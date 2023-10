Ponad połowa młodych Polaków nie wierzy, że znajdzie atrakcyjną pracę

Dobre wynagrodzenie, elastyczne godziny pracy, możliwości rozwoju. To trzy główne elementy, których młodzi szukają w ofertach pracy. A pracować chce wielu z nich, nawet jeśli nie muszą. Problem w tym, że sytuacja na rynku nie ułatwia im podjęcia pracy. Są oni tego świadomi.

To wyobrażenie zmienia się jednak wśród osób, które właśnie uzyskały dyplom. Znacznie niższy odsetek (32 proc.) ankietowanych w wieku 26-30 lat uważa, że wykształcenie wyższe faktycznie ma realny wpływ na znalezienie satysfakcjonującej pracy. Rynek pracy bardzo dynamicznie się zmienia, a co za tym idzie - percepcja roli edukacji w ścieżce zawodowej również ulega modyfikacji. Dawniej ukończenie studiów było postrzegane jako wyznacznik sukcesu, aktualna rzeczywistość rynku pracy udowadnia, że ta zależność nie jest już tak oczywista.

Jak wynika z raportu „Młodzi vs Mobile. Wpatrzeni w ekran, czyli o młodych Polakach i technologii mobilnej”, przeprowadzonego przez Future Mind, 44 proc. młodych do 20. roku życia uważa, że ukończenie studiów wyższych pomaga w znalezieniu lepszej pracy.

– Jak wynika z danych GUS, w dzisiejszych czasach co drugi Polak wykonuje pracę niezwiązaną z ukończonym kierunkiem studiów. Ponadto jedynie 7 proc. wykorzystuje w większym lub mniejszym stopniu w realizacji zadań służbowych wiedzę i umiejętności zdobyte na uniwersytecie. Takie dane bardzo jasno pokazują, że sukces zawodowy coraz rzadziej jest uwarunkowany posiadaniem określonego dyplomu – komentuje Izabela Franke, head of advisory w Future Mind.

Jak pokazały najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego, bezrobocie dotyka głównie osób w wieku od 25 do 44 lat. (fot. Priscilla Du Preez/Unsplash)

Jak dodaje, niejednokrotnie to przede wszystkim doświadczenie oraz umiejętności miękkie determinują sukces zawodowy.

- Młodsze pokolenia, którym brakuje doświadczenia w życiu zawodowym, mogą postrzegać rynek pracy przez pryzmat wartości swoich rodziców, a nie faktycznych wymagań stawianych przed pracownikami. Z kolei osoby starsze, które już ukończyły edukację wyższą i zdobyły doświadczenie na rynku pracy, miały okazję zweryfikować, do jakiego stopnia uzyskanie przez nich dyplomu wyższej uczelni faktycznie wpływa na sukces zawodowy. Stąd w wynikach naszych badań pojawia się kilkunastoprocentowa rozbieżność opinii w tej kwestii - uzupełnia Izabela Franke.

Wysoka pensja, czyli czynnik numer jeden. Co dalej na liście?

Z badania Future Mind wynika, że w momencie poszukiwania pracy czynnikiem kluczowym dla młodych w wieku 15-20 lat pozostaje niezmiennie oferowane przez potencjalnego pracodawcę wynagrodzenie. Wskazało na nie 55 proc. badanych. Poza wysokością comiesięcznej wypłaty są jednak inne, istotne dla ankietowanych warunki atrakcyjnej oferty, mianowicie elastyczne godziny pracy (43 proc.) oraz szerokie możliwości rozwoju (36 proc.). Oceniając swoje możliwości znalezienia atrakcyjnej pracy w perspektywie miesiąca, respondenci byli raczej sceptyczni. Szanse zatrudnienia na dobrych warunkach 51 proc. z nich określiła jako małe, a jedynie 17 proc. jako duże.

