Ponad 90 proc. pracowników zwraca na to uwagę przy wyborze pracodawcy

Tylko co trzeci pracownik w Polsce uważa, że firma, w której pracuje jest przyjazna zwierzętom. Tymczasem dla 95 proc. z nich ten aspekt miałby wpływ na decyzję o wyborze miejsca zatrudnienia – wynika z badania przeprowadzonego przez firmę Pethelp. 63 proc. badanych uważa, że przyjazny zwierzętom pracodawca powinien umożliwić przyprowadzanie ich do pracy (fot. Hannah Grace/Unsplash)

Z ankiety przeprowadzonej przez Pethelp - polską markę oferującą opiekę weterynaryjną dla zwierząt w formie abonamentu, wynika, że 97 proc. polskich pracowników chciałoby pracować w firmach przyjaznych zwierzętom. Tylko co trzeci za „pet friendly” uważa tę, w której pracuje obecnie (32 proc.).

Biorący udział w ankiecie jednoznacznie wskazali, że mając do wyboru dwie oferty pracy, z większym prawdopodobieństwem wybiorą tę otrzymaną od firmy, którą postrzegać będą jako przyjazną zwierzętom. „Zdecydowanie tak” na to pytanie odpowiedziało aż 55 proc. badanych, a 40 proc. wskazało opcję „tak, gdyby reszta warunków pracy była podobna”. Czynnik ten nie miałby żadnego wpływu na decyzję o wyborze pracodawcy jedynie w przypadku 5 na 100 ankietowanych.

Opieka weterynaryjna, akcje społeczne i pies w biurze

Co zatem powinien robić pracodawca, aby być postrzegany jako przyjazny zwierzętom? Brać udział w akcjach społecznych wspierających zwierzęta – na tę odpowiedź wskazało 70 proc. badanych. Jak wskazują, obecnie ich firmy tylko w 12 proc. przypadków regularnie angażują się tego typu działania, a w 23 proc. przypadków robią to sporadycznie.

Innym wskazanym przez pracowników działaniem jest zadbanie o zwierzęta posiadane przez pracowników poprzez oferowanie pakietów weterynaryjnych. Z tego benefitu ucieszyłoby się 94 proc. respondentów, podczas gdy obecny pracodawca oferuje je jedynie w 2 proc. przypadków.

63 proc. badanych uważa, że przyjazny zwierzętom pracodawca powinien umożliwić przyprowadzanie ich do pracy.

- Z naszego badania jednoznacznie wynika, że zwierzęta są dla pracowników bardzo ważne. Dlatego oczekują, że pracodawca zadba o nie tak, jak o pozostałych członków ich rodzin. Z drugiej strony działania w tym zakresie nadal podejmuje niewiele firm, stąd jest to szansa, by pozytywnie wyróżnić się na tle konkurencji i przekonać do siebie kandydatów. – podsumowuje Sławomir Wiatr, CEO firmy Pethelp.

