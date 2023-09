Polska starzeje się w błyskawicznym tempie. Jesteśmy w światowej czołówce

Od 2011 do 2021 roku, liczba Polaków w wieku 65+ wzrosła o prawie 2 mln (fot. Marjan Blan/Unsplash)

Gorsze statystyki od nas mają m.in. Japonia, Włochy, Niemcy, Francja, Austria, Hiszpania, czy Szwajcaria, ale z grupy dużych państw tylko w Japonii, Korei Płd., Hongkongu, Tajlandii i na Tajwanie pogarszają się one szybciej niż u nas.

Jak wylicza portal, od 2011 do 2021 roku liczba Polaków w wieku 65+ wzrosła o prawie 2 mln. Udział tej grupy wiekowej w całej populacji zwiększył się o 5,2 pkt proc., z 13,6 do 18,8 proc. w całej populacji.

Polska jest w gronie krajów, które starzeją się najszybciej na świecie. "Według tego zestawienia ze wskaźnikiem 18,8 proc. udziału osób 65+ w społeczeństwie (po półtora roku od tych danych udział wzrósł do 19,5 proc.) zajmujemy 39. miejsce na 236 krajów monitorowanych przez ONZ, z tym że wyłączając kraje "mikro" (takie jak: Bermudy, Monako, Gibraltar czy Liechtenstein) to już 28. pozycja" - czytamy w Business Insider Polska.

Według najnowszego dostępnego raportu ONZ z aktualizacją danych na lipiec 2021 r. (aktualizowany raz na dwa lata) na świecie żyło 761 mln osób w wieku 65+. To o 214 mln więcej niż 2011 roku (+39 proc.). Taki wiek ma już prawie co dziesiąty mieszkaniec globu.

"W Kraju Kwitnącej Wiśni żyje już ponad 37 mln osób 65+ i stanowią oni prawie 30 proc. mieszkańców. Tam wszyscy mogą przejść na emeryturę w wieku 61 lat (jeszcze do kwietnia br. 60, a do 2031 r. wiek emerytalny ma dojść do 65 lat), ale średnio realnie moment zakończenia pracy i przejścia na świadczenie wynosił 64 lata.

Największy procent emerytów na świecie jest w Monako, gdzie stanowią oni aż 36 proc. ludności. Na kolejnych miejscach są Japonia, Wyspa Świętej Heleny i Włochy. Najmniej osób w wieku emeryckim jest w Katarze (1,4 proc.), Ugandzie (1,7 proc.) i Zambii (1,74 proc.), co może mieć związek nie tylko z wysoką rozrodczością, ale i np. słabą służbą zdrowia, której jakość osobom najstarszym nie pozwala na dłuższe życie, ewentualnie ze szkodliwym dla starszych klimatem" czytamy.

