Polski biznes spodziewa się ze strony rządu wszystkiego, co najgorsze

Indeks za 2022 rok wyniósł -19,3 pkt. To wartość nieco wyższa niż w poprzedniej edycji badania. Złożyły się na nią następujące elementy:

łatwość prowadzenia działalności gospodarczej, oceniona na -62 pkt (-2 pkt rok do roku);

zmiana kondycji finansowej firmy w ciągu ostatniego roku, oceniona na -21 pkt (+8,3 pkt rdr);

spodziewana kondycja finansowa firmy w ciągu kolejnego roku, oceniona na -19,5 pkt (+4,2 pkt rdr);

poziom satysfakcji z prowadzenia własnego biznesu, oceniony na 25,5 pkt (-4,2 pkt rdr).

- Państwo tworzy otoczenie prawne, w którym działają firmy. Odpowiada za system podatkowy i transparentność zasad prowadzenia działalności ekonomicznej. Jednak, jak pokazuje najnowsze "Badanie Polskiej Przedsiębiorczości" oraz wynikający z niego Indeks InFakt za rok 2022 na poziomie -19,3 pkt, zdecydowana większość firm ocenia warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce negatywnie – mówi dr Anna Czarczyńska, wykładowczyni Akademii Leona Koźmińskiego.

- Na „pocieszenie” można dodać, że ocena ta już od lat jest bardzo negatywna. W ostatnim roku za sprawą wprowadzonych zmian podatkowych pogorszyła się szczególnie drastycznie wśród mikrofirm, a jednocześnie poprawiła się w oczach małych podmiotów. Znamienny jest fakt, że aż 69 proc. wszystkich badanych przedsiębiorstw uznało, iż sytuacja prawna pogorszyła się, a nikt nie ocenił zmian zdecydowanie dobrze. Martwi więc nie tyle sama niestabilność sytuacji ekonomicznej w obliczu ostatnich zakłóceń w gospodarce globalnej, ale ogólna tendencja. Pozbawia ona bowiem małe podmioty stabilności otoczenia, zwiększając dodatkowo niepewność wywołaną sytuacją rynkową – dodaje.

Satysfakcja mimo trudności - duch polskiej przedsiębiorczości nie daje się złamać

Przedsiębiorcy w Polsce od lat uskarżają się na sytuację prawną i działania rządu, które nie sprzyjają prowadzeniu działalności gospodarczej. Zbyt wysokie są ich zdaniem składki ZUS (56 proc. wskazań) oraz podatki (40 proc.). Przepisy nie dość, że są skomplikowane (40 proc.), to jeszcze często się zmieniają (52 proc.).

Odsetek osób, dla których największym obciążeniem jest wysokość podatków spadł tylko o 3 pkt. procentowe w porównaniu z rokiem 2021 - pomimo tego, że obniżono stawkę pierwszego progu podatkowego na skali do 12 proc. i podniesiono kwotę wolną do 30 tys. zł.

Źródło: Badanie Polskiej Przedsiębiorczości, zrealizowanego na zlecenie inFaktu

Odsetek badanych którzy deklarują, że prowadzenie własnego biznesu przynosi im satysfakcję (61 proc.), utrzymał się jednak na poziomie podobnym jak rok wcześniej.

– Prowadzenie firmy na pewno jest mocno angażujące, praca nie kończy się wtedy o określonej z góry godzinie. Dodatkowo przedsiębiorcy odpowiadają nie tylko za siebie, ale również za pracowników. Jak pokazuje badanie, cenią sobie jednak swobodę jaką daje prowadzenie własnej działalności. Poczucie wpływu na swój biznes i kierunki jego rozwoju daje im wiele satysfakcji – komentuje Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy w inFakcie.

Wyniki badania pokazują, że na poczucie satysfakcji z prowadzenia własnego biznesu najmocniej wpływa niezależność (61 proc.). W dalszej kolejności przedsiębiorcy wskazywali na możliwość poświęcenia się temu, co naprawdę lubią robić (31 proc.) oraz szansę samorealizacji (19 proc.). Zdaniem 18 proc. prowadzenie biznesu pozwala na poświęcanie większej ilości czasu rodzinie niż na etacie czy innej formie zatrudnienia.

Wśród najważniejszych czynników, które ułatwiają przedsiębiorcom prowadzenie biznesu są przede wszystkim wykwalifikowani pracownicy (33 proc. wskazań) oraz dobra księgowość (26 proc.). Warto podkreślić, że w roku 2022, pełnym zawirowań i niejasności podatkowych, tylko 5 proc. badanych zmieniło obsługę księgową.

Najgorzej już było czy dopiero będzie? Przedsiębiorcy zabierają głos

Prawie co piąty ankietowany (17 proc.) wskazał, że jednym z plusów prowadzenia działalności gospodarczej jest możliwość osiągania większych zarobków niż na etacie. 21 proc. respondentów podkreśla natomiast, że towarzyszy im niepewność co do tej kwestii.

Znaczna większość przedsiębiorców ocenia jednak ogólną kondycję finansową swojej firmy dobrze lub bardzo dobrze (45 proc.). 36 proc. badanych określa ją jako neutralną.

- Za nami okres, który dla przedsiębiorców był bardzo trudny: pandemia, wojna i w konsekwencji wysoka inflacja. Jednak większość z nich poradziła sobie z tą sytuacją. Jeśli znów nie wydarzy się coś nieoczekiwanego, to najprawdopodobniej w 2024 r. gospodarka powinna wrócić na odpowiednie tory – mówi Piotr Juszczyk.

Odpowiedzi badanych wskazują również na pewną stabilizację kondycji finansowej przedsiębiorstw. 54 proc. zadeklarowało, że w 2022 roku ich sytuacja budżetowa pozostała przynajmniej na tym samym poziomie co rok wcześniej. W przypadku 34 proc. przedsiębiorców pogorszyła się, a dla kolejnych 12 proc. pogorszyła się zdecydowanie.

Brak wiary w pozytywne zmiany prawne w 2023 roku

Respondenci nie byli jednak optymistycznie nastawieni na przyszłość. Ich zdaniem w 2023 roku trudno będzie utrzymać stabilność finansową. 44 proc. przedsiębiorców uważa, że kondycja finansowa ich firmy pogorszy się, 28 proc. że pozostanie bez zmian. Tylko 14 proc. spodziewa się, że będzie osiągać wyższe dochody.

Zdecydowana większość przedsiębiorców (69 proc.) nie oczekuje żadnych pozytywnych dla siebie zmian przepisów w 2023 roku. Co więcej, 80 proc. badanych jest przekonanych, że działania rządu zdecydowanie utrudnią im pracę w bieżącym roku.

- Prognozy co do kolejnych ewentualnych poczynań władz są zdecydowanie negatywne. Aż 80 proc. badanych ocenia je jako potencjalnie pogarszające jeszcze bardziej sytuację biznesu. Świadczy to o totalnym braku zaufania biznesu do państwa i traktowaniu instytucji państwowych jako opresyjnych. Mikro i mała firma to mikro i małe, ograniczone zasoby ludzkie, które utrudniają bieżące śledzenie zmian w przepisach. Za główne wady systemowe badani uznali brak stabilności prawa oraz formalności i obciążenia takie jak składki ZUS, przepisy, podatki itd. Co więcej, wprowadzone regulacje takie jak Polski Ład przez 80 proc. respondentów uważane są za niesprawiedliwe - komentuje Anna Czarczyńska.

