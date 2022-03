Postaw na kobiety, a efekty zobaczysz już w trakcie rekrutacji

To, jak firmy podchodzą do różnorodności, ma coraz większe znaczenie już w trakcie rekrutacji. Z badania firmy doradczej Hays wynika, że aż 79 proc. kandydatów w Polsce uważa politykę różnorodności firmy za mniej lub bardziej ważną przy ocenie atrakcyjności oferty pracy.

Dziś, 8 marca, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kobiet. Z tej okazji firma Hays przeprowadziła badanie na temat roli, jaką polityka różnorodności firmy odgrywa w wyborze pracodawcy.

Celem strategii różnorodności jest bowiem wyrównanie szans w miejscu pracy oraz wykluczanie krzywdzących stereotypów. Badanie, w którym udział wzięło ponad 19 tys. osób na świecie i blisko 800 w Polsce, nawiązuje do tegorocznego hasła przewodniego Dnia Kobiet – #BreakTheBias, wzywającego do przełamania uprzedzeń, utrudniających kobietom rozwój.

Główne trendy rekrutacyjne pozostają niezmienne: wysokość wynagrodzenia i możliwości rozwoju zawodowego są nadal najważniejsze w zmianie miejsca zatrudnienia. Natomiast kandydaci zwracają też uwagę na inne aspekty, m.in. profil działalności firmy, jej wpływ na środowisko i społeczeństwo oraz stosunek do grup mierzących się z dyskryminacją. Jednym z głównych aspektów branych pod uwagę jest postawa organizacji w zakresie równości w miejscu pracy.

Jak wynika z najnowszego sondażu internetowego Hays, aż 79 proc. kandydatów w Polsce uważa politykę różnorodności firmy za mniej lub bardziej ważną przy ocenie atrakcyjności oferty pracy. Fakt, czy rekrutująca organizacja posiada dokument tego typu, co on zawiera i jak jest wdrażany w życie, za bardzo ważny uznało 39 proc. kandydatów. Zaledwie co piąty (21 proc.) uważa ten aspekt za nieważny.

W skali globalnej fakt posiadania przez firmę polityki różnorodności został uznany za istotny przez 85 proc. respondentów. Porównując odpowiedzi uzyskane w Polsce z tymi zebranymi na świecie, największa różnica występuje w odsetku respondentów uznających politykę różnorodności firmy za bardzo ważną w ocenie atrakcyjności oferty pracy. W Polsce tę odpowiedź wybrało 39 proc., natomiast na świecie – co drugi kandydat.

– Kandydaci i kandydatki coraz większą wagę przywiązują do pozafinansowych aspektów oferty. Zmianę miejsca zatrudnienia częściej motywują też chęcią podjęcia pracy, która da im większe poczucie sensu, będzie spójna z ich światopoglądem i wartościami. Od nowego pracodawcy oczekują, że będzie zaangażowany w działania CSR i przykładał się do ograniczania nierówności na świecie. Tymczasem kobiety na rynku pracy doświadczają nierówności częściej niż mężczyźni. W związku z tym zwracają uwagę, czy potencjalny pracodawca posiada politykę różnorodności, a co najważniejsze – czy stosuje jej zapisy – wyjaśnia Aleksandra Tyszkiewicz z Hays Poland.

Także Nadine Wolanke, wiceprezes i dyrektor generalna na Europę Środkowo-Wschodnią i Austrię w Salesforce, przyznaje, że nie jest tajemnicą, iż miejsca pracy charakteryzujące się większą różnorodnością są zazwyczaj bardziej innowacyjne i odnoszą większe sukcesy. Podjęcie działań mających na celu zapewnienie równego dostępu rozpoczyna się od zmiany koncepcji systemów zatrudniania.

- Powołanie zespołu rekrutacyjnego ds. różnorodności, wdrożenie bardziej sprawiedliwego procesu rekomendacji oraz tworzenie programów dla osób z wewnątrz organizacji, które łączą kandydatury z obecnymi pracownikami – to tylko niektóre przykłady tego, jak firmy mogą stworzyć nowe możliwości dla kobiet. Wprowadzenie w całej firmie szkoleń na temat uprzedzeń oraz inkluzywnych praktyk w zakresie zatrudniania dla menedżerów i osób rekrutujących może pomóc w ograniczeniu uprzedzeń w całym procesie zatrudniania – podpowiada.

Problemy do pokonania

Badania Hays Poland jednoznacznie wskazują, iż przeszkód w karierze wynikających z płci częściej doświadczają kobiety. Raport „Kobiety na rynku pracy 2021” pokazał, że takie doświadczenie na swoim koncie ma 52 proc. kobiet i 20 proc. mężczyzn. Profesjonalistki najczęściej doświadczają zakładania przez firmy ich mniejszej dyspozycyjności (48 proc.), kierowania się stereotypami w decyzjach o zatrudnieniu czy awansie (47 proc.), faworyzowania mężczyzn (46 proc.) oraz braku zaufania do posiadanych kwalifikacji (39 proc.).

Czy wdrożenie w firmie polityki różnorodności może być rozwiązaniem powyższych problemów? Odpowiedź nie jest jednoznaczna. Wiele zależy bowiem od aktualnej sytuacji w organizacji, od tego, jak wiele jest do poprawy w zakresie różnorodności oraz czy zapisy oficjalnej polityki znajdą odzwierciedlenie w rzeczywistości i będą adekwatnie komunikowane. Jak wynika z badania Hays, oficjalną politykę różnorodności posiada 30 proc. organizacji. Jednocześnie zaledwie 50 proc. pracowników tych firm uważa, że jej zapisy przekładają się na realne działania.

