Ponad 200 tysięcy Polaków dostanie wezwanie do wojska. Po opornych przyjdzie policja

W sumie w tym roku kwalifikacja wojskowa będzie trwała 66 dni roboczych (bez 2 maja - po święcie pracy i 9 czerwca - po Bożym Ciele, bez weekendów). W tym czasie przed komisjami stanie 230 tys. osób.

Rozporządzenie ws. kwalifikacji wojskowej zakłada powstanie około 390 powiatowych komisji lekarskich. Tym samym szacuje się, że każda z nich będzie musiała "obsłużyć" około 30 osób dziennie z uwzględnieniem jednoczesnej pracy nie więcej niż 2-3 komisji realizujących zadania na terenie administrowanym przez jedno wojskowe centrum rekrutacji.

Kwalifikacja wojskowa 2023 - czy stawienie się jest obowiązkowe?

Kwalifikacja wojskowa ogłaszana jest przez wojewodę na terenie danego województwa nie później niż na 14 dni przed dniem jej rozpoczęcia. Za jej przeprowadzenie na terenie powiatu (miasta na prawach powiatu) odpowiada starosta (prezydent miasta).

Stawienie się na wezwanie jest obowiązkowe. Każdy, kto je otrzyma, w wyznaczonym terminie musi stawić się przed komisją. Niedopełnienie tego obowiązku może grozić doprowadzeniem przez policję lub grzywną. Jeśli z ważnych przyczyn nie ma możliwości być na czas, to taka osoba musi powiadomić o tym komisję.

Kwalifikacja wojskowa to w praktyce obowiązkowe badanie, któremu podlegają mężczyźni urodzeni w konkretnym roczniku oraz kobiety, które spełniają konkretne wymagania. W trakcie sprawdzany jest stan zdrowia fizycznego i psychicznego uczestników. Jej celem jest z jednej strony wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej, a z drugiej określenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby wojskowej osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji oraz tych, które zgłosiły się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej.

Co trzeba zabrać ze sobą na kwalifikację wojskową?

Osoby, które zostały zobowiązane do stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarska powinny ze sobą zabrać:

dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;

książeczkę wojskową, w przypadku jej posiadania;

dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;

posiadaną dokumentację medyczną dotyczącą stanu zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Procedura kończy się nadaniem stopnia wojskowego szeregowego i przeniesieniem osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do pasywnej rezerwy.

