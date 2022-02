Polski Ład wywołał lawinę przedsiębiorczości w IT

W najnowszych danych GUS widać spore zmiany w formach zatrudnienia. Nagle przybyło przedsiębiorców. Liczba jednoosobowych działalności gospodarczych urosła w Polsce w styczniu o 8 proc. wobec grudnia. Otwarto ponad 3 tys. firm w sekcji informacji komunikacja, do której zalicza się IT. W żadnej innej sekcji gospodarki przyrost (liczba nowych firm vs zamkniętych) nie był tak duży.

W najnowszych danych GUS widać spore zmiany w formach zatrudnienia (fot. Simon Abrams/Unsplash)

Jak wynika z danych GUS, w styczniu pojawiło się na polskim ryku 32,5 tys. firm.

W ostatnich latach wśród specjalistów IT coraz popularniejsza jest praca kontraktowa/freelancing, czyli zatrudnienie do konkretnego projektu, ograniczonego czasowo i zazwyczaj w kontekście konkretnego zadania do wykonania.

To co dla wielu pracowników jest zaletą - 3-miesięczny okres wypowiedzenia i stabilność, jaką daje etat - dla specjalistów IT jest postrzegane jako ograniczenie.

O tym, że zapisy Polskiego Ładu mogą mieć długofalowe skutki dla IT, mówiono już w zeszłym roku. Polscy specjaliści od nowych technologii od kilku lat coraz chętniej przechodzili na kontrakty, czyli krótkie i dobrze płatne projekty. I jak pokazują dane, Polski Ład umocnił ten trend.

- Reformy podatkowe wpłynęły na strukturę prawną tworzonych podmiotów. Zamykanych jest więcej spółek cywilnych oraz jednoosobowych działalności gospodarczych. Częściej pojawiają się z kolei spółki z ograniczoną odpowiedzialności oraz spółki handlowe. Bieżące dane nie pozwalają określić, czy będzie to trwała tendencja- komentują sytuację na rynku ekonomiści Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Ponad 3 tysiące firm, jakie się pojawiły na rynku, zostało zarejestrowanych w sekcji informacja i komunikacja. A to właśnie w tę sekcję wpisują się firmy działające w branży nowych technologii.

B2B kontra etat

To, co dla wielu pracowników jest zaletą - 3-miesięczny okres wypowiedzenia i stabilność, jaką daje etat, dla specjalistów IT jest postrzegane jako ograniczenie. Ze względu na deficyty kadrowe w branży i walkę o najlepszych informatycy nie chcą wiązać się z firmami tak mocno.

