Ponad 80 proc. specjalistów tej firmy nie chce już na stałe pracować z biura

Branża IT od dawna uchodziła za lidera w kwestii możliwości pracy zdalnej. Jednak jak pokazało badanie „Powrót do biura”, przed pandemią pracownicy nie korzystali z tej możliwości specjalnie często. Maksymalnie dwa razy w tygodniu w biurze pojawiało się niewiele ponad 30 proc. zatrudnionych, a 45 proc. korzystało z home office sporadycznie, tylko gdy była taka konieczność.

Czytaj: Arkadiusz Mężyk: rynek pracownika może być korzystny

Badanie pokazało, że epidemia znacząco zmieniła sposób, w jaki pracownicy chcą wykonywać swoje obowiązki w przyszłości. Blisko 60 proc. ankietowanych po doświadczeniach związanych z pandemią, chce się pojawiać w biurze maksymalnie dwa razy w tygodniu. Obecnie jedna czwarta zatrudnionych chce przejść na model w pełni zdalny, a dodatkowe 33 proc. badanych z home office chce korzystać trzy lub cztery razy w tygodniu. Dla porównania pracę z biura każdego dnia zadeklarowało zaledwie 10 proc. ankietowanych.

Przy okazji badania Billennium sprawdziło też, za co pracownicy najbardziej cenią sobie pracę zdalną, a także czego im brakuje, gdy nie odwiedzają pracy. W pytaniu wielokrotnego wyboru blisko 83 proc. ankietowanych wskazało, że home office to dla nich oszczędność czasu, ponieważ nie muszą dojeżdżać do biura. Dodatkowo niemal połowa chwali sobie domową ciszę i możliwość większego skupienia, a 45 proc. badanych docenia elastyczny czas pracy.

Z drugiej strony ewentualny powrót do biura uzasadniany był m.in. potrzebą kontaktu z ludźmi (47 proc. odpowiedzi), lepszym work-life balance (34 proc.) oraz wygodniejszym stanowiskiem pracy (31 proc.). Dlatego też 63 proc. ankietowanych chciałoby już wrócić do biura na stałe lub w systemie mieszanym: home office – praca w biurze.

CZYTAJ DALEJ »

- Wiele wskazuje na to, że pandemia wpłynie nie tylko na popularność pracy zdalnej, ale może też znacząco zmienić rynek najmu nieruchomości biurowych. Skoro większość pracowników chce się pojawiać w biurze maksymalnie dwa razy w tygodniu, model w którym każdy ma swoje stałe biurko zostanie zastąpiony przez elastyczniejsze rozwiązania, a co za tym idzie, firmy będą potrzebowały zdecydowanie mniejszych powierzchni biurowych – dodaje Bartosz Łopiński CEO Billennium.

Jak pokazały wyniki badań pracownicy nie zapominają o sytuacji na świecie. Ponad 56 proc. ankietowanych wskazało, że boi się, że po powrocie do biura może mieć bezpośredni kontakt z osobą zarażoną, a niemal 30 proc. czuje lęk przed tym, że do takiego kontaktu dojdzie w trakcie dojazdu do biura. Dodatkowo 43 proc. badanych ma obawy, czy współpracownicy będą się stosować do wytycznych, mających na celu zapobieganie zarażeniom.

Dlatego też pracownicy Billennium uważają, że powrót do biura możliwy jest tylko przy zachowaniu ostrożności. Ponad połowa wskazała, że priorytetem na przyszłość jest rotacyjny system pracy, obniżający liczbę osób przebywających jednocześnie w biurze, która powinna być zresztą z góry określona przez pracodawcę (54 proc. odpowiedzi). Dodatkowo niemal połowa pracowników chciałaby, żeby biurka zostały rozstawione z zachowaniem większej odległości. Często stosowany środek zapobiegawczy rozprzestrzenianiu wirusa w innych miejscach pracy, jakim jest obowiązkowe mierzenie temperatury pracownikom, zyskało 32 proc. odpowiedzi.

- Wyniki badań są dla nas doskonałym źródłem, na bazie którego stworzymy strategię naszego dostosowania się do nowej normalności. Mam nadzieję, że dzięki niemu, gdy nadziejcie już czas powrotu do biura, wszyscy, którzy się na to zdecydują, będą się czuli bezpiecznie i komfortowo – podsumowuje Bartosz Łopiński.

O badaniu

Badanie zostało przeprowadzone w formie ankiety online, a wszystkie odpowiedzi były anonimowe. Wzięło w nim udział blisko 690 pracowników Billennium ze wszystkich działów firmy, przede wszystkim z polskich biur. Kilkadziesiąt ankiet wypełnili również specjaliści z Pune w Indiach oraz Kuala Lumpur w Malezji.