Polski rynek pracy w liczbach. Młodzi i kobiety mają najgorzej

W pierwszym kwartale 2022 r. osoby aktywne zawodowo stanowiły 58 proc. ludności w wieku 15–89 lat. W porównaniu z ostatnim kwartałem 2021 r. wskaźnik ten pozostał na tym samym poziomie. W odniesieniu do analogicznego okresu 2021 r. zwiększył się o 0,7 punktów procentowych.

W I kwartale 2022 r. liczba osób aktywnych zawodowo w wieku 15–89 lat wyniosła 17 250 tys. osób. 16 714 tys. stanowili pracujący, natomiast 536 tys. – bezrobotni. Populacja biernych zawodowo w tej grupie wieku liczyła 12 511 tys. – wynika ze wstępnych danych Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności.

W porównaniu z czwartym kwartałem 2021 r. liczba osób aktywnych zawodowo zmniejszyła się o 28 tys. (0,2 proc.), na co – jak podkreślają autorzy opracowania - wpływ miały zmiany sezonowe na rynku pracy.

W porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku populacja aktywnych zawodowo wzrosła o 130 tys. (o 0,8 proc.). Udział aktywnych zawodowo w ogólnej liczbie osób w wieku 15–89 lat w I kwartale 2022 r. był wyższy wśród mężczyzn i wynosił 66,1 proc. Wśród kobiet było to 50,5 proc. Wskaźniki dla mieszkańców miast oraz mieszkańców wsi wynosiły odpowiednio 58 proc. i 57,8 proc. (w wieku produkcyjnym: 82,2 proc. i 76,9 proc.).

Wskaźnik opisujący relację liczby osób niepracujących (bezrobotnych w wieku 15-74 lata i biernych zawodowo w wieku 15–89 lat) do liczby osób pracujących (w wieku 15-89 lat) zwiększył się w stosunku do poprzedniego kwartału, natomiast zmniejszył się w porównaniu z analogicznym okresem 2021 r. W 1 kwartale 2022 r. na 1000 osób pracujących przypadało 781 osób bez pracy w wieku 15-89 lat (w 4 kwartale 2021 r. i w 1 kwartale 2021 r. odpowiednio: 776 i 819 osób).

W I kwartale 2022 r. liczba pracujących w wieku 15–89 lat liczyła 16 714 tys. osób i zmniejszyła się w porównaniu do ostatniego kwartału 2021 roku o 0.4 proc. (o 66 tys.).

Liczba pracujących w podziale ze względu na płeć zmniejszyła się w skali kwartału zarówno wśród mężczyzn (spadek o 45 tys.), jak i kobiet (spadek o 21 tys.). Spadek liczby pracujących wystąpił wśród mieszkańców miast – o 75 tys. osób. Na wsi liczba osób pracujących utrzymała się na podobnym poziomie. Nadal wśród pracujących przeważali mężczyźni, którzy stanowili 54,6 proc. (9 127 tys.). Biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania, odsetek pracujących mieszkańców miast wyniósł 59,7 proc.

W ujęciu kwartalnym odnotowano spadek wskaźnika zatrudnienia we wszystkich analizowanych grupach z wyjątkiem mieszkańców wsi, gdzie wskaźnik utrzymał się na takim samym poziomie (spadek: wśród mężczyzn o 0,2 p.proc., w populacji kobiet o 0,1 p.proc., w miastach o 0,3 p.proc.). W skali roku natomiast odnotowano wzrost wskaźnika zatrudnienia niezależnie od płci i miejsca zamieszkania (największy wzrost – o 1,4 p.proc. wystąpił wśród kobiet, a biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania – wśród osób zamieszkujących obszary miejskie – o 1,3 p.proc.).

Pracujemy na etacie

W 1 kwartale 2022 r. 15 641 tys. osób wykonywało pracę na cały etat, natomiast 1073 tys. pracowało w niepełnym wymiarze. W porównaniu z IV kwartałem 2021 r. liczba pracujących na pełen etat zmniejszyła się o 154 tys., zaś zwiększyła się liczba pracujących w niepełnym wymiarze o 88 tys. (o 8,9 proc.). W ujęciu rocznym odnotowano wzrost liczby osób pracujących na pełen etat o 293 tys. (o 1,9 proc.).

Średnia liczba godzin przepracowanych tygodniowo w głównym miejscu pracy wynosiła 39,6 godziny i była nieznacznie wyższa zarówno od notowanej w IV kwartale 2021 r., jak i w porównaniu z I kwartałem 2021 r. (odpowiednio o 0,7 godziny i 0,3 godziny).

Udział pracowników zatrudnionych w firmach/instytucjach publicznych lub u prywatnego pracodawcy w ogólnej liczbie pracujących wynosił 80,2 proc. (13 409 tys. osób) i zmniejszył się w skali kwartału o 0,2 p.proc. Wzrosła liczba osób pracujących na własny rachunek.