- To dotyczy głównie grupy ekspertów IT z ponad 5-letnim doświadczeniem. Inną ważną, a może najważniejszą korzyścią z wyboru tej drogi jest fakt, że osoba wystawiająca faktury otrzymuje wyższe wynagrodzenie netto za swoją pracę (najczęściej to kwota netto równa kosztowi pracodawcy przy etacie). Niemniej poza czystą kalkulacją kwoty na fakturze, warto zsumować wszelkie pozostałe „benefity”, które są domyślnie wpisane w etat – urlopy, dni świąteczne, ryzyko L4 i pozostałe świadczenia – wyjaśnia Dorota Andrzejewska, szefowa zespołu rekruterów agencji Awareson. fot. Faizur Rehman/Unsplash Jak dodaje, pracownikom zatrudnionym w ramach działalności gospodarczej znacznie łatwiej jest podjąć się realizacji kilku projektów, nawet w niepełnym wymiarze czasu, dla różnych firm. Co do zasady „pracodawca”, a z mocy umowy cywilnoprawnej usługodawca, nie może od niego wymagać ciągłej obecności w biurze, a specjalista może powierzyć swoje zadania podwykonawcy (o ile inne zapisy umowy tego nie zabraniają). W łatwiejszy dla obu stron sposób można również taką umowę rozwiązać, a współpracę zakończyć. - Pamiętajmy, że w przeciwieństwie do umowy o pracę w tym przypadku specjalisty nie chroni Kodeks Pracy. Relacje usługodawcy i usługobiorcy są zapisane w umowie cywilnoprawnej, która nie podlega pod Sąd Pracy – warto poświęcić czas i uwagę na jej jak najdokładniejszą analizę, ponieważ wszelkie ewentualne roszczenia leżą potem w gestii stron – dodaje Dorota Andrzejewska. Przeczytaj: Tych pracowników firmy poszukiwały w 2021 najczęściej Wewnętrzne B2B to z czasem za mało… W ostatnich latach wśród specjalistów IT coraz popularniejsza jest praca kontraktowa/freelancing, czyli zatrudnienie do konkretnego projektu, ograniczonego czasowo i zazwyczaj w kontekście konkretnego zadania do wykonania. To od wielu lat dominująca forma zatrudniania specjalistów IT w Europie Zachodniej, Stanach Zjednoczonych czy Azji. Formalnie kontrakt jest formą outsourcingu i trwa zwykle od 3 do 12 miesięcy (choć bywają też kontrakty krótsze – miesięczne, jak i dłuższe – nawet kilkuletnie). W przypadku kontraktów stawki są nawet o 30-50 proc. wyższe niż przy tzw. "wewnętrznym B2B", które funkcjonuje podobnie do etatu. Kontraktorzy najczęściej są rozliczani za godzinę lub dzień pracy, nie mają opłacanych przez zleceniodawcę urlopów ani zwolnień lekarskich. Wysokie stawki były dotąd rekompensatą za brak stabilności i ciągłości pracy. - Aktualnie rynek pracownika daje jednak kontraktorom niemalże 100-proc. gwarancję przedłużenia kontraktu lub zdobycia kolejnego, szczególnie, jeśli współpracują z doświadczoną agencją. Dodatkowym atutem tej formy współpracy z firmami jest to, że można bardzo szybko zdobyć solidne doświadczenie oraz realizować kilka kontraktów równocześnie - wyjaśnia Marcin Szewczuk, head of growth w Awareson. fot. Christina Wocintechchat/Unsplash Etat wciąż popularny Popularność etatu przez wiele lat wynikała z bezpieczeństwa i stabilności zatrudnienia, jakie dawał. Tę formę współpracy firmy i pracownika regulują nie tylko same zapisy zawartej przez strony umowy o pracę, ale dodatkowo Kodeks pracy. Prawo „stawia pracownika na uprzywilejowanej pozycji” w przypadku konfliktu czy niedopowiedzeń między stronami. Pracownika, który wywiązuje się ze swoich obowiązków, właściwie można zwolnić tylko w wyjątkowych, precyzyjnie określonych sytuacjach. Prawo reguluje też okres wypowiedzenia umowy przez obie strony – dochodzi on nawet do 3 miesięcy, licząc ze skutkiem na koniec tygodnia (przy 2 tygodniowym okresie) lub miesiąca kalendarzowego. Osobie zatrudnionej na umowie o pracę przysługuje łącznie nawet 39 płatnych dni wolnych od pracy (21 lub 26 dni urlopu i 13 dodatkowych świąt ustawowych) oraz możliwość wzięcia zwolnienia chorobowego płatnego w 80 proc. lub 100 proc. oraz urlopu macierzyńskiego czy wychowawczego. - Dużą zaletą takiej formy pracy jest to, że wszystkie obowiązki podatkowo-składkowe ciążą na pracodawcy – pracownik nie musi się tym zajmować. Nawet na rynku pracownika, gdzie bezpieczeństwo i stałość zatrudnienia gwarantują także inne formy współpracy, etat wybierają specjaliści IT, którzy chcą być częścią danej organizacji, czują potrzebę przynależności do danej grupy, chcą ją współtworzyć na różnych płaszczyznach – analizuje Ewa Szkolnicka-Górecka, doradca podatkowy ITA Doradztwo Podatkowe. Zobacz: Pracodawcy rekrutują na potęgę. Takiej sytuacji nikt nie przewidział

