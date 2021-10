Polska wciąż w ogonie Europy. Jest gorzej niż 10 lat temu

Z wynikiem 56,6 na 100 punktów Polska zajęła odległe, dopiero 23. miejsce w UE w opublikowanym przez EIGE rankingu równouprawnienia pod względem płci. Od 2010 roku nasz kraj spadł o 8 miejsc, a wynik wzrósł zaledwie o 1,1 punktu.

W tegorocznym rankingu najlepsze wyniki osiągnęły Szwecja (83,9 pkt) i Dania (77,8 pkt), na kolejnych miejscach uplasowała się Holandia (75,9 pkt), Francja (75,5 pkt) i Finlandia (75,3 pkt).

Praktycznie wszystkie kraje - z wyjątkiem Słowenii - zanotowały progres w działaniach na rzecz równości płci. Problemem pozostaje jednak powolne tempo zmian w wielu krajach, a także duże różnice w rezultatach osiągniętych przez poszczególne państwa. Dla przykładu, wskaźnik waha się od 83,9 pkt w Szwecji do 52,6 pkt w Grecji.

W tym roku Polska uzyskała rezultat 56,6 pkt, czyli o 11,4 poniżej unijnej średniej. To plasuje nas na odległym 23. miejscu w UE. Wyprzedzamy jedynie Słowację, Rumunię, Węgry i Grecję.

W porównaniu z 2010 r. Polska spadła w sumie o dziewięć miejsc i wygląda na to, że na dobre zadomowiła się w dolnych rejonach tabeli. Od 2010 r. nasz wynik wzrósł zaledwie o 1 pkt. Równie powolne tempo postępów wykazują tylko Węgry i Czechy. Należy jednak zauważyć, że Polska przesunęła się na 23. lokatę – o jedną wyżej niż w poprzedniej edycji badania.

Co wpływa na kiepski rezultat Polski? Przede wszystkim nie radzimy sobie z równością płci w dziedzinie władzy. Zwiększają się bowiem nierówności związane z możliwością podejmowania decyzji społecznych, politycznych i gospodarczych.

Problemem jest też sytuacja na rynku pracy. Wpływa na to dyskryminacja ze względu na płeć w sektorze edukacji i możliwości związanych z zatrudnieniem. Coraz gorsze rezultaty notujemy także w obszarze czasu, którym dysponują kobiety. W raporcie EIGE zwraca jednak uwagę, że sytuacja może zacząć zmieniać się na lepsze z uwagi na postępy w dziedzinie ról opiekuńczych, chociaż tempo tych zmian jest nadal stanowczo zbyt wolne. I to nadal kobiety ponoszą znacznie większą część obowiązków związanych z opieką i pracami domowymi.

Jedną ze sfer, gdzie przed Polską stoi wiele wyzwań, jest możliwość podejmowania kluczowych decyzji biznesowych, gospodarczych i społecznych. Tylko 23 proc. osób zasiadających w zarządach największych spółek giełdowych to kobiety. To i tak wzrost o 11 pkt proc. w stosunku do 2010 r. Przypomnijmy, że w Polsce nie ma odgórnych regulacji dotyczących parytetów płci w zarządach spółek. Kobiety stanowią tylko 19 proc. zarządu banku centralnego. Brzmi źle? To spójrzmy na zarządy krajowych federacji w sportach olimpijskich. Odsetek kobiet w ich zarządach to zaledwie 3 proc., o 14 pkt proc. mniej niż średnio w UE.

Tylko 23 proc. osób zasiadających w zarządach największych spółek giełdowych to kobiety (Fot. Shutterstock)

To udało się poprawić

EIGE wskazuje na polepszającą się sytuację finansową kobiet – zwłaszcza starszych. Więcej kobiet kończy także studia wyższe. W 2010 r. 20 proc. kobiet i 16 proc. mężczyzn ukończyło studia wyższe. W 2019 r. ten odsetek wzrósł odpowiednio do 28 proc. i 22 proc., co oznacza, że ​​różnica między płciami wynosi 2 pkt proc.

– Indeks EIGE przynosi bardzo ważne wnioski – zarówno dla pracodawców, jak i ustawodawców czy samorządów. Przede wszystkim musimy zdać sobie sprawę z tego, że działania na rzecz równości płci muszą być długofalowe i opierać się na strategii włączenia społecznego. Pandemia COVID-19 pogłębiła negatywne zjawiska na rynku pracy, związane chociażby z nierównościami w zakresie łączenia pracy i opieki czy możliwości zawodowych. I to właśnie kobiety w większym stopniu odczuwają negatywne gospodarcze skutki koronakryzysu. To problem nie tylko Polski – dotyczy wielu państw UE, jest praktycznie globalny – mówi Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, koordynującego Kartę Różnorodności w Polsce.

– Kobiety w Polsce są rzadziej reprezentowane na wysokich stanowiskach, więc mają mniejszy niż mężczyźni wpływ na podejmowanie ważnych decyzji – także w biznesie. Ten obszar od lat stanowi przestrzeń największych nierówności w Polsce w porównaniu z innymi krajami UE. Jeżeli chcemy, aby zarówno firmy, jak i społeczeństwo mogły korzystać z potencjału różnorodności i nie zostawiały nikogo w tyle, musimy pamiętać, że przeciwdziałanie wykluczeniu i dyskryminacji to zadanie i odpowiedzialność każdego i każdej z nas. Na co dzień, zarówno w miejscu pracy, jak i poza nim – dodaje.

