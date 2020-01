Polskie Forum HR akcentuje znaczenie wdrażania pracowników w dobie automatyzacji

Raport Forum ukazał się 23 stycznia 2020 r. W tym obszernym zestawieniu poddano wnikliwej analizie: career management w polskich firmach, onboarding w organizacjach, budowanie marki pracodawcy, umiejętności kluczowe dla rynku pracy w najbliższej przyszłości, reedukacje pracowników oraz nabywanie przez nich nowych kompetencji czy wartościowanie stanowisk.

Jak dowodzą odpowiedzi płynące z firm, do których wysłano ankiety Forum, przedsiębiorstwa przywiązują wagę do kadr. Ponad 80 proc. respondentów w 2019 r. korzystało ze szkoleń wprowadzających, czyli tzw. onboardingu, tworzy systemy wynagrodzeń, wykorzystuje career mobility. Efektywność większości narzędzi career management została oceniona bardzo wysoko.

Największą popularnością w 2020 r. cieszyć się będą natomiast programy rozwojowe oraz szkolenia doskonalące kompetencje. Plany na ten rok, biorąc pod uwagę poziom wykorzystania rozwiązań w zakresie career management w roku ubiegłym, są jednak bardzo ostrożne.

CZYTAJ DALEJ »

(źródło: polskieforumhr.pl)

Warto zauważyć, że duże firmy (zatrudniające powyżej 250 pracowników i zarazem grupa najbardziej reprezentowana w ankiecie) częściej niż pozostałe podmioty korzystają z rozwiązań career management. Niemniej jednak tylko programy rozwojowe są narzędziem, które zyska na popularności w 2020 r. spośród badanych rozwiązań. "Może to być wynikiem rosnącej niepewności w otoczeniu biznesowym i pojawiających się sygnałów o zbliżającej się stagnacji na rynku" - komentują analitycy Forum w raporcie.

Co powstrzymuje firmy przed korzystaniem z rozwiązań w zakresie career management?

Nie powinno dziwić, że za główny ogranicznik realizowania career managementu w firmach uważa się budżet. Aż 56 proc. pytanych firm właśnie tę zmienną uznało za najbardziej dotkliwe ograniczenie. Budżet na działania w zakresie career management w większości przypadków nie przekracza 0,1 proc. przychodów.

Na drugim miejscu tym, co ogranicza przedsiębiorstwa w dogłębniejszej pracy nad career management, są braki kadrowe w samych działach HR. Tę odpowiedź wskazywało 44 proc. pytanych.

Forum dopytało też w tym temacie, jak realizowane są te działania: zewnętrznie czy wewnętrznie?

(źródło: polskieforumhr.pl)

Okiem specjalistów

W raporcie poświęca się też kilka ważnych akapitów najważniejszym wyzwaniom HR, przed jakimi stają firmy u progu nowej dekady. To zwłaszcza: wysoka rotacja pracowników, marka pracodawcy (inaczej employer branding) czy postępująca automatyzacja.

W przypadku rotacji pracowników wypowiada się o niej Joanna Rutkowska, dyrektor HR w Trenkwalder Polska. Podkreśla ona, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy ponad 70 proc. firm w Polsce zwiększyło zatrudnienie średnio o 10 proc., a 30 proc. przedsiębiorców zadeklarowało, że zatrudniło więcej niż 50 osób. Opierała się ona na własnych badaniach Trenkwaldera z lata 2019 r.

- Koszty takich zmian są ogromne - stwierdziła ekspertka, podkreślając, że koszt rotacji na jednym stanowisku pracy wynosi przeciętnie od 93 proc. do nawet 200 proc. rocznego wynagrodzenia. Wobec rynku pracownika, wiele firm zmuszonych jest do ponoszenia tych kosztów.

Czytaj też: Jak walczyć o pracownika i zatrzymać go w firmie? Raport Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej

- Analiza procesów HR w firmie staje się niezbędną częścią funkcjonowania przedsiębiorstw - stwierdziła Rutkowska. - Szczególne znaczenie mają działania w ramach tzw. onboardingu, których poprawne zaplanowanie i wdrożenie jest istotnym elementem ograniczającym rotację w organizacjach - dodaje.

Marka pracodawcy

W przypadku marki pracodawcy akcentuje się sprawdzanie pracodawcy przez rekrutowanych.

