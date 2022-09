Polski PR "wraca do dogmatu przyzwoitości". Koniec z odcieniami szarości

Pandemia COVID-19 zachwiała branżą public relations, której - podobnie jak innych sektorów gospodarki - nie ominęły chwilowy spadek przychodów i obniżki wynagrodzeń. Jednak PR bardzo szybko, bo już w połowie ubiegłego roku, wrócił na ścieżkę wzrostu. W czasie koronakryzysu firmy przekonały się bowiem, że dobra komunikacja z otoczeniem jest im niezbędna, a rola profesjonalnych doradców do spraw komunikacji wręcz wzrosła.

Teraz kolejnym zagrożeniem dla branży PR może się okazać rozpoczynające się w Polsce spowolnienie gospodarcze, które już odczuła reklama, m.in. w postaci mniejszej liczby przetargów, okrojonych budżetów i niepewności klientów, którą dodatkowo potęguje wojna w Ukrainie, gdzie wielu z nich miało swoje rynki zbytu. Kryzys jak na razie nie dosięgnął jednak branży PR.

- Otoczenie gospodarcze jest teraz coraz bardziej wymagające i klienci pewnie będą się zastanawiali, w jaki sposób budować swoje plany inwestycyjne na przyszły rok. Pewnym szczęściem w nieszczęściu jest być może fakt, że powoli zbliża się koniec roku, będzie planowanie budżetów i wszyscy razem będziemy się zastanawiali, jak najlepiej do tego podejść - mówi Grzegorz Szczepański prezes Hill+Knowlton Strategies Polska.

Badania prowadzone przez Związek Firm Public Relations potwierdzają, że na razie spowolnienie nie dosięgło jeszcze tej branży. Specjaliści ds. PR zarabiają do 15 proc. więcej w porównaniu z danymi z 2021 roku, a cennikowe stawki agencji PR wzrosły przeciętnie o 9 proc. O rozwoju branży świadczy również to, że aż 80 proc. z nich planuje w tym roku wzrost zatrudnienia.

- Najbliższe kwartały zapowiadają się dobrze i wydaje się, że większość firm PR zrealizuje zaplanowane przez siebie plany budżetowe na ten rok - mówi Grzegorz Szczepański.

I dodaje, że jeśli chodzi o przyszły, trwa olbrzymia dyskusja.

- Jestem zwolennikiem tego, że będzie dobrze, że utrzymamy dwucyfrowy wzrost. On jest związany z tzw. efektem bazy, tzn. polski rynek PR jest jeszcze relatywnie płytki w porównaniu do rynków zagranicznych. To oznacza, że mamy jeszcze duży potencjał wzrostu. Musiałaby się wydarzyć jakaś niespodziewana, duża i nieprzyjemna rzecz, żeby to się miało załamać - tłumaczy.

Nowe trendy i modele w public relations

Oprócz kondycji finansowej ostatnie 2-3 lata miały też bardzo duży wpływ na trendy i model pracy w branży PR. PR-owcy musieli dostosować strategie, narzędzia i tryb pracy do nowej sytuacji i potrzeb komunikacyjnych klientów. O ile w trakcie pandemii wzrosła rola digitalu, o tyle teraz - w związku z wojną w Ukrainie - rośnie rola i znaczenie wartości etycznych w komunikacji.

- Wojna w Ukrainie pokazała, że w branży komunikacyjnej istnieje sytuacja, o której można powiedzieć, że jest czarno-biała. Przez ostatnie kilkadziesiąt lat uczyliśmy się operowania odcieniami szarości. Natomiast w tej chwili jesteśmy chyba w stanie wrócić do dogmatu przyzwoitości nie tyle w branży PR, co w ogóle w biznesie - mówi prezes Hill+Knowlton Strategies Polska.

Praca w PR: lubiana i często nierozumiana

Na przestrzeni lat termin public relations ulegał zniekształceniom i obecnie często kojarzony jest z nieetycznymi i niegodnymi praktykami komunikacyjnymi, takimi jak dezinformacja, dyskredytacja, manipulacja, propaganda czy wręcz oszustwo bądź kłamstwo.

W efekcie blisko 84 proc. osób musiało tłumaczyć się bliskim z bycia PR-owcem i wyjaśniać, na czym tak naprawdę polega ich praca. Mimo to specjaliści z tego sektora lubią swoją profesję i polecają ją osobom rozpoczynającym karierę zawodową.

- Choć moi najbliżsi znajomi i rodzina wiedzą już, że PR to komunikacja firm i marek, wciąż zdarza mi się słyszeć od dalszych znajomych pytania o to, co to tak naprawdę oznacza, z wyczuwalnym podejrzeniem, że chodzi o działania na granicy prawa, rodzaj inżynierii społecznej czy spin doctoring - przyznaje Urszula Frąckiewicz-El Ghaouati, account manager w agencji Grayling Poland. - Termin „czarny PR” jest na tyle popularny, że nawet gdy rozwiewam ich złudzenia, czuję, że czasem są nie do końca przekonani. Dlatego częściej wykorzystuję określenie, które - jak mi się wydaje - dobrze wyjaśnia, na czym polega moja praca, tj. komunikacja. Opisuję, w jaki sposób i poprzez jakie narzędzia firmy i marki mogą komunikować się ze swoimi odbiorcami, jakie mogą być grupy odbiorców i czym komunikacja różni się od marketingu czy reklamy - dodaje.

Co ciekawe, aż 85 proc. badanych nigdy nie wstydziło się przyznać, że zajmuje się PR-em, a 81 proc. poleciłoby pracę w branży PR osobom rozpoczynającym karierę zawodową. PR jest bowiem interdyscyplinarnym zawodem, łączącym wiele cennych kompetencji przydatnych na współczesnym rynku pracy.

- Praca w public relations może dawać wiele satysfakcji, ale będzie to odpowiednia ścieżka kariery przede wszystkim dla osób, które dobrze czują się w szybko zmieniającym się środowisku, a jednocześnie potrafią patrzeć szerzej i znajdywać nieoczywiste rozwiązania. Tu naprawdę nie ma czasu na rutynę. W pracy PR-owca nigdy nie ma dwóch takich samych dni. Różnorodność podejmowanych zagadnień stwarza nieograniczone możliwości poznawania świata i poszerzania horyzontów - wyjaśnia Patryk Wojcieszek, PR menedżer w agencji Komunikacja Plus PR.