Kobiety mają pod górkę

Wyniki raportu „Gender Gap po polsku 2020”, przygotowanego przez Stowarzyszenie Women in Technology Poland, potwierdzają, że w kwestii równości płci mamy jeszcze wiele do zrobienia. Prawie połowa kobiet (42,6 proc.) spotkała się z umniejszaniem kompetencji zawodowych w miejscu pracy ze względu na płeć. 37,6 proc. miała do czynienia z deprecjonowaniem ich zasług. Blisko co trzecia ankietowana spotkała się w swoim miejscu pracy z wykluczeniem ze względu na płeć.

Nieco inne spojrzenie na kwestię dyskryminacji mają mężczyźni. Z umniejszaniem ich kompetencji zawodowych spotkała się mniej niż 1/3 (28,4 proc.), a z umniejszaniem zasług – 26,7 proc. badanych. Podobna dysproporcja ma miejsce w przypadku podejścia do różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn.

Również raport Hays Poland pokazuje, że co druga kobieta i co piąty mężczyzna uważa, że płeć pracownika wpływa na perspektywę uzyskania awansu. Duże różnice w odpowiedziach specjalistów i specjalistek widoczne są także przy pytaniu o poczucie sprawiedliwego wynagrodzenia. O ile 70 proc. mężczyzn uważa, że płeć pracownika nie ma wpływu na wysokość pensji, to takie zdanie podziela zaledwie 36 proc. kobiet. Ta dysproporcja na przestrzeni lat utrzymuje się na podobnym poziomie.

Badanie Women in Technology również wskazało na różnice w wynagradzaniu kobiet i mężczyzn. Niemal 37 proc. kobiet jest zdania, że zarabiają mniej niż mężczyźni na analogicznych stanowiskach. Zgadza się z tym stwierdzeniem tylko co piąty ankietowany mężczyzna (20,8 proc.) – prawie 71 proc. mężczyzn uważa, że różnice w zarobkach wśród płci w ich firmach nie istnieją. Zdaniem mężczyzn kobiety zarabiają średnio 27 proc. mniej. Kobiety z kolei uważają, że ich wynagrodzenia są niższe od zarobków mężczyzn o ponad 1/3 (33,5 proc.).

Według badanych przyczyną niższych płac kobiet są m.in.: dyskryminacja, uwarunkowania kulturowe, rezygnacja z „walki o swoje” oraz kwestie związane z obowiązkami rodzinnymi, jak np. opieka nad dziećmi.

W kwestii równości płci mamy jeszcze wiele do zrobienia (Fot. Shutterstock)

Zdrowie a równość płci

W tegorocznym raporcie EIGE skupił się na powiązaniach między zdrowiem a równouprawnieniem płci – obszarem, który pandemia koronawirusa uwypukliła bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Przykład? Kobiety są bardziej reprezentowane w sektorze opieki zdrowotnej, w związku z czym są narażone na większe ryzyko zarażenia wirusem. Osoby pracujące w służbie zdrowia również borykały się z poważnym stresem psychicznym podczas pandemii, ponieważ były przepracowane i widziały, jak pacjenci cierpieli i umierali.

Z kolei mężczyźni z COVID-19 byli bardziej narażeni na hospitalizację niż kobiety. Wiąże się to z ich zachowaniami zdrowotnymi i występującymi wcześniej schorzeniami, takimi jak choroby układu krążenia i cukrzyca, które częściej występują wśród mężczyzn.

Wskaźnik urodzeń spadł, zwłaszcza w krajach najbardziej dotkniętych pandemią. Stres psychiczny, niepewność ekonomiczna i wydłużenie czasu nieodpłatnej opieki w przypadku kobiet sprawiły, że pary opóźniają posiadanie dzieci lub nie mają ich wcale. Miało to również miejsce w czasie, gdy dostęp do usług w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego był utrudniony.

Jak podkreślają autorzy opracowania EIGE, pandemia COVID-19 stanowi bezprecedensowe wyzwanie dla zbiorowego dobrostanu psychicznego i ogólnego zdrowia obywateli Europy, dlatego polityczki i politycy powinni uwzględniać kwestie równości płci w działaniach na rzecz zdrowia i innych działaniach na rzecz odbudowy, aby osiągnąć najlepsze wyniki dla wszystkich.

– Zdrowie to stan pełnego dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego. Równy dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych, w tym zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz praw w tym zakresie, umożliwia kobietom i mężczyznom, w całej ich różnorodności, prowadzenie pełnego i aktywnego życia w społeczeństwie. Za pośrednictwem programu działań UE w dziedzinie zdrowia Komisja jest gotowa wspierać potrzeby i działania państw członkowskich na rzecz uznania podstawowego prawa każdej osoby do dostępu do opieki zdrowotnej zapisanego w Karcie praw podstawowych i filarze praw socjalnych – składa deklarację Helena Dalli, komisarz UE ds. równości.