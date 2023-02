Polski Uber kontynuuje masowe kontrole swoich kierowców

W lutym Uber otworzy kolejne punkty weryfikacji kierowców. Znajdą się one w Krakowie i Poznaniu, a w kolejnych miesiącach firma uruchomi proces weryfikacji w pozostałych miastach. To reakcja na ostatnie kontrole policji.

Uber to pierwsza firma w Polsce, która wprowadziła program fizycznej weryfikacji kierowców.

Jest to reakcja na wyniki kontroli jej kierowców przez policję. M.in. warszawska policja skontrolowała prawie 200 z nich, kilkunastu posługiwało się fałszywymi dokumentami.

Teraz poinformowała, że centra weryfikacji kierowców otworzy w kolejnych miastach. Pierwsze działa od kilku miesięcy w Warszawie.

- Proces osobistej weryfikacji kierowców to duże wyzwanie logistyczne, ale wierzymy, że nasze działania przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa w przejazdach. Pierwszy etap idzie nam bardzo sprawnie. W Warszawie na początku zapraszaliśmy do Centrum Wsparcia Kierowców około dwustu kierowców tygodniowo, a teraz jesteśmy gotowi zwiększyć tę liczbę trzykrotnie. Ten proces, choć długotrwały, jest na pewno efektywny. Weryfikacja osobista, fizyczna wszystkich kierowców to nasz cel - mówi Marcin Konrad Moczyróg, dyrektor regionalny Uber CEE

Uber sprawdza tożsamości oraz dokumenty swoich kierowców

W ramach weryfikacji, kierowcy mają okazać niezbędne dokumenty. Jeśli nie stawią się w wyznaczonym terminie, ich dostęp do konta zostaje zablokowany (nie mogą realizować przejazdów) do momentu przedstawienia dokumentów osobiście i zweryfikowania ich przez pracownika Uber. Oryginalność dokumentów Uber sprawdza wykorzystując m.in. specjalistyczne urządzenia stosowane między innymi na lotniskach. Nieprawidłowości są natychmiast zgłaszane na policję.