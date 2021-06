Pomorze kusi specjalistów i daje stypendia

Przedsiębiorcy z sektora technologii offshore, portowo-logistycznej, IT oraz technologii medycznej w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia mogą ubiegać się o granty relokacyjne dla nowo zatrudnionych pracowników. W ramach wsparcia specjaliści przenoszący się na stałe do województwa pomorskiego otrzymają fundusze na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z przeprowadzką. Wartość stypendium dla jednego pracownika wynosi 10 tys. zł.

Wartość stypendium dla jednego pracownika wynosi 10 tys. zł (fot. Shutterstock)

W ramach konkursu przedsiębiorca będzie mógł otrzymać dotację w postaci stypendium dla nowozatrudnionych pracowników, którzy zdecydują się na przeprowadzkę do województwa pomorskiego. Wartość jednego stypendium to 10 tys. zł. Można złożyć kilka wniosków, przy czym jedna firma może uzyskać wsparcie maksymalnie dla 80 osób.

Pracodawca ma czas na obsadzenie nowych stanowisk pracy objętych wsparciem do końca 2022 r. Stypendium przekazywane jest przedsiębiorcy w formie jednorazowego grantu po zawarciu umowy o pracę z nowym pracownikiem.

Pracownik, który otrzyma stypendium może je wykorzystać zgodnie ze swoimi potrzebami na pokrycie kosztów związanych ze zmianą miejsca zamieszkania i pracy np. opłacenie przeprowadzki, wynajmu mieszkania i zakupu niezbędnych elementów jego wyposażenia.

Wsparcie kierowane jest do tych firm, które na dzień podpisania umowy będą prowadziły działalność zarejestrowaną (potwierdzoną stosownym wpisem) na terenie województwa pomorskiego. Wnioskodawcy muszą prowadzić działalność związaną z wybranymi branżami w ramach Inteligentnych Specjalizacji Pomorza (ISP), czyli ISP 1 - technologie offshore i portowo-logistyczne, ISP 2 – IT - technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie oraz ISP 4 - technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia.

Zatrudnienie musi nastąpić na podstawie umowy o pracę z minimalnym wynagrodzeniem 6 tys. zł brutto.

- Efektywność gospodarki i jej konkurencyjność wymaga stałego dopływu wysoko wykwalifikowanych pracowników. Konkurs grantowy jest odpowiedzią na tę potrzebę, a branże objęte konkursem są kluczowe dla rozwoju regionu. Pomorskie jest miejscem atrakcyjnym do życia i mamy nadzieję, że stypendium będzie ważną zachętą dla specjalistów na sprowadzenie się do naszego województwa oraz na powrót tych osób, które kiedyś stąd wyjechały a obecnie zdecydują się na powrót do nas na stałe. W konkursie zyskuje pracodawca, nowy pracownik i oczywiście gospodarka regionu, czyli my – wyjaśnia kierownik projektu Maciej Silarski

Wnioski należy składać w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza. Na konkurs przeznaczono 1,5 mln zł. Nabór będzie prowadzony do wyczerpania alokacji środków. Dokumentacja i szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ARP.

