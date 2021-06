Potrzebujemy ich jak nigdy wcześniej. Aktywny jest jednak tylko co szósty

W 2020 r., wśród Polaków w wieku 60+ pracę zawodową wykonywało tylko 17,7 proc. osób. Ponad połowa z nich (57 proc.) odczuwa gorsze traktowanie na rynku pracy. - Zwiększenie aktywności życiowej i zawodowej seniorów będzie możliwe, jeżeli z jednej strony uda się zmienić ich przyzwyczajenia, a z drugiej wykorzenić powszechne stereotypy dotyczące osób starszych – twierdzą analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Zmiany demograficzne i związany z nimi rosnący udział osób starszych w życiu społeczno-gospodarczym stanowią coraz większe wyzwanie. Pod koniec 2019 r. osoby w wieku 60+ stanowiły 25,3 proc. ogółu populacji w Polsce. Zgodnie z prognozami odsetek ten wzrośnie do 29 proc. w 2030 r. i 40,4 proc. w 2050 r. Starzejące się społeczeństwo i problemy demograficzne wymuszają podejmowanie działań aktywizujących seniorów, także pod kątem zawodowym.

Sytuacji seniorów na rynku pracy przyjrzeli się eksperci z Polskiego Instytutu Ekonomicznego, którzy opracowali raporty „Behawioralnie o polityce aktywizacji seniorów” i „Srebrząca się gospodarka. Jak wskazują, do podstawowych barier utrudniających aktywność ekonomiczną seniorów zaliczają się te związane z wykluczeniem społecznym: transportowym, cyfrowym i zdrowotnym. Barierom strukturalnym towarzyszą ograniczenia behawioralne utrudniające utrzymanie aktywności gospodarczej osób starszych, takie jak np. oddziaływanie negatywnych stereotypów czy poczucie nieprzydatności wśród osób starszych.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Czytaj więcej: To przez "pustych" influencerów młodzi nie chcą pracować ze "starą babą"

- Poprawa jakości polityki senioralnej w Polsce jest zauważalna, ale zbyt powolna. Wciąż brakuje wykorzystania perspektywy lokalnej oraz bardziej skutecznego włączania organizacji pozarządowych w proces aktywizacji seniorów. W organizacjach senioralnych brakuje wyszkolonych i kompetentnych przywódców, motywacji do podejmowania niestandardowych inicjatyw oraz wspólnych działań poszczególnych podmiotów, a skomplikowane procedury rozliczania projektów oraz zlecanie świadczenia niektórych usług społecznych organizacjom spoza obszaru danej gminy przyczyniają się do obniżenia ich efektywności. – wyjaśnia Agnieszka Wincewicz, kierownik zespołu ekonomii behawioralnej Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

fot. shutterstock.jpg

Zobacz: Były prezydent Lech Wałęsa szuka pracy. Przez internet

Potencjał jest, przeszkody jednak są większe

Zgodnie z danymi Eurostatu, w latach 2005-2019 wskaźnik zatrudnienia wśród mieszkańców UE w grupie osób 55-64 lat wzrósł z 40 proc. do 59 proc.

Wzrost odnotowano także w Polsce - z 27 proc. do ok. 50 proc. Obraz wyłaniający się z badań PIE jest jednak mniej optymistyczny. Z analiz Instytutu wynika, że wśród Polaków w wieku 60+, pracę zawodową wykonywało 17,7 proc. osób.

Nie zaskakuje fakt, że aktywność zawodowa jest uzależniona od wieku – w grupie 60-64 latków, w której wiele osób nie przekroczyło jeszcze wieku emerytalnego, jest 37 proc. pracujących, w grupie 65-69 lat odsetek ten spada do 18 proc., a po ukończeniu 70. roku życia aktywni zawodowo stanowią tylko 6 proc.

