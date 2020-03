Polskie firmy wśród najszybciej rozwijających się w Europie

Najwyżej notowaną polską spółką okazał się portal Domator24.com, który znalazł się na 30. miejscu. Pierwszą dziesiątkę polskich firm uzupełniają: SoftwareHut (pozycja 34), Enpire (80), We Can Do HR (118), RTB House (123), Ogrodosfera (176), Etno Cafe (196), Seargin (210), Virtus Lab (249) i All Good (308).

- Założyliśmy SoftwareHut w 2015 roku jako firmę oferującą oprogramowanie i outsourcing IT wspierającą programistycznie inne spółki w grupie. Teraz to najprężniej rozwijająca się spółka w całej Grupie TenderHut i zgodnie z tym, co twierdzi Financial Times, również najszybciej rozwijająca się spółka IT w Polsce - powiedział Robert Strzelecki, prezes zarządu SoftwareHut i Grupy Kapitałowej TenderHut.

- Jesteśmy dumni z tego, iż po raz kolejny nasza praca została doceniona w tak prestiżowym rankingu. O sile naszej firmy bez wątpienia stanowi zespół wybitnych specjalistów, którym przy tej okazji pragnę podziękować za determinację i zaangażowanie. To dzięki wspólnej pracy znajdujemy się w światowej czołówce firm z sektora technologicznego, dostarczających rozwiązania oparte o technologię deep learning. Na najbliższe lata patrzymy z optymizmem, planując dalszy rozwój oraz nieustannie podnosząc jakość oferty produktowej skierowanej do branży e-commerce - mówi Daniel Surmacz, COO w RTB House.

Najmocniej prezentowane "polskie" branże to: technologie (14 firm), e-commerce (5 firm), transport (4 firmy), gry (3 firmy) i usługi dla biznesu (3 firmy). W rankingu pojawiły się również polskie biznesy z branży żywności i napojów, która nie miała polskich reprezentantów w roku ubiegłym. Mowa o Etno Cafe, sieci kawiarni i producencie kawy kraftowej, oraz All Good, właścicielu sklepu internetowego CoffeeDesk.

- Ten ranking to potwierdzenie rosnącej pozycji polskich firm kawowych na europejskim rynku. W zestawieniu znalazł się jeden z europejskich pionierów produkcji napojów cold brew (kawy macerowanej na zimno), i jeden z największych kawowych sklepów internetowych na Starym Kontynencie. Co ważne, obydwie marki reprezentują segment kawy kraftowej, który staje się powoli kawową wizytówką Polski - powiedział Łukasz Mrowiński, CEO Etno Cafe.

Najwięcej reprezentantów w rankingu mają Niemcy (191 firm), Włochy (190 firm), Wielka Brytania (173 firm) i Francja (164 firm). Na te 4 kraje przypada ok. 70 procent firm ujętych w rankingu. Jeśli chodzi o miasta z największą liczbą biznesowych prymusów, numerem jeden jest Londyn, numerem dwa Paryż, a trzy – Mediolan. W pierwszej dziesiątce miast, z których pochodzą najszybciej rozwijające się firmy, po raz pierwszy znalazła się w tym roku Warszawa.