Niewątpliwie jednak organizacje powinny dążyć do opracowania oficjalnej polityki różnorodności, określającej działania mające zagwarantować wszystkim pracownikom równość szans w miejscu pracy. Jest to bowiem pierwszy krok na drodze do pozytywnych zmian. Pracodawcy powinni inwestować w rozwój utalentowanych profesjonalistek, zapewnić im dostęp do programów mentoringowych i szkoleń. Przede wszystkim powinni jednak podejmować decyzje o awansach na podstawie kwalifikacji i doświadczenia kandydatów.

Dodatkowo niezwykle cenne są szkolenia mające na celu nauczyć wszystkich pracowników, jak nie ulegać nieświadomej faworyzacji lub dyskwalifikacji ze względu na dane metrykalne danej osoby. Bardzo często są to niskokosztowe rozwiązania, które pozwalają zbudować podstawy niezbędne do równania szans kobiet i mężczyzn w miejscu pracy.

Ile kobiet pracuje?

Z danych GUS-u wynika, że w IV kwartale 2021 roku udział kobiet aktywnych zawodowo w Polsce w ogólnej liczbie osób w wieku produkcyjnym wyniósł 75,9 proc. Oznacza to, że blisko 1/4 kobiet pomiędzy 18. a 59. rokiem życia pozostaje bez pracy. To ogromny niewykorzystany potencjał – zwłaszcza w sytuacji, kiedy niedobór pracowników staje się coraz bardziej odczuwalny. Jeśli przedsiębiorcy nie otworzą się bardziej na zatrudnianie kobiet na stanowiska postrzegane dotychczas jako stricte męskie, będzie jeszcze gorzej.

Wiele kobiet, nawet jeśli chciałyby wejść lub wrócić na rynek pracy, napotyka na swojej drodze przeszkody, które utrudniają im podjęcie aktywności zawodowej. Poza sektorem usług, np. w przemyśle czy transporcie, nadal często muszą walczyć ze stereotypowym podziałem na zawody męskie i kobiece. Sytuacja powoli ulega zmianie, bo rzeczywistość rynkowa zmusza przedsiębiorców do wychodzenia poza dotychczasowe schematy w ocenie możliwości zatrudnienia kobiet do pracy na stanowiskach, które dotychczas zarezerwowane były głównie dla mężczyzn.

fot. Pixabay

Pierwsze szlaki na tym polu przetarły kilka lat temu firmy informatyczne, które zmagały się ze stałym niedoborem kadr. Teraz udział kobiet zatrudnionych w branży IT wynosi około 30 proc. W trakcie pandemii na szersze zatrudnianie kobiet otworzyła się branża logistyczna, która wcześniej była zdominowana przez mężczyzn. Dziś szacuje się, że w przypadku około 40 proc. stanowisk w logistyce płeć nie ma większego znaczenia. Dynamiczny rozwój rynku e-commerce sprawił, że przedsiębiorcy coraz częściej zatrudniają kobiety w charakterze magazynierów, pakowaczy czy nawet operatorów wózków widłowych, zwłaszcza w przypadku towarów lżejszych, jak np. odzież lub kosmetyki.

- Ta tendencja będzie się systematycznie pogłębiać we wszystkich branżach uznawanych jako męskie. Pracodawcy nie będą mieli innego wyboru – albo zatrudnią kobiety, albo pozostaną bez pracowników. To już nie są incydentalne przypadki. Coraz częściej rozmawiamy z przedsiębiorcami o tym, jak otworzyć się na potencjał kobiet na stanowiskach, na których dotychczas dominowali mężczyźni, doradzamy, jak wdrożyć te zmiany w ich firmach i pomagamy w rekrutacjach - mówi Ewelina Glińska-Kołodziej, dyrektor operacyjna agencji zatrudnienia Trenkwalder.

Różnorodność, czyli co?

Polityka różnorodności określa najlepsze praktyki dotyczące rekrutacji, zatrudnienia, wynagrodzeń i awansów. W myśl zapisów takiej strategii szanse, które otrzymują pracownicy firmy, wynikają wyłącznie z ich kompetencji oraz osiągnięć i nie są w żadnym stopniu powiązane z danymi demograficznymi, m.in. płcią, rasą, wiekiem, sprawnością, narodowością, faktem posiadania dzieci itd. Celem polityki różnorodności jest uczynienie organizacji miejscem pracy otwartym na każdego kandydata i pracownika, ze szczególnym uwzględnieniem grup społecznych, które na rynku pracy są niewystarczająco reprezentowane lub mierzą się z różnymi formami dyskryminacji.

– Kobiety stanowią jedną z grup, na których koncentrują się działania podejmowane w ramach polityki różnorodności. Stanowią połowę społeczeństwa, jednak jak pokazują różnorodne badania, nadal doświadczają w toku kariery przeszkód wynikających z płci. Organizacje coraz częściej dostrzegają ten problem i podejmują kroki mające na celu wyrównanie szans kobiet i mężczyzn w miejscu pracy. Dotyczy to zarówno jasnych kryteriów przyznawania podwyżki i awansu, które umożliwiają specjalistkom rozwój lub wkroczenie na ścieżkę menedżerską, jak i otwartości na potrzeby pracujących mam – komentuje Aleksandra Tyszkiewicz.