Z badania „Randstad Employer Brand Research” wynika, że 91 proc. kandydatów sprawdza w internecie opinie o potencjalnym pracodawcy, nim zdecyduje się na złożenie aplikacji. 62 proc. wykorzystuje do tego media społecznościowe, a tu szczególnie łatwo znaleźć informacje m.in. o panującej w danej firmie atmosferze.

Przedsiębiorstwa cieszące się pozytywnym wizerunkiem mają o 28 proc. mniejszą rotację pracowników. Łatwiej im też przyciągnąć pasywnych kandydatów, czyli takich, którzy nie szukają pracy, a są świetnymi specjalistami. Firmy o gorszym wizerunku wydają o 10 proc. więcej na utrzymanie pracowników. Badanie Randstad dowodzi też, że te, które mają jasno określoną strategię zatrudnienia, mają o 67 proc. więcej szans, aby zwiększyć swoje przychody w porównaniu rok do roku.

Czytaj też: Onboarding ma znaczenie. "Może zwiększać retencję nawet o 50 proc."

Jak podkreślają ekspertki udzielające wiedzy autorom badania - Beata Wolska i Magdalena Skowrońska z Randstad - wysoka kultura organizacyjna firmy wpływa nie tylko na zadowolenie pracownika z wykonywanej pracy, ale również na jego relacje z klientami.

Automatyzacja

W końcu nie możemy zapomnieć o trendzie, który niemal definiuje przemysł 4.0 - automatyzacji.

Często można spotkać się z opiniami, że automatyzacja prowadzi do zwiększania się bezrobocia. Tymczasem teza ta nie znajduje potwierdzenia w danych na temat rynku pracy. Autorzy najnowszego raportu Randstad Flexibility@work szacują, że zaawansowane technologie mogą spowodować wzrost zatrudnienia o około 0,5 proc. rocznie.

O ile rozwój automatyzacji w danej firmie wpływa bezpośrednio na redukcję stanowisk, o tyle pojawiają się nowe możliwości pracy w pokrewnych gałęziach gospodarki. Dzieje się tak dlatego, że robotyzacja obniża ceny, co prowadzi do większego popytu na dane produkty, a to z kolei - do większego zapotrzebowania w łańcuchu dostaw.

Jak podkreśla w raporcie Polskiego Forum HR Monika Hryniszyn z Randstad, przebranżowić się będzie musiało około 30 proc. pracowników. Inne dostępne badania mówią, że aż 60 proc. firm nie zastanawiało się jeszcze, czy inteligentna technologia w ich przypadku będzie wymagała przekwalifikowania się załogi.

Czytaj też: O tym trzeba pamiętać, wdrażając pracownika

W raporcie znajdujemy też cztery kroki, które muszą być spełnione, aby udało się przebranżowić przedsiębiorstwo. Pierwszym jest identyfikacja przyszłej sytuacji w firmie, drugim spojrzenie na pracownika z perspektywy jego umiejętności, trzecim identyfikacja pracowników, którzy mają szanse na przekwalifikowanie, by w końcu - po czwarte - transferować na nowe stanowisko przekwalifikowanego pracownika.

Spina te zmiany razem wniosek Agnieszki Krzemień, która jest ekspertem ds. zmiany kariery w ManpowerGroup. Mówi ona w jednej z konkluzji raportu Forum:

- Nie trzeba nikogo przekonywać, że z odpowiednimi ludźmi na odpowiednim miejscu, przedsiębiorcy nawet mimo ograniczonych zasobów mogą osiągnąć swoje cele i zdobywać przewagę rynkową. Bez odpowiednich kompetencji wśród pracowników firmy nie są w stanie generować i wdrażać rozwiązań czy innowacji, które przynoszą organizacjom pożądane rezultaty.

Grupa badawcza

W badaniu Polskiego Forum HR udział brały 63 firmy, z czego zdecydowaną większość stanowiły duże przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 250 pracowników. W większości to przedsiębiorstwa motoryzacyjne (21 proc.) oraz przemysłowe (16 proc.). Dalej Forum wylicza firmy z sektorów: usług dla biznesu (14 proc.), transportu i logistyki (13 proc.), spożywczego (10 proc.), bankowości i finansów (8 proc.) oraz przemysłu maszynowego, handlu (po 5 proc.), budownictwa (3 proc.), telekomunikacji (2 proc.), farmacji (2 proc.), inżynierii (2 proc.).

Ankiety z pytaniami do tych firm kierowano od 21 października do 25 listopada 2019 r.