Zdecydowana większość pracowników zatrudnionych w firmach/instytucjach publicznych lub u prywatnego pracodawcy wykonywała swoją pracę w oparciu o umowę na czas nieokreślony (85 proc.).

Biorąc pod uwagę rodzaj działalności głównego miejsca pracy, w I kwartale 2022 r. największy wzrost liczby pracujących w porównaniu z poprzednim kwartałem odnotowano w przetwórstwie przemysłowym (o 85 tys.), opiece zdrowotnej i pomocy społecznej (o 55 tys.) oraz w działalności finansowej i ubezpieczeniowej (o 24 tys.). Największy spadek dotyczył natomiast administracji publicznej i obrony narodowej (o 72 tys.), edukacji (o 53 tys.) oraz handlu hurtowego i detalicznego, naprawy pojazdów samochodowych, włączając motocykle (o 36 tys.).

W porównaniu z I kwartałem 2021 r. największy wzrost liczby pracujących wystąpił w przetwórstwie przemysłowym (o 95 tys.), w działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (o 50 tys.) oraz w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej (o 40 tys.), zaś największy spadek w rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie (o 58 tys.), górnictwie i wydobywaniu (o 41 tys.) oraz edukacji (o 32 tys.).

Najwięcej bezrobotnych wśród najmłodszych

W 1 kwartale 2022 r. populacja osób bezrobotnych w wieku 15–74 lata liczyła 536 tys. i zwiększyła się w porównaniu z IV kwartałem 2021 r. (o 39 tys., o 7,8 proc.), natomiast zmniejszyła się w stosunku do analogicznego okresu 2021 r. (o 151 tys., o 22 proc.).

Wzrost liczby osób bezrobotnych w porównaniu z poprzednim kwartałem był większy wśród mężczyzn (o 32 tys., o 12,1 proc.), niż wśród kobiet (o 6 tys., o 2,6 proc.). Biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania, większy wzrost wystąpił wśród mieszkańców miast (o 31 tys., o 11,2 proc.). Większość bezrobotnych to mężczyźni – 55,4 proc.

Stopa bezrobocia zwiększyła się w skali kwartału w większości analizowanych grup wiekowych, jedynie wśród osób w wieku 25-34 lata nastąpił minimalny spadek. Nadal największe bezrobocie obserwowano wśród osób najmłodszych (w wieku 15–24 lata), dla których stopa bezrobocia wyniosła 10,2 proc. Wśród osób w wieku 25–34 lata bezrobocie kształtowało się na poziomie 3,6 proc., 35–44 lata – 2,6 proc., 45–89 lat – 2,2 proc. Wśród osób w wieku produkcyjnym stopa bezrobocia wyniosła 3,2 proc.

Bezrobocie w największym stopniu dotykało osób posiadających najniższy poziom wykształcenia. W porównaniu z IV kwartałem 2021 r. wzrost stopy bezrobocia obserwowano w większości grup wyodrębnionych ze względu na poziom wykształcenia: wśród osób z wykształceniem gimnazjalnym, podstawowym, niepełnym podstawowym i bez wykształcenia szkolnego (do 9,3 proc.), policealnym i średnim zawodowym (do 3,1 proc.), zasadniczym zawodowym/branżowym (do 3,9 proc.), wyższym (do 1,5 proc.). Jedynie wśród osób posiadających wykształcenie średnie ogólnokształcące stopa bezrobocia pozostała bez zmian i wyniosła 4,4 proc.

Największą populację wśród bezrobotnych stanowiły osoby, które straciły pracę (45,3 proc.). Udział osób powracających do pracy po przerwie wynosił 27,4 proc., podejmujących pracę po raz pierwszy 14,2 proc., natomiast najmniej było osób, które zrezygnowały z pracy –13,1 proc.

Kobiety częściej bierne zawodowo

W I kwartale 2022 r. populacja osób biernych zawodowo w wieku 15-89 lat liczyła 12 511 tys. Ukształtowała się na nieco niższym poziomie względem IV kwartału 2021 r. (o 18 tys.). W odniesieniu do I kwartału 2021 r. odnotowano większy spadek liczebności - o 267 tys. Ponad połowę wśród osób biernych zawodowo stanowiły kobiety – 61,4 proc.

„Populacja biernych zawodowo jest specyficzna, jeżeli chodzi o zasoby dla rynku pracy. W ramach tej zbiorowości znajdują się bowiem zarówno osoby, które jeszcze nie weszły na rynek pracy (w tym większość uczącej się młodzieży), osoby, które już definitywnie z rynku pracy odeszły albo nigdy na rynek pracy nie trafią (część emerytów, rencistów, osoby utrzymujące się z innych źródeł niż praca), ale też osoby, które weszły na rynek pracy, potem częściowo się zdezaktywizowały i po przerwie na ten rynek pracy zechcą powrócić” – czytamy w opracowaniu.

