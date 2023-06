Polskie firmy stawiają na tych pracowników. To konieczna zmiana

Problemy demograficzne nie są jednak problemami tylko Polski. Dyskusja na temat podniesienia wieku emerytalnego ma miejsce także w innych krajach. Dania stopniowo podnosi wiek emerytalny do 68 lat do 2030 r. (obecnie 66 lat), Niemcy planują opóźnienie przejścia na emeryturę do 67 roku życia dla osób urodzonych po 1 stycznia 1964 r., a Wielka Brytania dąży do ustalenia wieku emerytalnego na 68 lat do 2044 r. (obecnie 66 lat). Hiszpania również wprowadza zmiany, gdzie od 2027 r. wiek emerytalny wyniesie 67 lat lub 38,5 lat płacenia składek (obecnie odpowiednio 65 i 37 lat).

Pracodawcy chcą zatrudniać osoby starsze. Wiek to nie wada, a cenne doświadczenie

Z jednej strony mamy konieczność dyskusji o wieku emerytalnym, z drugiej aktywność pracodawców zmierzającą do aktywizacji zawodowej seniorów.

Według badania przeprowadzonego przez Grupę Progres, rośnie liczba firm, które angażują osoby starsze do pracy. Wyniki pokazują, że co piąty pracodawca (22 proc.) planuje zwiększyć swoją kadrę o seniorów.

Magda Dąbrowska z Grupy Progres podkreśla, że błędne jest przekonanie o tym, że wydajność osób starszych maleje z wiekiem. Seniorzy są elastyczni, chętni do nauki i radzą sobie z nowymi technologiami. Ponadto mają wysoką motywację do pracy i dużo czasu wolnego, ponieważ mają mniej obowiązków domowych. Rzadziej zmieniają również pracę niż osoby młodsze.

94 proc. pracodawców przebadanych przez Grupę Progres uważa, że wiek nie jest powodem zwolnienia pracownika. Dodatkowo, 54 proc. firm wprowadziło lub zmodyfikowało kodeksy etyki i programy dedykowane seniorom, aby zapewnić im ochronę przed dyskryminacją z powodu wieku.

Jak wynika z kwietniowego "Barometru Polskiego Rynku Pracy” przygotowanego przez Personnel Service, 56 proc. pracodawców przyznaje, że ma w swojej załodze emerytów. Dotyczy to zwłaszcza największych firm – 64 proc. w porównaniu do 60 proc. średnich i 42 proc. małych. Nie będzie też zaskoczeniem, że patrząc na sektory rynku największy udział emerytów dotyczy firm z sektora publicznego (71 proc.), a najmniej IT (40 proc.) oraz HoReCa (33 proc.).

Aktualnie pracownicy w wieku emerytalnym w co drugiej firmie stanowią maksymalnie 10 proc. załogi, ale już teraz w co czwartym przedsiębiorstwie emeryci to od 11 do 20 proc. załogi, a w przypadku 18 proc. firm to od 21 do aż 30 proc. załogi. W sumie w 8 proc. firm osoby w wieku emerytalnym stanowią ponad 30 proc. załogi. Pracodawcy mają świadomość nieubłaganych trendów demograficznych, dlatego 72 proc. z nich deklaruje, że zatrudniłoby pracownika powyżej 50 roku życia.

- Niestety deklaracje pracodawców nie zawsze idą w parze ze stosowaną przez nich praktyką. Na etapie analizy CV często nadal dochodzi do zjawiska dyskryminacji ze względu na wiek i preferowania młodych pracowników. Wprost do takiej praktyki w naszym badaniu przyznaje się 14 proc. pracodawców, którzy wolą zatrudniać osoby poniżej pięćdziesiątego roku życia. To jednak ryzykowna praktyka, biorąc pod uwagę, że z prognoz demograficznych Eurostatu opublikowanych w kwietniu tego roku wynika, że do 2100 roku spadek populacji w Polsce wyniesie ogółem 8,14 mln, a w wieku 15-64 o 8,5 mln – podsumowuje Krzysztof Inglot z Personnel Service.

Polacy widzą swoją emeryturę w czarnych barwach

Polacy mają świadomość realiów demograficznych, dlatego 55 proc. osób przyznaje, że będzie zmuszona do pracy dłużej niż przewiduje to wiek emerytalny. To o 5 pp. więcej niż rok temu.

Dla 38 proc. największą motywacją do pracowania dłużej jest znaczący wzrost przyszłej emerytury za dodatkowe lata pracy. Szczególnie jest to istotne dla kobiet – 43 proc. vs 34 proc. mężczyzn. Dla 28 proc. pracujących kluczowe jest dostosowanie pracy do sił biorąc pod uwagę wiek. Trzecie miejsce, ale ze zdecydowanie mniejszą liczbą wskazań, zajmuje możliwość pracy na aktualnym stanowisku (9 proc.), a dla 5 proc. osób kluczowe jest prywatne ubezpieczenie medyczne oferowane przez pracodawcę.

Aż 77 proc. osób obawia się, że ich emerytura będzie niska. Częściej takie wątpliwości mają kobiety – 82 proc. vs. 72 proc. mężczyzn.

Pracownicy w wieku emerytalnym w co drugiej firmie stanowią maksymalnie 10 proc. załogi (fot. Jeff Sheldon/Unsplash)

Według danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w marcu 2023 r. przeciętna emerytura wyniosła 3482,63 zł (2903,85 zł w marcu 2022 r.). Największy odsetek emerytur, czyli 13,8 proc., mieści się w przedziale od 2200,01 zł do 2,6 tys. zł. Ponadto, 258,8 tys. Polaków otrzymuje emeryturę przekraczającą 7 tys. zł, a 36,9 tys. osób otrzymuje przelewy emerytalne powyżej 10 tys. zł.

Według badania SeniorApp, ⅓ seniorów doświadczyło pogorszenia się swojej sytuacji finansowej w ciągu ostatniego roku, pomimo wzrostu świadczeń z ZUS. Jednocześnie 14 proc. zauważyło poprawę, a w 53 proc. przypadków sytuacja pozostała bez zmian.

Wśród seniorów istnieje dość sceptyczne podejście do własnej sytuacji finansowej, gdzie 64 proc. ocenia ją jako przeciętną, a 16 proc. uważa ją za złą lub bardzo złą. Tylko 20 proc. seniorów uważa, że ich kondycja materialna jest dobra lub bardzo dobra.

Wiek emerytalny nie przeszkadza w byciu aktywnym

W grudniu 2022 r., 826 tys. osób z uprawnieniami emerytalnymi miało ubezpieczenie zdrowotne z innego tytułu niż emerytura. Spośród nich 536,3 tys. było dodatkowo objętych ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym. W ciągu ostatnich ośmiu lat liczba pracujących emerytów wzrosła o ponad 40 proc.

Z danych ZUS wynika, że większość pracujących emerytów stanowią kobiety 57,5 proc. Średni wiek pracujących emerytów wynosił 67,1 roku, przy czym mężczyźni mają średnio 68,6 lat, a kobiety 65,9 lat.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl