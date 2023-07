Polska znowu idzie na rekord. Produkcja prawa wyrywa się spod kontroli

W pierwszej połowie 2023 r. przyjęto w Polsce 19,6 tys. stron maszynopisu aktów prawnych najwyższego rzędu. W porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku to wzrost o 35 proc.

Oznacza to wzrost liczby stron o 35 proc. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku i o 134 proc. w porównaniu z tym samym czasem 2021 roku.

Od początku stycznia do końca czerwca 2023 r. ustanowiono w Polsce 805 ustaw, rozporządzeń i umów międzynarodowych. W sumie składają się one na z 19 576 stron maszynopisu.

Od 2015 roku firma audytorsko-doradcza Grant Thornton, w ramach Barometru Prawa, monitoruje na bieżąco zmienność polskiego systemu prawnego. Od tego czasu raz do roku publikuje raport na temat skali produkcji nowego prawa w Polsce, a co trzy miesiące przedstawia skrócone aktualizacje kwartalne.

Za wzrost liczby nowych przepisów odpowiada przede wszystkim przyrost nowych rozporządzeń (aktów wykonawczych administracji rządowej).

W pierwszym półroczu uchwalono 732 tego typu akty, na które złożyły się 17 333 strony maszynopisu (również najwyższy poziom w historii, wzrost rok do roku o 37 proc.). W tym czasie uchwalono też 65 ustaw i ratyfikowano 8 umów międzynarodowych.

Zdaniem autorów to dość niepokojące zjawisko z punktu widzenia transparentności procesu legislacyjnego. Rozporządzenia nie muszą być bowiem poddawane konsultacjom publicznym zgodnie z rygorem Regulaminu Pracy Rady Ministrów.

"Jeśli przyjąć założenie, że dynamika wzrostu produkcji prawa o 35 proc. utrzyma się w II półroczu, to w całym 2023 roku przyjętych zostałoby 42,9 tys. stron maszynopisu przepisów, czyli najwięcej w historii. Byłoby to o 7,6 tys. stron więcej niż w rekordowym dotąd 2016 roku, kiedy liczba stron nowego prawa sięgnęła 35,3 tys. Byłoby to też niemal tyle samo, ile łącznie przyjęto nowego prawa przez całe lata 90." - czytamy w najnowszym Barometrze Prawa.

źródło: opracowanie własne Grant Thornton na podstawie Dziennika Ustaw

- Dane za pierwsze półrocze 2023 roku potwierdzają, że widoczna w latach 2017-2021 względna stabilizacja systemu prawnego była jedynie krótkim etapem w polskiej legislacji. W 2022 roku produkcja prawa gwałtownie przyspieszyła, a pierwsza połowa 2023 roku przyniosła dalszy silny wzrost. Jeśli to tempo zostanie utrzymane w drugim półroczu, to znacząco przebijemy nawet poziom z 2016 roku. Jeszcze dwa-trzy lata temu wydawało się, że powrót do tych poziomów nam prędko nie grozi – mówi partner zarządzający Grant Thornton Tomasz Wróblewski.

"Jeśli ktoś chciałby przeczytać wszystkie publikowane nowe akty prawne najwyższego rzędu, to w I półroczu 2023 r. miałby do przeczytania 157 stron każdego dnia roboczego, więc musiałby poświęcić na to średnio co najmniej 5 godzin i 14 minut (przy konserwatywnym założeniu, że na jedną stronę potrzeba średnio 2 minut)" - czytamy w raporcie.

Poświęcony czas nie oznaczałby zrozumienia przyjętych dokumentów. Zdecydowana większość publikowanych ustaw i rozporządzeń to nowelizacje funkcjonujących już przepisów, a więc zawierają jedynie nieczytelne, wyrwane z kontekstu zdania czy akapity. "Aby poznać ich sens, należy odnieść je do tekstów źródłowych, a to oznaczałoby konieczność analizy wielokrotnie większej liczby stron przepisów prawa" zauważają autorzy raportu.

Wyniki badania zaburzone niestandardowymi akcjami legislacyjnymi

W najnowszej edycji badania podkreślono, że w ostatnich trzech latach wyniki badania są zaburzone niestandardowymi akcjami legislacyjnymi regulującymi kwestie środowiskowe.

W 2021 i 2022 roku była to akcja regulowania specjalnymi rozporządzeniami Ministerstwa Klimatu i Środowiska obszarów siedlisk zwierząt na niektórych terenach kraju. W samym 2022 roku były to 354 rozporządzenia o łącznej objętości 14050 stron.

W 2023 roku natomiast rozpoczęła się druga, podobna akcja, dotycząca gospodarowania wód w dorzeczach polskich rzek. W I półroczu Ministerstwo Infrastruktury opublikowało 6 rozporządzeń o objętości 6488 stron (nie licząc dwóch rozporządzeń, których objętość wynosiła po kilkadziesiąt tys. stron, bo, zgodnie z metodologią badania, w wynikach nie są uwzględniane akty prawne powyżej 5 tys. stron).

"W przypadku obu akcji trudno mówić o faktycznej produkcji prawa. Rozporządzenia te mają ogromną objętość, ale zawierają głównie zestawienia tabelaryczne i raczej nie zwiększają biurokracji w Polsce. Można więc uznać, że są jedynie anomalią, która zaburza prawdziwy obraz produkcji przepisów w Polsce" - czytamy.

Liczba stron aktów prawnych bez rozporządzeń dotyczących siedlisk i wód w I półroczu 2023 roku wyniosła 12356 stron, wobec 7267 stron w analogicznym okresie ubiegłego roku, co oznacza wzrost o 70 proc.

źródło: opracowanie własne Grant Thornton

