facylitowania (wspieranie lub ułatwianie procesu organizacyjnego - przyp. red.) spotkań hybrydowych, zarządzanie rozproszonymi zespołami, włączanie do efektywnego udziału uczestników spotkań zdalnych lub hybrydowych, a także zmodyfikowane metody integracji grupy m.in. w ramach onboardingu nowych pracowników. Jest to bardzo ciekawy melanż kompetencji cyfrowych z miękkimi - podsumowuje Tina Sobocińska, founder & HR strategic advisor w HR4future.