Przeczytaj: Demografia wymaga aktywizacji srebrnego pokolenia

Aktywności zawodowej sprzyja wykształcenie – osoby o wyższym wykształceniu są bardziej skłonne pracować dłużej. Polski senior, jeśli jest aktywny zawodowo, to najczęściej w ramach pracy na etacie (48 proc. pracujących) lub działalności gospodarczej (41 proc. pracujących). Zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej deklaruje 22 proc. osób.

Z badań PIE wynika, że poziom ucyfrowienia polskich seniorów jest relatywnie wysoki. 73 proc. osób powyżej 60. roku życia korzysta ze smartfona, a 70 proc. z komputera lub laptopa. Ponadto, zaledwie 8 proc. seniorów nie korzysta z żadnych urządzeń cyfrowych. Częściej ze smartfonów oraz komputerów korzystają młodsi seniorzy (60-64 lata).

Wykluczenie społeczne główną barierą

Istotnym problemem wpływającym na aktywność seniorów jest wykluczenie społeczne. Aż 68 proc. osób w wieku 60+ żyje w poczuciu całkowitego lub częściowego wykluczenia, a zaledwie 12 proc. badanych nie doświadczyło żadnej formy wykluczenia. Najczęściej zgłaszanym problemem jest dyskryminacja na rynku pracy, która dotknęła aż 57 proc. seniorów.

W zdrowym ciele zdrowy duch

Eksperci podkreślają, że dla skutecznej aktywizacji seniorów konieczne będzie uwzględnienie ich potrzeb oraz barier, z jakimi osoby 60+ się stykają. Ponad 90 proc. seniorów deklaruje, że żyje w poczuciu sensu życia i lubi dzielić się wiedzą i doświadczeniem z innymi. Aż 85 proc. twierdzi, że lubi się uczyć nowych rzeczy, a 82 proc. uważa, że ma jeszcze w życiu wiele do zrobienia.

Ważnym zastrzeżeniem jest jednak w tym przypadku stan zdrowia. Większość seniorów (60 proc.) pozytywnie ocenia swój stan zdrowia, a 68 proc. pozytywnie widzi swoją sprawność fizyczną. Jednak wśród tych, którzy swój stan zdrowia postrzegają jako niekorzystny, występuje również obniżone poczucie sensu życia oraz znacznie słabszy potencjał do doskonalenia umiejętności i rozwoju.

Sporą przeszkodą w aktywizacji seniorów są bariery społeczne: oddziaływanie negatywnych stereotypów, częstsze poleganie na uproszczonych metodach wnioskowania, niedostosowanie procesów rekrutacyjnych czy pośrednictwa pracy. .

Zobacz: Srebrni pracownicy cenni i pożądani

Popularne stereotypy dotyczące seniorów (mniejsza motywacja do pracy, niechęć do udziału w szkoleniach i rozwoju kariery, niechęć do zmian, nieufność, słaba kondycja zdrowotna i większa trudność w godzeniu obowiązków zawodowych i osobistych) w większości nie znajdują potwierdzenia w badaniach. Co więcej, osoby starsze mają często lepsze predyspozycje do zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej niż osoby wchodzące w wiek produkcyjny.

- Wśród najważniejszych rekomendacji dotyczących możliwości pełniejszego wykorzystania potencjału seniorów, znajdują się przede wszystkim: wdrożenie kompleksowej strategii zwalczającej stereotypy dotyczące seniorów wśród pracodawców i samych seniorów, modyfikacje w procesach pośrednictwa pracy zwiększające szansę powrotu na rynek pracy, wizualizacja konsekwencji możliwego przejścia na emeryturę, wykorzystanie społeczności lokalnych do angażowania seniorów w działalność gospodarczą oraz wprowadzenie mechanizmu stopniowego przechodzenia na emeryturę - wymienia Radosław Zyzik, analityk z zespołu ekonomii behawioralnej Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Jak dodaje, istotnym czynnikiem poprawiającym status seniorów byłyby także działania na rzecz podniesienia ich kompetencji w podejmowaniu decyzji związanych z kontynuacją aktywności zawodowej.