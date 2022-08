Popandemiczna rewolucja na rynku pracy

Jacek Krzemiński

Jacek Krzemiński • 25 sie 2022 15:59





Pracownicy w popandemicznej rzeczywistości zaczęli znacznie częściej zmieniać pracę lub zastanawiać się nad zmianą, formą jej świadczenia czy zmianą branży – pisze w swej analizie na ten temat Polski Instytut Ekonomiczny. PIE wskazuje, że takie zmiany zaszły na całym świecie, także w Polsce. W naszym kraju aż 51 proc. osób planuje zmienić pracę w ciągu najbliższych 6 miesięcy. Do dużych zmian w postawach pracowników doszło na całym świecie. Fot. PIE

REKLAMA

Analiza PIE powstało w oparciu o wyniki badań firmy McKinsey.

Według tych badań obecnie najczęstszą przyczyną chęci zmiany pracy jest „brak perspektyw rozwoju zawodowego” (41 proc. wskazań respondentów).

Kolejne najważniejsze przyczyny to „nieadekwatne wynagrodzenie”, „niekompetentni szefowie”, „brak poczucia sensu wykonywanej pracy”” oraz „zawyżone oczekiwania firmy”.

„Pandemia COVID zmieniła status quo na rynku pracy. Pracodawcy i pracownicy w wielu branżach musieli funkcjonować w zupełnie nowych warunkach. Dotychczasowy kształt rynku pracy i relacje między pracownikami a pracodawcami okazały się mniej trwałe niż można było przypuszczać przed 2019 r.” – czytamy w analizie PIE.

„Bezprecedensowa zmiana sposobów świadczenia pracy w wielu branżach spowodowała zmiany dotychczasowego układu sił” – dodaje instytut. „Pracownicy w popandemicznej rzeczywistości zaczęli znacznie częściej zmieniać pracę lub zastanawiać się nad zmianą, formą jej świadczenia, zmianą branży, a nawet koniecznością dalszego pozostawania na rynku pracy. Tak wielka rotacja (lub rezygnacja) zachodzi na całym globie, niezależnie od kondycji regionalnego rynku pracy. W Polsce także ją widać. Co drugi pracownik planuje zmienić pracę w ciągu najbliższych 6 miesięcy”.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Cztery typy pracowników

Badania firmy McKinsey miały zidentyfikować obecne status quo na rynku pracy oraz przyczyny zmiany pracy i czynniki, które sprawiają, że pracownicy chcą pozostać w dotychczasowych firmach.

Z badań wynikło, że mamy obecnie na globalnym rynku pracy czterech typy pracowników: tradycjonalistów, elastycznych, idealistów i opiekunów. Charakteryzują się oni odmiennymi potrzebami, motywacjami i cechami demograficznymi.

„Tradycjonaliści to pracownicy, dla których kariera jest bardzo ważna i są w stanie pójść na kompromisy, gdy chodzi o pogodzenie pracy z obowiązkami domowymi. Preferują pracę dla dużych firm, za dobre wynagrodzenie, odpowiedni status zawodowy, bardzo istotne są dla nich perspektywy rozwoju” – pisze PIE. „To głównie osoby charakteryzujące się awersją do ryzyka, przywiązaniem do pracodawcy i małą skłonnością do podejmowania spontanicznych decyzji zawodowych. Są to więc osoby o dość standardowych motywacjach w kwestii pozostawania na rynku pracy".

Pracownicy elastyczni to - jak wskazuje Polski Instytut Ekonomiczny - w większości osoby w wieku 25-45 lat, ceniące sobie przede wszystkim autonomię w pracy, poczucie sensu, odpowiednie wynagrodzenie i wsparcie pracodawcy w zakresie indywidualnego dobrostanu. Świadczą swoją pracę na różne sposoby: jako pracownicy najemni, osoby pracujące na część etatu, freelancerzy i samozatrudnieni. Dla nich dużą wartością jest m.in. praca zdalna. "Idealiści to z kolei najmłodsza grupa osób aktywnych zawodowo. To pracownicy w wieku 18-24 lat, czyli pracujący studenci, osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy. W ich przypadku kluczowymi czynnikami wpływającymi na wybór określonej oferty pracy są autonomia, możliwość rozwoju zawodowego, poczucie sensu w pracy, dobra atmosfera i świadomość wsparcia w firmie" - opisuje PIE. Ostatnim wyodrębnionym typem pracownika są opiekunowie. To osoby w wieku

18-44 lat, w większości kobiety z obowiązkami opiekuńczymi. W ich przypadku pandemiasprawiła, że zmiana dotychczasowej drogi zawodowej była związana z koniecznością podjęcia obowiązków opiekuńczych wobec innych członków rodziny. Dla tej grupy autonomia i elastyczność pracy również odgrywają kluczowe znaczenie, ale także, a może przede wszystkim, istotne jest odpowiednie wynagrodzenie, wsparcie w zakresie dobrostanu i możliwość rozwoju zawodowego. W popandemicznej rzeczywistości procesy rekrutacyjne typu one-size-fits-all mogą

okazać się mniej efektywne niż jeszcze w 2019 r. – podsumowuje swoją analizę Polski Instytut Ekonomiczny.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU