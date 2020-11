Potrzebne jasne zasady. Branża fitness walczy o przetrwanie

Z pierwszego lockdownu wyszliśmy mocno posiniaczeni, teraz jesteśmy na kolanach, ale walczymy - mówią przedstawiciele branży fitness i podkreślają, że to jasne zasady pomocy i funkcjonowania mogą być dla branży deską ratunkową. Ograniczony zakres zapowiadanej pomocy oznacza, że szansą dla sektora jest szybkie odmrożenie.

Trzy tysiące klubów fitness w Polsce i 3 mln klubowiczów to potencjał branży. W jakiej kondycji przetrwa drugą falę pandemii?

Jesień, zgodnie z oczekiwaniami przyniosła drugą falę pandemii. W celu zminimalizowania rozprzestrzeniania się koronawirusa rząd zadecydował o wprowadzeniu w całym kraju ostrych restrykcji, które objęły m.in. branżę fitness. Od 17 października aquaparki, baseny, siłownie i kluby fitness zostały zamknięte.

W dniu ogłoszenia zakazu przez premiera Morawieckiego mowa była o całkowitym zamrożeniu branży. Na fali dość dużego wzburzenia wśród przedstawicieli branży, w rozporządzeniu datowanym na 18 października, wprowadzono pewne wyłączenia.

W okresie nowego "małego lockdownu" działać mogę te siłownie oraz kluby i centra fitness, które przeznaczone są dla osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych, studentów i uczniów – w ramach zajęć na uczelni lub w szkole.

Jednak, jak podkreślają przedstawiciele branży, wyłączenia objęły niewielki procent działających w całym kraju klubów.

- Nawet ta cząstka klubów, które wpisały się w wyłączenia pokazuje, że nie ma ekonomicznego sensu otwierania klubu przy takiej interpretacji przepisów - mówił podczas posiedzenia Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Tomasz Napiórkowski, prezes Polskiej Federacji Fitness.

Jak podkreśla Tomasz Napiórkowski obecnie dla branży najistotniejsze są dwie kwestie: określenie narzędzi pomocowych, z jakich korzystać będą mogli pracodawcy oraz jasne określenie zasad otwarcia klubów.

- Branża nie skorzystała z pierwszej tarczy na takim poziomie, na jakim by mogła. Z pomocy PFR skorzystało zaledwie 10 proc. podmiotów. Przede wszystkim kluby nie spełniły wymogu umowy o pracę. 90 proc. klubów pod koniec 2019 roku nie miało podpisanej ani jednej umowy o pracę ze swoimi pracownikami. Pierwszy lockdown branża fitness sfinansowała właściwie z własnych pieniędzy, nie z pomocy płynącej z tarcz. W obecnej sytuacji chcemy wypracowania takich narzędzi lub odświeżenie starych zasad, by kluby niespełniające np. wymogu umowy o pracę, mogły z tej pomocy korzystać. To byłby "game changer" dla naszego sektora - tłumaczy Napiórkowski.

Blisko 90 proc. pracujących w branży fitness instruktorów i trenerów zatrudnionych jest na podstawie umowy innej niż umowa o pracę, najczęściej na umowy zlecenia.

- Średnio jeden trener lub instruktor pracuje w 3 do 5 obiektów. Nie ma fizycznego i technicznego sensu zatrudniania w każdym z tych obiektów na jakąś część etatu. To wynika ze specyfiki branży. To główna przyczyna, dla której przeważają umowy zlecenie, nie umowy o pracę - wyjaśnia Tomasz Napiórkowski.

Jak dodaje doprecyzowaniu powinny ulec także niektóry zapisy znajdujące się w kolejnej tarczy pomocowej. Chodzi tu między innymi o definicję kosztów stałych.

- Moja prośba do Ministerstwa Rozwoju to "włożenie" w tę definicję kosztów związanych nie tylko z czynszem, ale także z leasingami, kredytami i ewentualnie wynagrodzeniami - dodaje Napiórkowski.

Zarówno podczas posiedzenia Komisji, jak i podczas wcześniejszych wystąpień przedstawicieli branży fitness podkreślano, że w klubach utrzymywany jest wysoki poziom reżimu sanitarnego.

