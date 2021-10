Poszli na staż do Lidla, zarobili, a ponad połowa dostała ofertę pracy

51 proc. stażystów, którzy wzięli udział w zakończonym niedawno programie stażowym The Lidl Way to Career, otrzymało od Lidla Polska ofertę pracy.

Obecnie w 29 krajach funkcjonuje około 11 550 sklepów Lidl, a w Polsce około 760. W naszym kraju firma zatrudnia ok. 23 tys. osób (Fot. Shutterstock)

W ramach programu od początku lipca do końca września grupa studentów i absolwentów zdobywała pierwsze doświadczenia zawodowe. Każdy z 47 zakwalifikowanych do programu stażystów zdobywał zdolności w takich sektorach handlu jak sprzedaż, marketing czy logistyka. Firma zdecydowała się zaoferować pracę 51 proc. z nich. Zaś w ciągu ostatnich trzech lat trwania programu z firmą na dłużej związało się 55 proc. uczestników.

- Jesteśmy dumni, że oferowane przez nas możliwości stażu dla młodych spotykają się nie tylko z dużym zainteresowaniem, ale również pozwalają na kontynuację pracy w naszej firmie. The Lidl Way to Career to dla stażystów przede wszystkim świetna okazja do rozwinięcia swoich umiejętności pod okiem najlepszych specjalistów oraz doświadczenia jak funkcjonuje duża, międzynarodowa firma. W tym roku aż 51 proc. z kandydatów zostaje z nami na dłużej. Jestem przekonana, że będzie to dla nich duża szansa rozwoju, a także perspektywa pracy na lata - podkreśla Marta Florczak odpowiadająca za dział kadr w Lidlu.

Warto przypomnieć, że staż był płatny - uczestnicy otrzymywali wynagrodzenie w wysokości 3500 zł brutto.

Historia sieci Lidl sięga lat 30. XX wieku, a pierwsze sklepy pod szyldem tej marki powstały w Niemczech w latach 70. XX wieku. Obecnie w 29 krajach funkcjonuje około 11 550 sklepów Lidla, a w Polsce około 760. W naszym kraju firma zatrudnia ok. 23 tys. osób.