Ciekawą zależność można zauważyć w tym, jak osoby rozpoczynające karierę zawodową postrzegają zatrudnienie w momencie, gdyby mieli zapewnione warunki życia na wysokim poziomie. Większość młodych osób chciałaby pracować, nawet jeśli ich sytuacja życiowa by tego od nich nie wymagała. Powód? Przede wszystkim własny rozwój, na który wskazało 35 proc. ankietowanych w grupie wiekowej 15-20 lat oraz chęć życia na wyższym poziomie, wybrana przez 23 proc. respondentów z tej samej grupy. Co więcej, zaledwie 6 proc. młodych stwierdziło, że życie na dostatecznym poziomie wystarczy, by zrezygnować z pracy.

Jednak realizacja tego celu może nie przyjść im bezproblemowo. Z najnowszych danych GUS wynika, że choć mamy w Polsce rekordowo niskie bezrobocie, to zjawisko to występuje głównie wśród młodych osób w wieku od 25 do 44 lat.

(fot. John Schnobrich/Unsplash)

– W świecie, który nieustannie ewoluuje pod wpływem technologii i sztucznej inteligencji, młode pokolenie redefiniuje swoje podejście do kariery. Dla nich atrakcyjne wynagrodzenie, choć wciąż ważne, jest jedynie punktem wyjścia. Szczególnie cenią miejsca pracy, które oferują nie tylko stabilność finansową, ale także szansę na prawdziwy rozwój, interakcje z nowoczesnymi technologiami i możliwość kształtowania przyszłości. W tym dynamicznym środowisku granice tradycyjnych ról zawodowych zaczynają się zacierać. Stałość i specjalizacja ustępują miejsca elastyczności, interdyscyplinarności i nieustannemu uczeniu się. Osoby wchodzące na rynek pracy zdają sobie sprawę, że aby odnieść sukces w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, muszą być gotowe nie tylko dostosowywać się do niej, ale także aktywnie na nią wpływać – mówi Izabela Franke.

Ile chcą zarabiać studenci i ile wydają na swoje utrzymanie?

Z badania przeprowadzonego przez Tikrow wynika, że większość studentów zamknie swoje miesięczne rachunki w widełkach od 1,5 do nawet 3 tys. zł miesięcznie. Na tę grupę składa się 30 proc. ankietowanych, których wydatki wyniosą od 1,5 do 2 tys. zł oraz 29 proc. respondentów z miesięcznymi kosztami życia od 2 do 3 tys. zł.

17 proc. studentów wyda miesięcznie od 1 do 1,5 tys. zł, a 15 proc. ankietowanych na swoje utrzymanie poświęci ponad 3 tys. zł w skali miesiąca.

– W minionym roku akademickim w Polsce studiowało około 1,2 mln ludzi. To ogromna grupa społeczna, przed którą stoi szereg wyzwań nie tylko natury edukacyjnej, ale również finansowej. Znaczna część z nich opuszcza rodzinne miejscowości i musi utrzymać się w innej części kraju. Zgodnie z naszym badaniem niemal co trzeci student jest zdany wyłącznie na siebie i praca, tuż obok nauki, staje się jego naturalną potrzebą – podkreśla Krzysztof Trębski, członek zarządu Tikrow.

Na jakie zarobki mogą liczyć studenci? Badanie „Student w pracy” Programu Kariera Polskiej Rady Biznesu pokazuje, że w 2023 r. co piąty student zarabia pomiędzy 2 a 3 tysiące złotych miesięcznie. To spadek o blisko 12 punktów procentowych w porównaniu z zeszłym rokiem. Tyle samo (19 proc.) otrzymuje pensję w wysokości od 3 do 4 tysięcy złotych na rękę, co jest porównywalne z 2022 r.

– Na rynku pracy obserwujemy dwa trendy. Z jednej strony firmy tną koszty i ograniczają zatrudnienie studentów, co wpływa na zwiększanie liczby osób deklarujących zarobki w przedziale 1001 a 2000 złotych oraz poniżej tysiąca złotych. Z drugiej strony widać profesjonalizację pracy studenckiej. Mimo niepewności na rynku przedsiębiorstwa chcą zatrudniać najlepszych kandydatów i są gotowe bardzo dobrze im zapłacić – mówi Marian Owerko, twórca i szef Programu Kariera, niezależnego programu płatnych staży dla studentów i absolwentów organizowanego przez Polską Radę Biznesu, której jest wiceprezesem.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl