Ponad połowa pracowników polubiła pracę zdalną

Jak podają autorzy badania, na rynku można zaobserwować sytuacje, w których przedłużenie okresu pracy zdalnej uzależnione jest od wciąż niepewnej sytuacji w kraju, z którego wywodzi się dana organizacja.

W przypadku międzynarodowych korporacji decyzja o powrocie do biura często jest podejmowana przez globalny zarząd, a ten często bazuje na obserwacjach poczynionych w kraju, w którym zlokalizowana jest centrala firmy. Stąd też część organizacji, m.in. z amerykańskim kapitałem, wstrzymuje się z przywróceniem standardowej formy pracy.

Jak wynika z deklaracji respondentów badania, 4 proc. firm powita pracowników w biurach pod koniec roku kalendarzowego, a kolejne 3 proc. zdążyło już zakomunikować zatrudnionym, że praca z biura będzie możliwa dopiero w 2021.

Zdaniem ekspertki Hays decyzja o terminie powrotu pracowników do biur w wielu przypadkach podyktowana jest przede wszystkim doświadczeniem firmy, zebranym na przestrzeni ostatnich miesięcy, a konkretnie tym, czy były one pozytywne, czy też negatywne.

– Firmy, w których udało się skutecznie przejść na model pracy zdalnej, w mniejszym stopniu dążą do szybkiego powrotu do biur – zauważa Aleksandra Tyszkiewicz, dyrektor w Hays Poland. I wyjaśnia – Jeśli wszystkie procesy biznesowe i decyzyjne udało się z sukcesem przenieść do świata wirtualnego, pracownicy skutecznie wykonują swoje obowiązki, a do kadry menedżerskiej nie docierają informacje o złym samopoczuciu członków zespołu czy też widocznym spadku ich zaangażowania, to jak najszybszy powrót do biura częściej postrzegany jest przez pryzmat potencjalnych zagrożeń niż korzyści. Co więcej, już teraz pojawiają się pierwsze deklaracje firm o stałym przeniesieniu środka ciężkości w kierunku pracy zdalnej, co doprowadzi do budowania rozproszonych zespołów, a często również ograniczenia metrażu wynajmowanej powierzchni biurowej – dodaje.

Podobne wnioski płyną z badania Hays Poland i Deloitte „Nowe oblicze normalności”. Większą otwartość na rekrutację pracowników, którzy swoje zawodowe obowiązki będą wykonywać wyłącznie zdalnie, deklaruje 56 proc. pracodawców. Jednocześnie większą motywację do powrotu wszystkich pracowników do siedziby firmy mają te organizacje, które w okresie pracy zdalnej zaobserwowały spadek wydajności pracy. Innym przykładem są organizacje, w których wprowadzono wyłącznie tymczasowe rozwiązania technologiczne, umożliwiające pracę zdalną w szczytowym okresie pandemii. Podobne podejście można również zaobserwować wśród firm opierających swoją działalność biznesową na zadaniach, których nie można całkowicie wykonać w formie zdalnej.

Kto polubił home office

Ostatnie tygodnie spowodowały, że home office generalnie zyskał w oczach pracowników. Z badania Hays Poland wynika, że 67 proc. z nich patrzy na pracę zdalną bardziej pozytywnie, a zaledwie 3 proc. deklaruje bardziej negatywne podejście do pracy w domu.

Jednocześnie 30 proc. respondentów nie zmieniło zdania na temat tej formy świadczenia pracy. Tę grupę mogą w dużej mierze tworzyć osoby, które już wcześniej korzystały z pracy zdalnej na większą skalę, a okres pandemii tylko potwierdził ich przekonania.

Jak wyjaśniają eksperci z Hays, postrzeganie pracy zdalnej jest uzależnione od wielu czynników – charakteru osoby, jej potrzeb, dostępnych rozwiązań technologicznych, zajmowanego stanowiska, a często również sytuacji mieszkaniowej i rodzinnej. Niektórzy pracownicy chcieliby pracować z domu, lecz obecnie brakuje im komfortowej i ergonomicznej przestrzeni do pracy. Inni czerpią energię i motywację do pracy z bezpośredniego kontaktu ze współpracownikami, jednak konieczność długich dojazdów do siedziby firmy uniemożliwia częste w niej bywanie.

Jednak w ogólnym rozrachunku specjaliści i menedżerowie dobrze odnaleźli się w pracy zdalnej. Pomimo konieczności mierzenia się z różnorodnymi wyzwaniami m.in. brakiem pokoju do pracy, koniecznością łączenia pracy z opieką nad dziećmi i poczuciem odosobnienia, chcieliby kontynuować pracę w tym modelu.

