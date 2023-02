Polski biznes wciąż często działa po omacku. Im mniejsza firma, tym bardziej ślepa

- Z tym, że strategia jest potrzebna, zgodzą się wszyscy przedsiębiorcy. Wokół budowania strategii narosło jednak wiele wyobrażeń, które sprawiają, że proces ten wydaje się dla wielu zbyt skomplikowany i dlatego często porzucają go już na początku drogi. Tymczasem już sam proces budowy strategii adresuje wiele częstych bolączek i wyzwań - udrażnia komunikację, wzmacnia współpracę i łamie „silosy” organizacyjne, uelastycznia struktury poprzez inicjowanie interdyscyplinarnych projektów i zespołów. A co najważniejsze, jednoczy i angażuje ludzi wokół wspólnych, wreszcie jasnych, uzgodnionych i zaakceptowanych oraz mierzalnych celów - mówi Dobrochna Ciosek, senior menedżer, business consulting w Grant Thornton.

Z raportu Grant Thornton wynika, że choć firmy ową strategię posiadają, to już zapominają poinformować pracowników o ich planie na rozwój. Wśród dużych i średnich firm w Polsce, jedynie 51 proc. posiada opracowaną strategię rozwoju, założenia której przedstawiono pracownikom, a w szczególności kadrze menedżerskiej.

- Biorąc pod uwagę, że to menedżerowie powinni być odpowiedzialni za wdrożenie i stosowanie strategicznych założeń spółek, a pracownicy za ich realizację – taki wynik nie napawa optymizmem. Polski biznes jawi się jako okręt pełen załogi, któremu brakuje steru - oceniają działania firm autorzy badania.

Wskazują też, że strategia rozwoju powinna definiować potencjał konkurencyjny, a więc zasoby i tożsamość organizacji, jej misję, wizję i wartości, na których zbudowana jest jej unikalna propozycja rynkowa.

- Jest to obietnica, którą przedsiębiorca składa swoim klientom, partnerom, inwestorom, ale przede wszystkim pracownikom. Szczególnie oni powinni czuć się częścią tej przyszłości, gdyż od nich zależeć będzie, czy firma osiągnie sukces. Aby pozyskać wsparcie dla realizacji strategii, kluczowy jest zatem przemyślany, skuteczny i ciągły proces komunikowania strategii, zarówno do wewnątrz, jak i do otoczenia organizacji - dodają autorzy badania.

Jednak kiedy do opracowania i zakomunikowania strategii dodamy kolejny element - sporządzenie jej w formie oficjalnego dokumentu, to sytuacja wygląda gorzej. Jedynie 37 proc. przebadanych firm ma strategię działania na najbliższe lata, zakomunikowaną załodze i sporządzoną w formie oficjalnego dokumentu, który łatwo można zweryfikować.

Firmy opracowują strategię na własną rękę, nie sięgają po pomoc fachowców

Grant Thornton zapytał również o to, jak firmy podchodzą do tworzenia strategii. Czy robią to same, na własną rękę, czy też zlecają firmom specjalizującym się w tego typu przedsięwzięciach.

Wśród dużych i średnich firm z opracowaną strategią, 66 proc. deklaruje, że przygotowało ją bez pomocy doradców zewnętrznych. Jedynie 18 proc. potwierdza, że korzystało ze wsparcia z zewnątrz. 16 proc. nie umie powiedzieć, czy byli oni zaangażowani w proces.

Z raportu wynika, że do zatrudnienia doradców z zewnątrz przyznają się częściej duże podmioty (25 proc.), jednak nadal połowa z nich deklaruje, że założenia strategiczne opracowała samodzielnie. 17 proc. średnich firm przygotowało strategię z udziałem doradców, natomiast zdecydowana większość (70 proc.) pracowała nad planem strategicznym bez wsparcia z zewnątrz.

- Proces strategiczny często jest postrzegany jako trudny i żmudny, wymagający wielu analiz, zbierania danych, zakupu płatnych raportów i wynajęcia drogich konsultantów. A na końcu i tak, zdaniem wielu, powstaje dokument, który jest albo zbyt ogólny, albo na takim poziomie szczegółowości, że już właściwie od następnego dnia staje się nieaktualny. Stąd tak wiele obaw i częste odkładanie tych decyzji w czasie. Prace nad strategią mogą jednak przebiegać w sposób systematyczny oraz zorganizowany, komfortowy dla zarządów firm i menedżerów, co przekłada się na lepsze zrozumienie oraz identyfikację z przyjętymi założeniami - podsumowują autorzy badania.