Przedstawiciele branży przypominają, że obłożenie klubów fitness przed drugim zamknięciem utrzymywało się na poziomie 60 proc. względem roku poprzedniego.

- Mieliśmy zachowane dużo większe wytyczne sanitarne niż zakładano – z prostego powodu. Ruch klientów rozkładał się na cały dzień, ludzie z obawy przed wirusem sami ograniczali kontakty - dodaje Napiórkowski. - Nasza propozycja to otwarcie klubów w tym samym momencie, w którym będą otwierane sklepy meblowe czy centra handlowe - dodaje.

Najbardziej dotknięci

Obiecano już pomoc dla branż najbardziej dotkniętych jesiennymi. Wiceminister rozwoju Marek Niedużak wyjaśnia jednak, że projekt ustawy pomocowej nie obejmie tak szerokiego zakresu jak wiosenne wsparcie.

- Istotą podejścia, które zastosowaliśmy w tym projekcie jest z jednej strony zastosowanie rozwiązań pomocowych, jakie wykorzystywaliśmy już do tej pory, z drugiej strony ograniczenie tych narzędzi do wybranych branż. Identyfikacja tych branż następowałaby przez kod PKD, w ramach którego swoją działalność prowadzi dany przedsiębiorca. Znajdują się tu między innymi przedsiębiorcy zajmujący się m.in. wypożyczaniem i dzierżawą sprzętu sportowego, poprawą kondycji fizycznej czy obiekty sportowe. Szacujemy, że pomoc w tym projekcie będzie adresowana do ponad 200 tys. przedsiębiorców zatrudniających ponad 370 tys. pracowników.

Projekt zakłada pomoc w postaci zwolnienia ze składek ZUS, wypłatę świadczenia postojowego za listopad oraz 5 tys. zł bezzwrotnej pomocy. Warunkiem przyznania pomocy jest spadek przychodu o 40 proc. Projekt jest obliczony na miesiąc - z możliwością przedłużania na kolejne miesiące.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz podkreśla jednak, że pomoc rozdysponowana tylko i wyłącznie poprzez kod PKD, eliminuje firmy współpracujące z branżą fitness.

- Zaproponowany system nie obejmuje wszystkich firm. Mam tu na myśli np. osoby sprzedające suplementy diety wspomagające rozwój fizyczny. Zgodnie z PKD jest on traktowany jako sklep i w tym momencie jest wyeliminowany z pomocy. Branże powiązane z branżą fitness, basenami i saunami w części nie zostały uwzględnione. Wskazaliśmy 32 branże, które dziś nie mieszczą się w tych nowych zapisach. Musimy znaleźć sposób, by ci, którzy nie mogą działać, dostali odpowiednią rekompensatę - podkreśla.

Jednocześnie podkreśla, że przy zdecydowanie mniejszej skali pomocy, na jaką mogą liczyć dotknięte obostrzeniami branże, należy jak najszybciej odmrażać zamknięte sektory.

- Myślę, że taką jaskółką dla branży fitness są rozmowy ministerstwa z branżą meblarską. Mamy sygnały, że przy zwiększonych obostrzeniach sanitarnych sklepy meblowe będą mogły działać. Dokładnie takie same mechanizmy powinny obowiązywać w tym przypadku - dodaje Abramowicz.

Z badań Instytutu Kocha wynika, że transmisja wirusa w branży fitness, na basenach czy w saunach w porównaniu z innymi branżami utrzymują się na stosunkowo niskim poziomie.

Jak wynika z siódmej edycji badania firmy doradczej Deloitte „The European Health & Fitness Market 2020”, w 2019 roku przychody klubów sportowych w Europie wyniosły 28,2 mld euro, czyli o 3 proc. więcej niż rok wcześniej. Na rynku pojawiali się nowi gracze, a liczba klubowiczów wzrosła o niemal 2 mln osób. Tylko w Polsce, przed wybuchem epidemii, działało prawie 3 tys. klubów fitness, do których uczęszczało nieco ponad 3 mln osób.