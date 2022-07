Ponad połowa pracowników marzy o zmianie pracy

km

Z badania przeprowadzonego przez Great Place to Work wynika, że dla pracowników najbardziej frustrujący jest brak wzajemnego zaufania i poczucia celu w pracy, ale także nie najlepsze relacje międzyludzkie panujące w firmach. Połowa pracowników deklaruje, że nie zamierza polecić swojego pracodawcy innym (fot. Ant Rozetsky/Unsplash)

Około połowa pracowników na całym świecie ma jednoznacznie pozytywne doświadczenia i myśli o swoim pracodawcy jako świetnym miejscu pracy.

Regionem o najsłabszym wyniku okazała się Europa - jedynie 52 proc. potwierdziło, że pracuje w wyjątkowym miejscu pracy.

Prawie połowa ankietowanych stwierdziła, że nie zamierza pozostać na długo u swojego obecnego pracodawcy.

Badanie Global Employee Engagement Benchmark 2021 zostało przeprowadzone na grupie ponad 14 tysięcy pracowników z 37 krajów i pozwala przyjrzeć się jakości globalnego rynku pracy. Badani mieli za zadanie ocenić swoje miejsce pracy na podstawie 17 stwierdzeń, jakie zawarte są w tradycyjnej ankiecie Great Place to Work Trust Index. Te dotyczyły czynników, które przyczyniają się do pozytywnego doświadczenia pracowników, w tym poczucia celu pracy, przestrzeni do innowacyjnego myślenia, bezpieczeństwa psychicznego, postrzegania liderów i uczciwości stosowanych zasad.

Z badania wynika, że tylko około połowa pracowników na całym świecie ma jednoznacznie pozytywne doświadczenia i myśli o swoim pracodawcy jako świetnym miejscu pracy. Różnice między regionami są niewielkie.

W regionie o najlepszym wyniku - w Ameryce Południowej, 60 proc. pracowników określiło swoją firmę jako świetne miejsce pracy. Regionem o najsłabszym wyniku okazała się być Europa - jedynie 52 proc. potwierdziło, że pracuje w wyjątkowym miejscu pracy.

Cztery obszary, które muszą poprawić pracodawcy

Analiza wyników badania pozwoliła wyodrębnić 4 obszary, które stanowią dzisiaj dla większości firm na świecie największe wyzwanie. Są to:

- uczciwość i równość traktowania: ponad połowa pracowników uważa, że wynagrodzenia i awanse nie są przyznawane sprawiedliwie.

- atmosfera pracy i relacje międzyludzkie: 45 proc. ankietowanych twierdzi, że ich firma nie jest środowiskiem sprzyjającym zdrowiu psychicznemu. - poczucie celu: to dla pracowników coraz ważniejszy aspekt, niestety, duży odsetek respondentów zadeklarował, że nie ma poczucia, że ich praca ma sens i znaczenie. - przywództwo: niemal połowa respondentów nisko oceniła kompetencje przywódcze swoich liderów, wskazując m.in., że nie dbają o nich jako o ludzi i nie angażują ich w podejmowane decyzje. - Takie doświadczenia są niestety udziałem połowy pracowników na świecie - mówi Michael C. Bush, dyrektor generalny Great Place to Work. - To oznacza, że przeciętna firma nie korzysta z pełnego potencjału swoich pracowników, co przekłada się na niższą konkurencyjność i słabsze wyniki biznesowe firm. Przeprowadzone badanie potwierdza, że większość miejsc pracy na świecie będzie miała kłopoty z utrzymaniem pracowników: prawie połowa ankietowanych stwierdziła, że nie zamierza pozostać na długo u swojego obecnego pracodawcy. Firmy staną również przed wyzwaniem przyciągnięcia nowych talentów: ponownie blisko połowa pracowników zadeklarowała, że nie zamierza polecić swojego pracodawcy innym. Zestawienie średniej światowej z wynikami firm z certyfikatem Best Workplaces (źrodło: Great Place to Work)