9 proc. respondentów po zakończeniu pandemii chciałoby pracować wyłącznie zdalnie, a kolejnych 39 proc. preferuje model, w którym dominuje praca z domu. Zaledwie 2 proc. respondentów całkowicie zrezygnowałoby z pracy zdalnej, wszystkie swoje obowiązki wykonując w biurze.

Aż 24 proc. respondentów deklaruje brak preferencji w zakresie trybu pracy, co zdaniem Aleksandry Tyszkiewicz z Hays Poland świadczy o tym, jak dobrze odnaleźliśmy się w realiach pracy zdalnej.

– Za brakiem preferencji wobec dominującego trybu pracy stoi zdolność skutecznego wykonywania swoich zawodowych obowiązków w każdej konfiguracji. Dla tej grupy profesjonalistów nie ma znaczenia, czy przebywają w biurze, pracując ramię w ramię ze swoimi współpracownikami, czy też działają zdalnie w domowym zaciszu. W obu przypadkach są równie skuteczni, co świadczy o ich zdolności do adaptacji. W określaniu swoich zawodowych preferencji skupiają się na charakterze powierzonych zadań, a nie miejscu, z którego je wykonują – wyjaśnia Aleksandra Tyszkiewicz.

Jednak warto zwrócić uwagę na inny problem wynikający z pracy zdalnej. W rozmowie z PulsHR.pl mówiła o nim prof. Joanna Tyrowicz z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i ośrodka badawczego GRAPE.

- Kiedy w warunkach kontrolowanego eksperymentu przeniesiono część pracowników na home office, to niektórzy deklarowali wysoki poziom dyskomfortu psychicznego związanego z wykonywaniem pracy w samotności. Po drugie: okazało się, że te osoby, które pracowały z domu, miały mniejszą szansę awansu niż ci, którzy - choć pracowali gorzej - byli pod ręką szefa. Nie ma w tym nic dziwnego. Ludzki mózg lepiej reaguje na to, co widzi niż na to, czego nie widzi. Gdy zatem widzi pracownika zakasującego nieustannie rękawy na miejscu, to często na poziomie kognitywnym nie dopuści do świadomości wiedzy, że inna osoba pracująca z domu osiąga jeszcze lepsze wyniki - wskazywała badaczka.

Wolę z domu, bo...

Blisko połowa uczestników badania Hays ma obawy związane z powrotem do standardowej formy świadczenia pracy. Najczęściej dotyczą one trudności z dojazdem do biura, np. konieczności korzystania z komunikacji miejskiej lub wyboru alternatywnych, bardziej czasochłonnych sposobów dojazdu. Również 23 proc. respondentów obawia się, że wraz z powrotem do siedziby firmy pogorszeniu ulegnie ich work-life balance. Poświęcanie czasu na dojazd do miejsca pracy ogranicza zakres czasu wolnego oraz może zmniejszyć elastyczność, z jaką pracownicy w ostatnich miesiącach planowali swój dzień.

Na trzecim miejscu pojawiły się obawy związane z brakiem odpowiedniego przygotowania biura. Część pracowników ma wątpliwości, czy firma zorganizuje pracę w sposób minimalizujący ryzyko zakażenia, np. czy wprowadzi rozwiązania pozwalające zachować dystans społeczny oraz procedury na wypadek zdiagnozowania Covid-19 u jednego z zatrudnionych.

Kolejne 9 proc. respondentów obawia się, że pracodawca nie wykaże się zrozumieniem dla ich wątpliwości i potrzeb, a powrót do biura będzie miał charakter polecenia służbowego.

To, jak ma być przygotowane miejsce pracy, by było bezpieczne wyjaśnił Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, który w uzgodnieniu z Głównym Inspektorem Pracy, przygotował publikację "Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia osób pracujących w czasie epidemii COVID-19".

Po pierwsze pamiętajmy o dystansie fizycznym. Eksperci zalecają indywidualne rozkłady czasu pracy, by ograniczyć liczbę osób przebywających jednocześnie w zakładzie pracy. W pomieszczeniach sanitarnych, socjalnych i szatniach można organizować na przykład rotacyjne przerwy. Zalecane jest też umiejscowienie stanowisk pracy w tak, aby zapewnić między nimi co najmniej 1,5-metrową odległość. Jeśli to niemożliwe, firma musi przekazać pracownikom rękawiczki oraz maseczki czy przyłbice.

Przy czym pracodawcy nie powinni kierować do pracy wymagającej wysiłku fizycznego (przy jednoczesnym stosowaniu filtrującego sprzętu ochrony układu oddechowego - np. półmasek filtrujących) osób z chorobami układu krążenia i oddechowego oraz pracowników w wieku powyżej 65 lat.