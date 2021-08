Polski Ład nie podoba się przytłaczającej większości polskich firm

Polskie firmy w podobnym tonie oceniają rozwiązania zaproponowane w Polskim Ładzie. Większość z nich ocenia je krytycznie.

Premier odwiedził (16 sierpnia) opolskie firmy. Na zdjęciu w siedzibie firmy APE LED w Opolu. (fot. PAP/Krzysztof Świderski)

Polski Ład to plan rozwoju na najbliższe lata. Skupia w sobie 10 kluczowych obszarów dla rozwoju gospodarki - to m.in. zdrowie, mieszkalnictwo czy rynek pracy i demografia. Jak czytamy na rządowej stronie, na realizację zawartych w nim projektów rząd przeznaczy 72,4 mld zł rocznie, w sumie 651 mld zł do 2030 roku.

Zakłada wzrost PKB na zdrowie do 7 proc., obniżkę podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które mają wygenerować 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 m kw. bez formalności, a także emeryturę bez podatku do 2 tys. zł

- Polski Ład ma tworzyć setki tysięcy nowych miejsc pracy i to jest bardzo ważna część tego planu. Jesteśmy na dobrej drodze, żeby zrealizować ten cel - mówił w połowie sierpnia, podczas wizyty na Opolszczyźnie premier Mateusz Morawiecki. Jak zauważył, poziom bezrobocia w Polsce należy obecnie do najniższych w krajach Unii Europejskiej i jest najniższy w historii Polski minionych ponad 30 lat.

Szef rządu nazwał bezrobocie "zmorą III Rzeczypospolitej". Jak mówił, do jego likwidacji przyczyniają się "pączkujące inwestycje", których w całym kraju są tysiące. W ocenie premiera, takie inwestycje tworzą nie tylko nowe miejsca pracy, ale jednocześnie nowe perspektywy dla rozwoju, nowe perspektywy dla tworzenia się mocnej, coraz silniejszej polskiej klasy średniej.

Grafika: Konfederacja Lewiatan

Jednak nie wszystkim odpowiadają pomysły rządu na rozwój kraju. Jak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Konfederacji Lewiatan przez CBM Indicator, 73 proc. przedsiębiorstw negatywnie ocenia Polski Ład. Poparcie dla niego deklaruje 27 proc. badanych.

Bardzo krytyczne nastawienie do Polskiego Ładu mają firmy średnie (81 proc.). Nie cieszy się on także poparciem 71 proc. firm małych i 66 proc. dużych. Rozwiązania zawarte w Polskim Ładzie popiera 34 proc. dużych firm, 29 proc. małych i 19 proc. średnich.

