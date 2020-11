Potrzebujemy inteligentnego lockdownu i inteligentnej pomocy

- Najważniejsze jest nieszkodzenie. Musimy tak wprowadzić narodowy lockdown by maksymalna ilość firm działała - mówi w rozmowie z PulsHR.pl prezydent Konfederacji Lewiatan Maciej Witucki.

Karolina Markowska

Karolina Markowska • 6 lis 2020 14:19





- Musimy tak wprowadzić narodowy lockdown by maksymalna ilość firm działała - tłumaczy prezydent Konfederacji Lewiatan Maciej Witucki (fot. PTWP)

REKLAMA

Premier Mateusz Morawiecki poinformował o kolejnych obostrzeniach związanych z rosnącą liczbą zakażonych koronawirusem. Zmiany będą bolesne dla polskiej gospodarki. I choć mamy do czynienia z mniejszą skalą lockdownu niż wiosną, należy pamiętać, że przed nami widmo "narodowej kwarantanny".

- Zagrożenie dziś jest większe niż wiosną. Dostępne środki finansowe są mniejsze. Wszystkie prowadzone aktualnie działania zapobiegające pandemii musimy robić razem. Zawsze potarzam, że dziś musimy być "bardziej razem niż wiosną" - mówi w rozmowie z PulsHR.pl Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan.

Jak podkreśla wprowadzone nowe obostrzenia i widmo "narodowej kwarantanny" mocno wpłyną na rynek pracy. Szczególnie widoczne będzie to w branżach, które konsekwencje walki z koronawirusem odczuwają tak na prawdę od marca.

- Nie ma żadnych wątpliwości, że branże przede wszystkim handlowe bardzo mocno ucierpiały wiosną i bardzo mocno ucierpią i teraz. Dodajmy do tego branżę targową czy eventową, która od wiosny się nie podniosła. To są branże, które najprawdopodobniej znikną i będą się odbudowywały od zera - podkreśla Witucki, dodając, że pomoc dla firm działających w tym sektorze jest na granicy pomocy biznesowej i pomocy społecznej.

- To są firmy, które się zamykają lub będą to robić w najbliższej przyszłości. Pamiętajmy, że to jest branża, która działa za zasadzie winogrona. Jest trzon wokół którego działa mnóstwo mniejszych podwykonawców, którzy pojawiają się na czas usługi - dodaje.

Pomoc jesienią zdecydowanie inna

Jak zaznacza Witucki, pomoc jakiej spodziewać możemy się w najbliższym czasie przyjmie inną formę niż ta z jaką mieliśmy do czynienia wiosną.

- Wiosną gros pomocy to była pomoc "z helikoptera". Mieliśmy szybkie formularze i szybkie pieniądze m.in. z PFR-u. Dziś mówimy o innej skali pomocy. Jak najszybciej PFR, BGK i banki komercyjne powinny usiąść do rozmów i wspólnie powinny wypracować realny model prostego systemu gwarantowanych kredytów - podkreśla.

Jak powinna wglądać pomoc firmom dotkniętym kolejnym obostrzeniami, jakie scenariusze czekać będą najbardziej dotknięte pandemią branże - m.in. o tym w rozmowie wideo.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.