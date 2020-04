Porozumienie Chirurgów Skalpel oskarża ministra zdrowia i wojewodę mazowieckiego

"Proszę o wszczęcie postępowania wobec kolegi Konstantego Radziwiłła, który pełniąc funkcję wojewody mazowieckiego nie tylko nie dopełnił swoich obowiązków, ale w rażący sposób naraził zarówno pacjentów, jak i personel medyczny na zagrożenie życia i zdrowia oraz złamał wielokrotnie Kodeks Etyki Lekarskiej, również podczas wypowiedzi w mediach" - napisała Katarzyna Pikulska w piśmie do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie.

Zarzut ten dotyczył nakładania kar na pracowników służby zdrowia, który nie wykonali decyzji administracyjnych nakazujących im stawienie się we wskazanym szpitalu czy ośrodku pomocy społecznej. Kilka kar - w wysokości 5 tys. zł - nałożono.

Czytaj też: Nie stawiają się do pracy w DPS-ach. Nakazy i kary finansowe pomogą

Drugie pismo sformułowane przez Pikulską dotyczy ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego i jego rekomendacji ws. wyborów korespondencyjnych.

"Proszę o wszczęcie postępowania wobec kolegi Łukasza Szumowskiego, który pełniąc funkcję Ministra Zdrowia nie tylko nie dopełnił swoich obowiązków, ale w sposób rażący naraził zarówno pacjentów, jak i personel medyczny na zagrożenie zdrowia i życia oraz złamał wielokrotnie Kodeks Etyki Lekarskiej również podczas wypowiedzi w mediach" - napisała Katarzyna Pikulska - lekarka i przewodnicząca stowarzyszenia Skalpel.

Jak zaznaczyła autorka pisma, "fakt piastowania przez żadnego lekarza stanowiska publicznego nie zwalnia go z obowiązku przestrzegania Etyki Lekarskiej, a w szczególności w żadnym razie nie uprawnia go do publicznego naruszania godności zawodu lekarza i podważania zaufania do tego zawodu".

- Uważamy, że jest to świadome stwarzanie ryzyka i narażanie Polaków na zachorowanie - stwierdziła w rozmowie z "Rzeczpospolitą". Lekarka nie wyklucza złożenia pozwu zbiorowego lekarzy przeciwko rządowi, jeśli dojdzie do majowych wyborów.